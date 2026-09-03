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Comparativa

Guía de alternativas a la gestoría tradicional

  • Guía creada por nuestros expertos en recursos humanos

  • Aspectos claves de la retribución flexible

  • Recurso gratuito para que ahorres tiempo

FormatoPDF
Fecha de edición05 de febrero de 2026
AutoraPayFit España

Preguntas frecuentes

sobre la alternativa entre PayFit y una gestoría

En pocas palabras, una gestoría laboral online o asesoría laboral online es una empresa que presta sus servicios de gestión laboral a través de Internet. Una gestoría laboral online integra servicios administrativos, contables, fiscales o laborales y los presta a través de la red.

Actualmente, muchos procesos de las gestorías tradicionales siguen siendo manuales y se mantienen al margen del universo digital.

Gestionar la burocracia de forma tradicional resta mucho tiempo y no permite a las empresas dedicar el tiempo necesario a la gestión de otras acciones como la del talento humano. 

Es por ello que se considera importante ser consciente de las herramientas y servicios que hay disponibles para mejorar la agilidad, la economía y la eficiencia de tu negocio.

Ha llegado una alternativa que simplifica y digitaliza este proceso: la asesoría laboral digital.

En esta guía ofrecemos información sobre esta solución que en los últimos años ha cobrado importancia y te explicaremos todas sus características y ventajas frente a las gestorías tradicionales.

La elaboración de una nómina sigue una secuencia técnica. 

  • Primero se determinan los devengos, que incluyen salario base, complementos salariales, horas extra y percepciones no salariales si existen.

  • Después se calculan las bases de cotización a la Seguridad Social y la base sujeta a IRPF.

  • A continuación se aplican las deducciones: cotizaciones del trabajador a la Seguridad Social y retención de IRPF. Con estos datos se obtiene el líquido a percibir.

  • Finalmente, la empresa refleja las aportaciones empresariales a la Seguridad Social, genera el recibo de salarios conforme al modelo legal y registra contablemente el gasto.