À retenir : L’entretien professionnel est obligatoire et doit avoir lieu tous les 4 ans .

Il a pour but d’ évaluer les compétences d’un salarié et d’étudier avec lui ses perspectives de formation et de mobilité professionnelle .

Il doit suivre une trame préétablie, avec des questions et des critères concrets. À cette fin, l’utilisation d’un modèle d’entretien professionnel gratuit est recommandée.

L’entretien professionnel (désormais entretien de parcours professionnel) est un passage obligatoire. Ce temps d’échange autour de l’emploi et des responsabilités du salarié est idéal pour mieux cerner le potentiel de tout un chacun. Le salarié peut ainsi faire le bilan sur ses compétences, être informé de ses droits à la formation et connaître ses perspectives d’évolution.

Nous vous proposons un guide ainsi qu’un modèle gratuit pour organiser au mieux cet entretien professionnel et en tirer le meilleur parti.

Qu’est-ce qu’un entretien professionnel ?

L’entretien professionnel est un rendez-vous entre un salarié et son employeur. C’est un temps d’échange qui permet de faire le point sur le parcours du salarié, ses compétences et son évolution professionnelle.

Depuis la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, l’entretien professionnel est remplacé par l’Entretien de Parcours Professionnel (EPP). Celui-ci doit avoir lieu tous les 4 ans

⚠️ Attention : l’entretien professionnel diffère de l’ entretien annuel qui vise à évaluer les aptitudes professionnelles du salarié.

Pourquoi mener un entretien professionnel ?

Il existe deux raisons principales pour mener un entretien professionnel.

Tout d’abord, l’entretien professionnel est obligatoire depuis 2014. En cas de non-respect de cette obligation, l’employeur peut se voir condamné à créditer le compte CPF du salarié ou bien à lui verser des dommages et intérêts, en fonction du nombre de salariés dans l’entreprise.

Ensuite, l’entretien professionnel est une opportunité pour le salarié de faire le point sur son évolution professionnelle. En plus de faire le bilan sur son poste et ses compétences, le salarié peut ainsi :

connaître ses perspectives d’ évolution de carrière ;

l’informer sur ses droits en matière de formation .

L’entretien professionnel nécessite une préparation en amont. Le salarié doit remplir une grille d’évaluation qui fait le point sur ses compétences, ses missions, sa charge de travail et tout autre critère d’évaluation jugé pertinent. Ensuite, c’est à l’employeur de passer en revue les réponses du salarié et d’y ajouter ses commentaires.

Avant l’entretien proprement dit, l’employeur doit envoyer au salarié une convocation à l’entretien professionnel .

La grille d’évaluation servira de trame ou de plan à l’entretien. L’employeur et le salarié pourront discuter des points soulevés et des axes d’amélioration, avec des questions concrètes sur :

les perspectives du salarié : “où vous voyez-vous dans 6 mois ? Dans 5 ans ?”

la mobilité dans l’entreprise : “quel emploi aimeriez-vous occuper au sein de l’entreprise ?”

les formations professionnelles, les compétences acquises et à acquérir, etc.

Il s’agit d’un temps d’échange et de conseil, qui permettra au salarié d’avoir une meilleure idée de ses perspectives d’évolution, et à l’employeur de tirer le meilleur travail possible de chacun de ses collaborateurs.

À cette fin, notre modèle d’entretien professionnel gratuit est un outil précieux : les questions et rubriques qu’il inclut peuvent vous servir de guide pour organiser un entretien professionnel sur mesure.