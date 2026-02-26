Plateforme juridique RH

Prix évolutif en cas de variation du nombre de collaborateurs par établissement (SIRET) :

69€/mois de 1 à 3 collaborateurs

89€/mois de 4 à 9 collaborateurs

109€/mois de 10 à 24 collaborateurs

149€/mois de 25 à 49 collaborateurs

Au-delà : nous contacter

Accompagnement en droit social fourni par notre partenaire LegalPlace et facturé par PayFit au nom et pour le compte de LegalPlace.