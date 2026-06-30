En el mundo empresarial de hoy, donde la toma de decisiones rápida y fundamentada es crucial, los informes y gráficos juegan un papel esencial. Estas herramientas no solo proporcionan una representación visual clara y comprensible de los datos, sino que también facilitan el análisis profundo y la interpretación de grandes volúmenes de información. Ya sea para evaluar el rendimiento financiero, entender las tendencias del mercado o medir la eficacia de las estrategias de marketing, los informes y gráficos ayudan a los gestores y analistas a destilar complejidades en insights accionables, asegurando que las decisiones empresariales estén respaldadas por datos sólidos y análisis meticuloso.

Por ello, los informes y gráficos son de gran utilidad para llevar al día la contabilidad de tu empresa o ayudar a los departamentos de finanzas en sus tareas diarias. Pero no solo eso, utilizar informes y gráficos te ayudará a llevar una mejor organización en el trabajo y a comprender datos clave para el análisis y mejora de tu negocio.

¿Qué son los informes y gráficos en tu empresa? ¿Por qué son importantes? En el artículo de hoy, queremos ayudarte a hacer una selección de informes muy importantes y útiles que simplificarán el seguimiento de tu negocio y tus empleados.

¿Qué son los informes y gráficos de tu empresa?

¿Qué son los informes y gráficos de tu empresa?

Los informes y gráficos de una empresa son herramientas analíticas que consolidan y visualizan datos para facilitar la toma de decisiones y la gestión eficiente. En el contexto de PayFit, estos recursos son especialmente valiosos para entender y administrar aspectos críticos de la gestión de recursos humanos y nóminas. Aquí hay una explicación más detallada de estos elementos dentro de nuestra empresa:

Informes: Informes de nóminas: Proporcionan un desglose detallado de todos los pagos, deducciones y contribuciones asociadas con las nóminas de los empleados en un periodo determinado.

Informes de tiempo y asistencia: Resumen las horas trabajadas, las ausencias y las vacaciones, ayudando a monitorear la adherencia a las políticas de la compañía y la legislación laboral.

Informes de rendimiento de empleados: Recopilan evaluaciones de rendimiento, objetivos alcanzados y feedback de los supervisores para facilitar las revisiones de desempeño. Gráficos: Gráficos de tendencias de nóminas: Visualizan la evolución de los costos de nómina a lo largo del tiempo, identificando patrones y anomalías.

Gráficos de distribución de ausencias: Muestran las tendencias y los patrones en las ausencias de los empleados, permitiendo una mejor planificación y gestión de recursos.

Gráficos de desempeño por departamento: Comparan el rendimiento entre diferentes áreas de la empresa, destacando áreas de éxito y aquellas en necesidad de mejora.

Estos informes y gráficos son fundamentales para administrar de manera efectiva la fuerza laboral y asegurar que las operaciones de nóminas se llevan a cabo con precisión y conformidad. Además, PayFit ofrece la posibilidad de personalizar estos informes y gráficos, adaptándolos a las necesidades específicas de cada empresa, lo que facilita aún más la gestión y el análisis detallado requeridos en la dinámica actual de los negocios.

¿Por qué usar informes y gráficos en tu empresa?

Como decíamos, el uso de informes y gráficos te ayudará en la gestión de la empresa . Los informes y gráficos empresariales representan de una forma visual y dinámica el desempeño empresarial y el rendimiento de los empleados .

Son una herramienta muy útil para los responsables de la toma de decisiones importantes dentro de una organización, ya que proporcionan una visión integral del negocio.

Podemos encontrar informes y gráficos de distintos tipos , con indicadores, parámetros e información diferentes en función del objetivo que pretendamos conseguir y la información que queramos analizar.

Además, de esta manera se resumen grandes cantidades de información y volumen de datos en formatos sencillos de visualizar y comprender.

Algunos de los beneficios del uso de informes y gráficos son:

Mejora en la toma de decisiones: a través del análisis de información esencial.

Aumento de la productividad: utilizando un software los informes y gráficos se crearán de manera automática.

Análisis detallado de una gran cantidad de datos: resumidos y focalizados para sacar conclusiones relevantes.

"Las gráficas pueden ilustrar el propósito de un informe y clarificar ciertos mensajes. Las gráficas se pueden utilizar para comprender sin una explicación extensa, facilitando la rápida absorción de información crítica." Vital Strategies

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¿Qué informes son clave para el análisis de RRHH?

Para cualquier empresa es muy importante tener la posibilidad de obtener la información que necesitamos de forma fiable y rápida. El uso de herramientas como los informes y gráficos ayudan a la comprensión del negocio desde el punto de vista de los RRHH.

Los informes sobre la evolución de los salarios, análisis de los costes, modelo 111 , informe de beneficios en especie o paridad, son algunos ejemplos. Veamos más en detalle varios de ellos.

1. Paridad

Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres , medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral. Como establece el Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, las empresas con 50 o más trabajadores deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad.

Por ello, utilizar herramientas como informes y gráficos dentro de tu empresa te ayudarán a la implementación de los planes de igualdad, de manera que podrás hacer un seguimiento de cómo se llevan a cabo y los resultados que están produciendo.

De hecho, la ley establece que los planes de igualdad contendrán un conjunto ordenado de medidas evaluables, como, por ejemplo:

Proceso de selección y contratación

Clasificación profesional

Formación

Promoción profesional

Condiciones de trabajo , incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres

Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral

Infrarrepresentación femenina

Política retributiva

Prevención del acoso sexual y por razón de sexo

Para llevar a cabo informes de paridad necesitarás datos como el tipo de contrato de trabajo del empleado en cuestión, la categoría o grupo profesional, el puesto de trabajo, etc.

2. Registro salarial

En la misma línea, la Constitución española establece que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

Por lo que, en toda empresa debe evitarse la brecha salarial entre hombres y mujeres. Esto nos lleva a otro de los informes y gráficos que puedes utilizar dentro de tu empresa.

Estamos hablando de los informes de registro salarial . Para su creación se necesitarán datos sobre el salario , salario mínimo interprofesional o el convenio colectivo aplicable.

Con este tipo de informes personalizados obtendrás visibilidad sobre los gastos empresariales, la evolución de salarios, las nóminas y declaraciones, el abono de complementos, el anticipo de salarios o el certificado de retenciones de IRPF.

Podrás medir el curso de la política de gastos que hayas definido para tu empresa y descargar informes de los gastos de empresa de los trabajadores.

3. Cotizaciones y retenciones

Tener claras las diferencias entre cotizaciones y retenciones es primordial para saber cómo hacer una nómina .

Por un lado, las bases de cotización a la Seguridad Social , que se obtienen del salario bruto y sirve de base para realizar los cálculos del importe que debe pagar la empresa y el trabajador a la Seguridad Social. Se distingue según las contingencias comunes o profesionales.

Por otro, las bases de retención IRPF , que son el ingreso a cuenta del IRPF es la recaudación que la empresa está obligada a practicar sobre las retribuciones del trabajador a la Agencia Tributaria.

Obtener visibilidad sobre estos puntos te dará una idea más clara de lo que verdaderamente suponen estos gastos para tu empresa.

4. Control horario y fichaje

El Estatuto de los Trabajadores obliga a la empresa a realizar el registro de la jornada laboral . Por ello, el empleo de estas herramientas y la automatización de estos procesos te facilitarán mucho el cumplimiento de esta tarea.

Los informes de control horario y fichaje te permitirán visualizar completamente las jornadas de tus empleados y, además, hacer un seguimiento detallado de los proyectos, asignar los tiempos empleados, controlar las horas que se necesita invertir y elaborar informes mensuales del proyecto.

5. Evolución de costes salariales

El informe de evolución de costes salariales se refiere a los cambios en los costes salariales de una empresa a lo largo del tiempo. Esta información es útil para ayudar a las empresas a evaluar el impacto de sus decisiones de contratación en los costes de los recursos humanos.

El informe también proporciona información sobre la relación entre los salarios y otros costes de la empresa, como el transporte , la comida y el alojamiento . Esto ayuda a las empresas a determinar el punto óptimo entre el costo y la calidad de los servicios.

Además, el informe de evolución de costes salariales también puede ayudar a identificar tendencias en los salarios y los costes de la gestión de recursos humanos .

Otros de los informes que se pueden realizar son el informe de evaluación de riesgos laborales o el de bonificaciones , aunque esta circunstancia es muy concreta y sólo lo utilizarás en caso de que alguno de los empleados tenga la bonificación pertinente (ej: bonificaciones tripartitas, becarios con prácticas curriculares, personal I+D...).

En conclusión, el manejo de herramientas como informes y gráficos son una solución muy útil, dinámica y visual que te ayudará a realizar un análisis detallado de una gran cantidad de datos de tu empresa para que puedas tomar las mejores decisiones para tu negocio.

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