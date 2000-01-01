PayFit Copilot responde a todas tus preguntas
Porque cada pregunta merece una respuesta a medida: PayFit Copilot,
el asistente de IA que entiende tu empresa y resuelve dudas de nómina y RR. HH. en segundos.
Mucho más que un chatbot
Personalización
Respuestas adaptadas a los datos y a la realidad de tu empresa.
Fiabilidad
Asistente de IA entrenado específicamente en legislación laboral y nómina española.
Seguridad
Cero riesgos: datos alojados en la UE y certificados conforme a ISO 27001. Tus conversaciones nunca se utilizan para entrenar la IA.
24 / 7
respuestas inmediatas, siempre que las necesites
82 %
de nuestros clientes realiza sus tareas de RR. HH. de forma más sencilla
72 %
de nuestros clientes gana tiempo cada día con PayFit Copilot
La IA que entiende tu realidad laboral
Adaptado a tu contexto
Respuestas ajustadas a tu convenio colectivo, tus contratos de trabajo y tu estructura organizativa. PayFit Copilot se adapta a la realidad de tu empresa, y no al revés.
Decisiones con seguridad jurídica
Se acabaron los errores y las interpretaciones ambiguas en nómina y RR. HH. PayFit Copilot te ofrece respuestas fiables y conformes a la normativa para que tomes decisiones con confianza.
Precisión según el perfil
Administrador, manager o empleado: cada usuario recibe respuestas adaptadas a su rol, permisos y situación.
Disponible para toda tu empresa, en cualquier momento
Disponible 24/7
¿Una urgencia antes del cierre de nómina? ¿Una duda durante las vacaciones? PayFit Copilot responde al instante, las 24 horas del día.
Sin límite de usuarios
Desde el primer día, toda la empresa tiene acceso. Administradores, managers y empleados disfrutan del mismo servicio, con la misma rapidez.
Sin juicios, con total confidencialidad
Las preguntas sensibles también tienen respuesta. PayFit Copilot responde de forma neutral y confidencial, para que tus empleados puedan consultar cualquier duda con total tranquilidad.
Más tiempo para lo que de verdad importa
Respuestas rápidas, siempre
El 72% de los administradores gestiona tareas de RR. HH. y nómina con mayor rapidez. Menos búsquedas, menos interrupciones.
Tu apoyo diario en RR. HH.
Antes, cada duda acababa en tu mesa. Ahora, tus empleados consultan primero a PayFit Copilot.
Diseñado para liberar tu agenda
Menos tiempo resolviendo consultas repetitivas y más tiempo acompañando a tus equipos. Céntrate en el verdadero valor: las personas.
Nuestros clientes opinan sobre PayFit Copilot
“Ya no concibo mi día a día sin él. Nos ha permitido eliminar una frustración muy importante y, como directivo sin formación experta en RR. HH., ahora puedo gestionar a mi equipo con una autonomía casi total.”
Jérôme Pasquet
“PayFit Copilot es una herramienta genial, que aporta respuestas claras, precisas y bien detalladas a las consultas más sencillas.”
Yuna Lesteven
“PayFit Copilot es una auténtica maravilla. Desde que lo utilizo, apenas necesito contactar con el servicio de atención al cliente. Además, resulta muy cómodo poder usarlo en cualquier momento.”
Mélissa
Preguntas frecuentes
¿Están seguros mis datos con PayFit Copilot?
Sí. La seguridad de tus datos es nuestra prioridad.
Tres garantías clave:
Certificación ISO 27001: seguridad auditada y certificada.
Datos alojados en Europa: cumplimiento total del RGPD.
Confidencialidad absoluta: tus datos nunca se utilizan para entrenar la IA.
PayFit Copilot solo accede a la información estrictamente necesaria para responder a tus preguntas, respetando siempre la confidencialidad y la normativa europea.
¿Cómo me ayuda PayFit Copilot a ser más autónomo?
Te permite resolver dudas de nómina y RR.HH. al instante, sin depender del Servicio de Atención al Cliente. ¿Una consulta fuera de horario laboral? PayFit Copilot responde en segundos, 24/7.
Resultado: Un 72% de los administradores trabajan más rápido y el 82% gestionan sus tareas con mayor facilidad. Tomas decisiones cuando las necesitas, no según el horario del Servicio al Cliente.
¿Puede gestionar situaciones complejas de nómina?
Sí. PayFit Copilot se apoya en la experiencia de PayFit: el Centro de Ayuda, miles de casos reales resueltos por nuestro equipo y, próximamente, documentación legal oficial.
Cada respuesta se adapta a tu convenio colectivo, a tus contratos de trabajo y a tu estructura interna. No ofrece respuestas genéricas, sino soluciones ajustadas a tu realidad. El 81% de los administradores confía en sus respuestas.
¿Qué ocurre si PayFit Copilot no puede responder a mi pregunta?
Si una consulta requiere un análisis más detallado, PayFit Copilot te redirige a los recursos más adecuados o a nuestro Servicio de Atención al Cliente. Nos comprometemos con la transparencia y la fiabilidad: siempre te daremos una respuesta clara antes que una respuesta poco precisa.
¿Cómo accedo a PayFit Copilot?
Directamente desde tu espacio PayFit. Sin instalaciones ni configuraciones: inicia sesión y empieza a conversar. Disponible 24/7.
¿Mis empleados también pueden usar PayFit Copilot?
Sí. Todos los empleados pueden acceder desde su Espacio Empleado para resolver dudas de RR. HH. y nómina de forma autónoma.
Las conversaciones son 100% privadas y no se comparten con managers ni administradores. Menos consultas para ti, más autonomía para ellos.
¿Puedo usar PayFit Copilot sin ser cliente?
No. PayFit Copilot está disponible exclusivamente para clientes y está incluido en todos los planes, sin coste adicional.