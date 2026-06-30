Oferta válida para todos los planes. Aplicable a empresas de 10 a 99 empleados que contraten PayFit entre el 21 de abril y el 30 de junio de 2026. Consulta las condiciones de cancelación en nuestras Condiciones Generales. Se aplican gastos de configuración.
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500€ para ti
.
En el mundo empresarial de hoy, donde la toma de decisiones rápida y fundamentada es crucial, los informes y gráficos juegan un papel esencial.
Estas herramientas no solo proporcionan una representación visual clara y comprensible de los datos, sino que también facilitan el análisis profundo y la interpretación de grandes volúmenes de información. Ya sea para evaluar el rendimiento financiero, entender las tendencias del mercado o medir la eficacia de las estrategias de marketing, los informes y gráficos ayudan a los gestores y analistas a destilar complejidades en insights accionables, asegurando que las decisiones empresariales estén respaldadas por datos sólidos y análisis meticuloso.
Por ello, los informes y gráficos son de gran utilidad para llevar al día la
contabilidad
de tu empresa o ayudar a los
departamentos de finanzas
en sus tareas diarias. Pero no solo eso, utilizar informes y gráficos te ayudará a llevar una mejor
organización en el trabajo
y a comprender datos clave para el análisis y mejora de tu negocio.
¿Qué son los informes y gráficos en tu empresa? ¿Por qué son importantes? En el artículo de hoy, queremos ayudarte a hacer una selección de informes muy importantes y útiles que simplificarán el seguimiento de tu negocio y tus empleados.
¿Qué son los informes y gráficos de tu empresa?
Los informes y gráficos de una empresa son herramientas analíticas que consolidan y visualizan datos para facilitar la toma de decisiones y la gestión eficiente. En el contexto de PayFit, estos recursos son especialmente valiosos para entender y administrar aspectos críticos de la gestión de recursos humanos y nóminas. Aquí hay una explicación más detallada de estos elementos dentro de nuestra empresa:
Informes:
Informes de nóminas:
Proporcionan un desglose detallado de todos los pagos, deducciones y contribuciones asociadas con las nóminas de los empleados en un periodo determinado.
Informes de tiempo y asistencia:
Resumen las horas trabajadas, las ausencias y las vacaciones, ayudando a monitorear la adherencia a las políticas de la compañía y la legislación laboral.
Informes de rendimiento de empleados:
Recopilan evaluaciones de rendimiento, objetivos alcanzados y feedback de los supervisores para facilitar las revisiones de desempeño.
Gráficos:
Gráficos de tendencias de nóminas:
Visualizan la evolución de los costos de nómina a lo largo del tiempo, identificando patrones y anomalías.
Gráficos de distribución de ausencias:
Muestran las tendencias y los patrones en las ausencias de los empleados, permitiendo una mejor planificación y gestión de recursos.
Gráficos de desempeño por departamento:
Comparan el rendimiento entre diferentes áreas de la empresa, destacando áreas de éxito y aquellas en necesidad de mejora.
Estos informes y gráficos son fundamentales para administrar de manera efectiva la fuerza laboral y asegurar que las operaciones de nóminas se llevan a cabo con precisión y conformidad. Además, PayFit ofrece la posibilidad de personalizar estos informes y gráficos, adaptándolos a las necesidades específicas de cada empresa, lo que facilita aún más la gestión y el análisis detallado requeridos en la dinámica actual de los negocios.
¿Por qué usar informes y gráficos en tu empresa?
Como decíamos, el uso de informes y gráficos te ayudará en la
gestión de la empresa
. Los informes y gráficos empresariales representan de una forma visual y dinámica el
desempeño empresarial
y el
rendimiento de los empleados
.
Son una herramienta muy útil para los responsables de la toma de decisiones importantes dentro de una organización, ya que proporcionan una
visión integral del negocio.
Podemos encontrar informes y gráficos de
distintos tipos
, con indicadores, parámetros e información diferentes en función del objetivo que pretendamos conseguir y la información que queramos analizar.
Además, de esta manera se
resumen grandes cantidades de información y volumen de datos
en formatos sencillos de visualizar y comprender.
Algunos de los
beneficios
del uso de informes y gráficos son:
Mejora en la toma de decisiones:
a través del análisis de información esencial.
Aumento de la productividad:
utilizando un software los informes y gráficos se crearán de manera automática.
Análisis detallado de una gran cantidad de datos:
resumidos y focalizados para sacar conclusiones relevantes.
"Las gráficas pueden ilustrar el propósito de un informe y clarificar ciertos mensajes. Las gráficas se pueden utilizar para comprender sin una explicación extensa, facilitando la rápida absorción de información crítica."
Para cualquier empresa es muy importante tener la posibilidad de
obtener la información
que necesitamos de forma
fiable y rápida.
El uso de herramientas como los informes y gráficos ayudan a la comprensión del negocio desde el punto de vista de los RRHH.
Los informes sobre la evolución de los salarios, análisis de los costes,
modelo 111
, informe de beneficios en especie o paridad, son algunos ejemplos. Veamos más en detalle varios de ellos.
1. Paridad
Las empresas están obligadas a respetar la
igualdad de trato y de oportunidades
en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán
adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de
discriminación laboral
entre mujeres y hombres
, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral. Como establece el Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación,
las empresas con 50 o más trabajadores deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad.
Por ello, utilizar herramientas como informes y gráficos dentro de tu empresa te ayudarán a la
implementación
de los planes de igualdad, de manera que podrás hacer un seguimiento de cómo se llevan a cabo y los resultados que están produciendo.
De hecho, la ley establece que los planes de igualdad contendrán un conjunto ordenado de
medidas evaluables,
como, por ejemplo:
Con este tipo de informes personalizados obtendrás visibilidad sobre los gastos empresariales, la evolución de salarios, las
nóminas
y declaraciones, el abono de complementos, el anticipo de salarios o el certificado de
retenciones de IRPF.
Podrás medir el curso de la
política de gastos
que hayas definido para tu empresa y descargar informes de los gastos de empresa de los trabajadores.
Por un lado, las
bases de cotización a la Seguridad Social
,
que se obtienen del salario bruto y sirve de base para realizar los cálculos del importe que debe pagar la empresa y el trabajador a la Seguridad Social. Se distingue según las contingencias comunes o profesionales.
Por otro, las
bases de retención IRPF
, que son el ingreso a cuenta del IRPF es la recaudación que la empresa está obligada a practicar sobre las retribuciones del trabajador a la Agencia Tributaria.
Obtener visibilidad sobre estos puntos te dará una idea más clara de lo que verdaderamente suponen estos gastos para tu empresa.
4. Control horario y fichaje
El Estatuto de los Trabajadores obliga a la empresa a realizar el
registro de la jornada laboral
.
Por ello, el empleo de estas herramientas y la automatización de estos procesos te facilitarán mucho el cumplimiento de esta tarea.
Los
informes de
control horario
y fichaje
te permitirán visualizar completamente las jornadas de tus empleados y, además, hacer un seguimiento detallado de los proyectos, asignar los tiempos empleados, controlar las horas que se necesita invertir y elaborar informes mensuales del proyecto.
5. Evolución de costes salariales
El
informe de evolución de costes salariales
se refiere a los cambios en los costes salariales de una empresa a lo largo del tiempo. Esta información es útil para ayudar a las empresas a evaluar el
impacto de sus decisiones
de contratación
en los costes de los recursos humanos.
El informe también proporciona información sobre la
relación entre los salarios
y otros costes de la empresa, como el
transporte
, la
comida
y el
alojamiento
. Esto ayuda a las empresas a determinar el punto óptimo entre el costo y la calidad de los servicios.
Además, el informe de evolución de costes salariales también puede ayudar a
identificar tendencias
en los salarios y los costes de la
gestión de recursos humanos
.
Otros de los informes que se pueden realizar son el informe de
evaluación de riesgos laborales
o el de
bonificaciones
, aunque esta circunstancia es muy concreta y sólo lo utilizarás en caso de que alguno de los empleados tenga la bonificación pertinente (ej: bonificaciones tripartitas, becarios con prácticas curriculares, personal I+D...).
En conclusión, el manejo de herramientas como informes y gráficos son una solución muy útil, dinámica y visual que te ayudará a realizar un análisis detallado de una gran cantidad de datos de tu empresa para que puedas tomar las mejores decisiones para tu negocio.
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