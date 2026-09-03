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Guía de alternativas a la gestoría tradicional
Guía creada por nuestros expertos en recursos humanos
Aspectos claves de la retribución flexible
Recurso gratuito para que ahorres tiempo
Preguntas frecuentes
sobre la alternativa entre PayFit y una gestoría
En pocas palabras, una gestoría laboral online o asesoría laboral online es una empresa que presta sus servicios de gestión laboral a través de Internet. Una gestoría laboral online integra servicios administrativos, contables, fiscales o laborales y los presta a través de la red.
Actualmente, muchos procesos de las gestorías tradicionales siguen siendo manuales y se mantienen al margen del universo digital.
Gestionar la burocracia de forma tradicional resta mucho tiempo y no permite a las empresas dedicar el tiempo necesario a la gestión de otras acciones como la del talento humano.
Es por ello que se considera importante ser consciente de las herramientas y servicios que hay disponibles para mejorar la agilidad, la economía y la eficiencia de tu negocio.
Ha llegado una alternativa que simplifica y digitaliza este proceso: la asesoría laboral digital.
En esta guía ofrecemos información sobre esta solución que en los últimos años ha cobrado importancia y te explicaremos todas sus características y ventajas frente a las gestorías tradicionales.
La elaboración de una nómina sigue una secuencia técnica.
Primero se determinan los devengos, que incluyen salario base, complementos salariales, horas extra y percepciones no salariales si existen.
Después se calculan las bases de cotización a la Seguridad Social y la base sujeta a IRPF.
A continuación se aplican las deducciones: cotizaciones del trabajador a la Seguridad Social y retención de IRPF. Con estos datos se obtiene el líquido a percibir.
Finalmente, la empresa refleja las aportaciones empresariales a la Seguridad Social, genera el recibo de salarios conforme al modelo legal y registra contablemente el gasto.