Todo reclutador debe saber que existen distintos tipos de contratos laborales y algunos tipos de relaciones laborales especiales que se adaptan a la vacante que va a cubrir el nuevo empleado. Si necesitas hacer frente a las demandas y necesidades puntuales del mercado, deberás saber a qué hace referencia el código de contrato 402. El código 402 de contrato hace referencia al contrato por circunstancias de la producción, actualmente, es el contrato temporal fundamental tras la supresión del contrato de obra y servicio por la reforma laboral operada a finales del año 2021. ¿Qué es el contrato laboral 402 ? ¿Dónde y cómo se regula ? ¿Cuáles son sus características ? En el artículo de hoy, te lo explicamos todo.

¿Qué es el contrato laboral 402 ? ¿Cuál es la duración del contrato 402 o contrato por circunstancias de la producción ? ¿Cuáles son las características del contrato por circunstancias de la producción ? ¿Cómo es el modelo de contrato de trabajo temporal ?

¿Qué es el contrato laboral 402 ? Como hemos comentado, el modelo de contrato 402 es un contrato de trabajo temporal que tiene como objetivo establecer una relación laboral entre empresa y trabajador por un tiempo determinado. La ventaja principal de este tipo de contratos es la flexibilidad. Este tipo de personal te permite hacer frente a las demandas y necesidades del mercado rápidamente y por el tiempo que duren. ¿Dónde se regula el modelo contrato 402 ? El contrato de trabajo 402 se encuentra regulado regulado en : El artículo 15 del Estatuto de lo Trabajadores. El Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. ¿Cómo se regula el modelo contrato 402 ? Este tipo de contrato 402 es un contrato temporal que sólo se puede realizar en las siguientes tres circunstancias : Incremento ocasional e imprevisible que supone un desajuste temporal entre el empleo estable y el requerido. Estas necesidades pueden ser, o no, de la propia actividad normal de la empresa.

Cubrir situaciones ocasionales y previsibles, siempre que su duración no sea superior a un máximo de 90 días en el año natural, y no se den nunca de manera continuada.

Cubrir las vacaciones de personas trabajadoras de la empresa.

💡 ¿Sabías qué? Es importante que sepas que, en cambio, este contrato no puede usarse para cubrir excedencias laborales . Las excedencias son "cubiertas" con contratos de interinidad /sustitución (tienen como objeto sustituir a un empleado que tiene su contrato suspendido pero tiene derecho a reserva de su puesto de trabajo). Lo mismo pasa con los empleados sustituidos por estar de baja laboral . Tienen el contrato suspendido y realizaríamos un contrato de interinidad con la persona que lo sustituya.

En resumen, el contrato 402 o por circunstancias de la producción es aquel que se concierta para atender exigencias circunstanciales del mercado, como acumulación de tareas o exceso de pedidos, se trate o no de la actividad normal de la empresa. ¿Cuál es la duración del contrato 402 o contrato por circunstancias de la producción ? El contrato por circunstancias de la producción tiene dos sub-modalidades : con carácter general, para el modelo contrato trabajo 402 se establece una duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de 12 meses. Por otro lado, existe el contrato temporal por 90 días, que tiene una duración máxima de 90 días en el año natural siendo éstos no consecutivos. Además, los Convenios Colectivos de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, los convenios colectivos sectoriales de ámbito inferior podrán modificar : La duración máxima del contrato. El período dentro del cual puede celebrarse. Ambas cosas.

📣 ¡Atención! “Los trabajadores contratados en un período de 24 meses durante un plazo igual o superior a 18 meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo, mediante dos o más contratos por circunstancias de la producción, adquirirán la condición de personas trabajadoras fijas."

¿Cuáles son las características del contrato por circunstancias de la producción ? A continuación te resumimos las características el contrato 402 que debes conocer como responsable de RRHH : El contrato 402 deberá identificar con precisión y claridad la causa o la circunstancia que lo justifique.

Debe determinar con precisión la conexión del contrato con su duración prevista.

Podrá concertarse a tiempo completo (contrato 402) o a como trabajo a tiempo parcial (contrato 502).

Los contratos que tengan una duración máxima y que se hayan concertado por una duración inferior a la misma se entenderán prorrogados tácitamente, hasta la correspondiente duración máxima, cuando no hubiese mediado denuncia o prórroga expresa antes de su vencimiento y el trabajador continúe prestando servicios.

Los contratos 402 o por circunstancias de la producción deberán formalizarse por escrito cuando su duración sea superior a 4 semanas o se concierten a tiempo parcial.

En caso de que el contrato eventual se concierte por un plazo inferior a la duración máxima legal establecida, podrá prorrogarse, una única vez, mediante acuerdo de las partes, sin que la duración total del contrato pueda exceder la duración máxima.

El contrato 402 o por circunstancias de la producción se extinguirá, previa denuncia de cualquiera de las partes, por la expiración del tiempo convenido. ¿Cómo es el modelo de contrato de trabajo temporal ? Cada tipo de contrato laboral tiene su propio modelo. El contrato 402 de trabajo temporal incluye información sobre : Datos personales de la persona trabajadora;

Jornada que va a prestar;

Duración del periodo de prueba (si hay);

Salario a percibir;

Total de las vacaciones anuales (y si son laborales o naturales);

Convenio colectivo;

Datos sobre lugar y puesto de trabajo a desempeñar;

Tipología de contrato temporal;

Cláusulas. Recuerda que los empleados no deben preguntarse cómo rellenar un contrato 402 de trabajo temporal, es una responsabilidad de la empresa y sólo después podrás proceder a dar de alta a tu empleado en la Seguridad Social. En PayFit además de hacer la gestión de nóminas automático, podemos hacer que el proceso de firma de contratos laborales sea sencillo y ágil gracias a la firma digital. Firmar todos los contratos y documentos en tan solo unos clics hace más fácil tu día a día. Descubre por qué centralizar toda la gestión contractual desde la misma plataforma permite optimizar el onboarding de nuevos empleados.

