Sans engagement. Sans frais cachés.

20 000 entreprises ont déjà adopté notre solution de paie automatisée.

💥 Offre jusqu'au 31 mars

Moins de 10 salariés ? Votre 1er mois offert sans engagement

10 collaborateurs ou plus ? Vous êtes (aussi) au bon endroit !

Prenons le temps d’échanger pour vous proposer la solution la plus adaptée.

Moins de charge mentale, plus de croissance

On automatise tout pendant que vous faites grandir votre entreprise.

Votre paie en 60 minutes chrono

Paie sans erreur et déclarations automatiques : notre logiciel de paie facilite tout pour que vous y passiez le moins de temps possible.

0 connaissance nécessaire

Pas besoin d’être expert paie ! Il vous faut seulement 2 heures pour clôturer votre première paie, une fois le contrat signé.

Un accompagnement 24/7

Un assistant intelligent (IA) qui ne dort jamais et 200 spécialistes à votre écoute : on fait tout pour être là quand vous avez besoin de nous.

Ce qu’on vous garantit dans chaque plan

3 engagements non négociables, peu importe ce que vous choisissez.

Migration en 15 jours

On récupère automatiquement 80% de vos données paie. Votre première paie ? Clôturée en 4h chrono, dès que votre compte est prêt !

Automatisation Paie & DSN

Paie sans erreur, déclarations automatiques, exports personnalisables : avec notre logiciel de gestion de paie, tout est enfin sous contrôle.

Un accompagnement 24/7

Un assistant intelligent (IA) qui ne dort jamais et 200 spécialistes à votre écoute : on fait tout pour être là quand vous avez besoin de nous.

Nos modules complémentaires

Besoin de plus ? À tout moment, ajoutez ou supprimez des options pour faciliter davantage votre quotidien.

Notes de frais

Ajouté par 34% de nos clients

Pourquoi ne pas tout gérer au même endroit ? Vous pouvez même visualiser l'impact sur les bulletins de paie en temps réel.

  • Convertisseur de devises

  • Remboursement en cours de mois

  • Politique de limite des dépenses

3 € / collaborateur par mois

En savoir plus

Services Premium

Accès privilégié à nos experts et réponses dans l'heure : offrez-vous le droit d’être toujours serein.

  • Démarrage main dans la main

  • Traitement prioritaire de vos demandes

  • Rappel dans l’heure 

  • Appel mensuel de 45 min avec un expert paie (Premium+)

  • Prise en charge de vos régularisations (Premium+)

À partir de 99 € / par mois

En savoir plus

Plateforme juridique RH par

Partenaire

L'administratif vous stresse ? Notre partenaire Kanoon (by LegalPlace) vous accompagne dans toutes vos procédures.

  • Création de documents sur mesure et 100% conformes

  • Bibliothèque de connaissances juridiques

  • Synchronisation de vos comptes PayFit et Kanoon

À partir de 69 € / par mois

En savoir plus

Toutes nos fonctionnalités

Paie, RH, gestion des plannings, synchronisation avec vos outils préférés : découvrez l’intégralité de nos modules.

Gestion de la paie

Vous êtes agile ? Votre gestion de paie devrait l'être aussi. On vous garantit flexibilité, fiabilité, mais aussi réelle autonomie.

En savoir plus
DSN

DSN mensuelles et événementielle, DPAE, FCTU ? Inutile de maîtriser ces acronymes, on le fait pour vous.

En savoir plus
Tableau de bord RH

Pouvoir analyser vous-même vos indicateurs RH et limiter les allers-retours avec votre comptable, ça vous tente ?

En savoir plus
Congés et absences

Fini la double saisie: les congés se répercutent automatiquement sur la paie, et tout est centralisé en un seul endroit.

En savoir plus
Espace collaborateur

Vos collaborateurs posent leurs jours depuis leur espace personnel, même depuis leur téléphone.

Gestion des temps & activités

"Qui a fait quoi et quand?" Vos managers ont la réponse en un coup d'oeil et valident en un clic.

En savoir plus
Génération de documents

Simplifiez la rédaction de vos documents juridiques et RH grâce à nos modèles à remplissage automatique.

Signature électronique

Avec notre intégration Yousign, signez vos documents en ligne et suivez chaque étape en temps réel.

Gestion des entretiens

Créez vos campagnes d'entretiens professionnels avec nos modèles personnalisables.

Gestion des objectifs

Gardez une vue d'ensemble sur les objectifs et la progression de vos collaborateurs.

Échanges 1:1

Permettez à vos managers de prévoir des temps d'échanghes avec leurs équipes.

Feedbacks 360

Enrichissez vos évaluations en ajoutant l'évaluation par les pairs à vos revues de performances.

Intégrations

Votre paie à l'heure et sans erreur. Même si vous êtes novice.

En savoir plus
Accès à l'API PayFit

Les relations avec les organismes ? C'est pour nous !

Comparez nos offres

Sans engagement. Sans frais cachés.

Comparez nos offres

Sans engagement. Sans frais cachés.
Paie
68 € / mois
pour 1 collaborateur68 € / mois
1 collab.
Plan Starter-65%
75 € 26 € / mois
pour 1 collaborateur75 € 26 € / mois
1 collab.
RH+
79 € / mois
pour 1 collaborateur79 € / mois
1 collab.
Saisie des éléments de rémunération
Paiement par fichier SEPA
Paiement via intégration bancaire
Gestion des entrées et sorties des salariés
Demandes d'acomptes
Registre unique du personnel
Espace collaborateur avec accès aux bulletins de paie
Module de régularisation
Intégration des taux de mutuelle, retraite et prévoyance
Récapitulatif de la DSN
Récapitulatif des cotisations aux organismes
Module de suivi des déclarations
Gestion des axes analytiques
Accès comptable
Reporting et graphiques personnalisés
Récapitulatifs de réduction de charges
Gestion du rythme de travail
Espace collaborateur pour renseigner son temps de travail
Module de saisie des heures (heures ou demi-journées)
Validation managériale
Allocation du temps à des projets (JEI, CIR)
Rapports complets téléchargeables
Module de saisie des congés et absences
Régularisation automatique des congés
Solde de congés / absences
Calendrier de présence
Demande depuis l'espace collaborateur
Validation managériale
Accès aux bulletins de paie dématérialisés et intéractifs
Solde de congés / absences
Pointeuse digitale
Saisie des heures travaillées
Auto-évaluation et suivi des entretiens
Annuaire collaborateurs
Organigramme
Espaces managers et droits de validation
Demandes depuis les espaces collaborateurs (absences, notes de frais)
Création de process pour l'arrivée de nouveaux collaborateurs
Stockage et partage de documents
Rappels automatiques
Exports et graphiques
Centralisation des entretiens
Génération de promesses d'embauche
Génération de contrats (CDI, CDD)
Génération des documents liés à la période d'essai
Rappels calendaires individualisés
Génération d'avenants
Mise en place de procédure disciplinaire
Informations juridiques sur les congés
Informations juridiques sur les primes contractuelles
Génération de documents pour la réponse à démission
Génération de documents pour rupture conventionnelle individuelle
Génération de documents pour licenciement personnel
Génération de documents pour licenciement économique individuel
Accompagnement gestion du CSE
Charte de télétravail
Charte de droit à la déconnexion
Création du règlement intérieur
Création du DUERP
Création des documents d'affichage obligatoire
Mise en place d'astreinte

* Prix forfaitaire HT applicable au SIRET principal et évolutif en cas de variation du nombre de collaborateurs dans la société (SIREN) : 0 collaborateur : 29 € / mois | 1-3 collaborateurs : 49 € / mois | 4-9 collaborateurs : 79 € / mois | 10-24 collaborateurs : 99 € / mois | 25 collaborateurs et + : 199 € / mois + prix par collaborateur / mois indiqué pour chaque offre, le cas échéant + 29 € / mois par établissement (SIRET) additionnel.
** Module complémentaire "Plateforme juridique RH" disponible sur toutes les offres PayFit. Vous pouvez vous rapprocher de nos équipes clients pour y souscrire.

Plans Paie et RH+ : Prix forfaitaire HT applicable au SIRET principal et évolutif en cas de variation du nombre de collaborateurs dans la société (SIREN) : 0 collaborateur : 29 € / mois | 1-3 collaborateurs : 49 € / mois | 4-9 collaborateurs : 79 € / mois | 10-24 collaborateurs : 99 € / mois | 25 collaborateurs et + : 199 € / mois + prix par collaborateur / mois indiqué pour chaque offre, le cas échéant + 29 € / mois par établissement (SIRET) additionnel.
** Module complémentaire "Plateforme juridique RH" disponible sur toutes les offres PayFit. Vous pouvez vous rapprocher de nos équipes clients pour y souscrire.
Notre logiciel de paie vu par Jalele, fondateur d’une startup
À la tête de 3 salariés, ce fondateur et dirigeant vous explique comment PayFit l’aide au quotidien.
Capterra
4.5

Sur Capterra

Jalele Achour
CEO et fondateur de @Leafin
On peut être un petit entrepreneur et être important pour PayFit : le Support répond très rapidement à nos demandes et prend le temps de le faire correctement

1 min

pour ajouter une note de frais

70%

de procédures administratives à gérer en moins

La gestion de la paie vue par Simon
À la tête de 15 salariés, ce dirigeant vous explique ses rituels paie.
Capterra
4.5

Sur Capterra

Simon De Myttenaere
Co-fonfateur @Bioxegy
Lorsque l'on est entrepreneur, la paie peut faire peur. Il y a beaucoup de choses à savoir qui impliquent énormément d'autres disciplines (juridique, droit social, etc.) J'avais besoin d'être accompagné.

1 min

pour ajouter une note de frais

50%

de procédures administratives à gérer en moins

Questions fréquentes

Nos tarifs s'adaptent à la taille de votre entreprise et évoluent en fonction de votre masse salariale. Cette approche vous garantit un coût toujours proportionnel à vos besoins.

L'offre Starter est parfaite si vous n'avez jamais géré de paie en interne et souhaitez apprendre à faire une fiche de paie sans complexité. Cette formule vous permet de découvrir notre solution pas à pas : de la gestion du personnel à l'édition des fiches de paie en ligne, sans frais de migration ni rattrapage. Idéale pour comprendre sa fiche de paie et maîtriser progressivement tous les aspects de la paie.

PayFit inclut toutes les fonctionnalités essentielles sans surcoût : bulletins de paie simplifiés, gestion des congés et absences, calcul du taux de prélèvement à la source, signature électronique des contrats. Même les situations complexes comme les congés fractionnés ou les compléments de salaire maladie sont incluses. Seules les régularisations exceptionnelles peuvent occasionner des frais.

Pas du tout ! Lors de votre inscription, nous identifions votre convention collective avec vous. Si vous l'ignorez, nos experts vous aident à la déterminer rapidement. Vous pourrez ensuite consulter facilement votre grille de salaire et vos spécificités sectorielles directement dans l'outil.

PayFit accompagne la majorité des secteurs avec leurs spécificités : fiches de paie des mandataires sociaux, gestion des congés exceptionnels ou des congés non pris. Certaines conventions très spécifiques (BTP, agriculture, paysagisme, agents commerciaux immobiliers) ne sont pas encore intégrées, mais notre équipe produit élargit continuellement notre couverture sectorielle.

PayFit se concentre actuellement sur le marché métropolitain pour optimiser notre service et garantir la conformité avec toutes les spécificités juridiques : codes IDCC, conventions collectives locales, particularités fiscales. Cette approche nous permet d'offrir une solution parfaitement adaptée avant d'envisager une extension géographique vers les départements d'outre-mer avec leurs réglementations spécifiques.

Aucune compétence préalable en paie n'est requise ! C'est justement l'un des principaux avantages de PayFit : notre logiciel de paie est conçu pour être intuitif. En quelques clics, vous générez tous vos bulletins de paie et nous nous chargeons automatiquement de l'ensemble de vos déclarations sociales. Vous pouvez même comprendre votre fiche de paie grâce à nos guides explicatifs.
4.5/5 parmi +20 000 entreprises

