Puntos clave sobre la baja voluntaria en periodo de prueba La baja voluntaria en periodo de prueba permite al trabajador extinguir el contrato durante su transcurso y sin necesidad de alegar causa.

El periodo de prueba debe constar por escrito y respetar los límites del convenio colectivo o, en su defecto, del artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores.

Con carácter general, la baja voluntaria en periodo de prueba sin preaviso puede comunicarse de forma inmediata.

La baja voluntaria en periodo de prueba no concede derecho a paro .

El escrito de baja voluntaria en periodo de prueba debe identificar a las partes, indicar la fecha de efectos y dejar constancia clara de la voluntad de cesar.

Empezar un trabajo y descubrir en las primeras semanas que no encajas es más habitual de lo que parece. También ocurre del lado de la empresa: el periodo de prueba existe precisamente para que ambas partes comprueben si la relación laboral funciona.

Si el trabajador decide marcharse en ese momento, hablamos de baja voluntaria en periodo de prueba . En este artículo te explicamos cuándo puede hacerse, si exige preaviso, qué pasa con el paro, cómo redactar el escrito y qué conviene revisar para evitar errores legales y de gestión.

¿Qué es la baja voluntaria en periodo de prueba?

¿Qué es la baja voluntaria en periodo de prueba?

La baja voluntaria en periodo de prueba es la decisión del trabajador de extinguir la relación laboral mientras ese periodo sigue vigente. Su rasgo principal es que no hace falta justificar la salida, pero sí comprobar primero que el periodo de prueba se pactó válidamente.

¿Cuándo puede producirse la baja voluntaria durante el periodo de prueba?

La baja voluntaria durante el periodo de prueba puede producirse en cualquier momento mientras el periodo de prueba no haya vencido. Durante ese tiempo, la persona trabajadora mantiene los mismos derechos y obligaciones que tendría si ya formara parte de la plantilla, salvo los vinculados a la propia resolución del contrato.

Esto significa que el trabajador puede decidir marcharse porque el puesto no se ajusta a lo ofrecido, por organización interna, por horario o simplemente porque ha concluido que no quiere continuar. Jurídicamente, la clave no es el motivo, sino que la salida se produzca antes de que termine el periodo de prueba .

¿Qué requisitos debe cumplir el periodo de prueba para ser válido?

Para que la baja opere realmente como baja voluntaria en periodo de prueba, el periodo debe haberse pactado por escrito y respetar la duración fijada en el convenio colectivo . Si el convenio no dice nada, se aplican los límites supletorios del Estatuto de los Trabajadores.

Supuesto Límite supletorio Técnicos titulados Hasta 6 meses. Resto de trabajadores Hasta 2 meses. Empresas de menos de 25 personas trabajadoras y no técnicos titulados Hasta 3 meses. Contratos temporales de hasta 6 meses Hasta 1 mes, salvo convenio.

Además, el pacto será nulo si la persona trabajadora ya realizó antes las mismas funciones en la empresa. Y hay una consecuencia práctica importante: si el periodo de prueba no era válido o ya había terminado, la salida dejaría de regirse por este régimen especial y pasarían a operar las reglas ordinarias de la baja voluntaria .

¿Hace falta preaviso en una baja voluntaria en periodo de prueba?

Con carácter general, la baja voluntaria en periodo de prueba puede comunicarse sin preaviso, porque durante su transcurso cualquiera de las partes puede resolver la relación laboral. Aun así, conviene revisar el contrato y el convenio aplicable por si prevén una comunicación previa o un procedimiento interno concreto.

¿Qué pasa si hay baja voluntaria en periodo de prueba sin preaviso?

La baja voluntaria en periodo de prueba sin preaviso no suele generar consecuencias indemnizatorias para la empresa. Lo recomendable, eso sí, es dejar constancia escrita de la decisión y de la fecha de efectos para evitar discrepancias sobre el último día trabajado, la liquidación o la cotización.

Ese matiz es relevante porque el preaviso fin de contrato fuera del periodo de prueba puede seguir reglas distintas. En cambio, dentro del periodo de prueba la salida es más flexible y su eficacia depende sobre todo de que el pacto exista, esté por escrito y continúe vigente el día del cese.

¿Qué cobra el trabajador si se marcha durante el periodo de prueba?

La baja voluntaria en periodo de prueba no genera indemnización , pero sí obliga a liquidar lo ya devengado hasta la fecha de efectos. En la práctica, el finiquito suele incluir el salario pendiente, la parte proporcional de pagas extra si no están prorrateadas, las vacaciones generadas y no disfrutadas y cualquier otro concepto salarial ya devengado.

Salario correspondiente a los días efectivamente trabajados;

Parte proporcional de pagas extra, si procede;

Vacaciones devengadas y no disfrutadas;

Variables o pluses ya generados conforme a contrato o convenio.

Por eso, aunque el trabajador se marche de forma inmediata, la empresa debe cerrar correctamente la liquidación y reflejar bien la baja para no provocar errores posteriores en nómina o cotización.

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¿La baja voluntaria en periodo de prueba da derecho a paro?

La renuncia voluntaria no coloca al trabajador en situación legal de desempleo y, por tanto, no da acceso inmediato a la prestación.

¿Hay derecho a prestación por desempleo tras una renuncia voluntaria?

No. Si la salida parte de la voluntad del trabajador, el SEPE no la considera una situación legal de desempleo. Esto ocurre también cuando la renuncia se produce dentro del periodo de prueba : el marco es más flexible, pero la causa de la extinción sigue siendo voluntaria.

La confusión suele venir de mezclar dos supuestos distintos: una cosa es que la empresa ponga fin al contrato por no superación del periodo de prueba; otra, que el trabajador presente su propia renuncia. Solo el primer caso puede abrir, con requisitos, la vía del desempleo. Para más detalles sobre cómo afecta esto a la cotización por desempleo , conviene revisar el histórico de contratos.

¿Qué ocurre si después hay un nuevo empleo y la empresa cesa al trabajador?

Aquí sí hay un matiz importante. Si el trabajador deja voluntariamente una empresa y después empieza en otra, el hecho de que esa segunda empresa le cese por no superar el periodo de prueba no siempre da acceso al paro. Si no han transcurrido tres meses desde la baja voluntaria anterior, el SEPE indica que tampoco habrá derecho a la prestación.

En cambio, si desde la salida voluntaria han pasado al menos tres meses, o si la relación laboral anterior ya terminó en situación legal de desempleo, el análisis cambia. Por eso conviene revisar siempre la secuencia exacta de contratos y fechas antes de dar por hecho que existe cobertura.

¿Cómo redactar un escrito de baja voluntaria en periodo de prueba?

El escrito de baja voluntaria en periodo de prueba no exige una fórmula solemne, pero sí debe ser claro, breve y útil como prueba documental. Cuanto mejor identifique a las partes y la fecha de efectos, menos margen habrá para errores administrativos.

¿Qué debe incluir el escrito de baja voluntaria en periodo de prueba?

Un escrito de baja voluntaria en periodo de prueba debe incluir lo siguiente:

Elemento Qué conviene incluir Identificación Nombre y apellidos del trabajador, DNI/NIE y puesto o departamento. Destinatario Empresa y, si es posible, la persona o departamento de RR. HH. que recibe la comunicación. Declaración de voluntad Una frase breve que indique que se comunica la baja voluntaria durante el periodo de prueba. Fecha de efectos El día exacto en que deja de prestarse servicio y cuál será el último día trabajado. Formalización Fecha del escrito, firma y copia sellada o acuse de recibo si se entrega por correo electrónico.

¿Cómo aplicar la baja voluntaria en periodo de prueba? Ejemplo práctico

Veamos un caso sencillo para aterrizar todo lo anterior. El ejemplo no sustituye al convenio ni al contrato, pero ayuda a ordenar el proceso y a detectar qué debe comprobar cada parte antes de cerrar la baja.

¿Qué pasos debería seguir el trabajador?

Laura empieza a trabajar el 3 de febrero de 2026 como administrativa. Su contrato incluye un periodo de prueba de 2 meses por escrito. El 20 de marzo decide marcharse porque las funciones reales no coinciden con lo pactado. Ese mismo día envía a RR. HH. un escrito breve comunicando su baja voluntaria con efectos del 21 de marzo.

En su caso, los pasos correctos serían estos:

Comprobar que el periodo de prueba sigue vigente el día del cese;

Revisar contrato y convenio por si contienen una exigencia formal adicional;

Presentar la comunicación por escrito y conservar una copia;

Confirmar la fecha exacta del último día trabajado.

¿Cómo debería actuar la empresa?

La empresa debería verificar que el periodo de prueba era válido, registrar correctamente la extinción y preparar la liquidación de los conceptos pendientes. Un resumen operativo del caso sería el siguiente:

Concepto Aplicación en el ejemplo Preaviso Con carácter general, no exigible al seguir vigente el periodo de prueba. Indemnización No corresponde por tratarse de una renuncia voluntaria durante el periodo de prueba. Liquidación Sí: salario devengado, extras proporcionales y vacaciones no disfrutadas, si existen. Paro No hay acceso inmediato a la prestación por desempleo por tratarse de una baja voluntaria. Gestión documental Conviene conservar el escrito, la aceptación interna y el detalle del finiquito.

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