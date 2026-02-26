Sans engagement. Sans frais cachés.
On récupère automatiquement 80% de vos données paie. Votre première paie ? Clôturée en 4h chrono, dès que votre compte est prêt !
Paie sans erreur, déclarations automatiques, exports personnalisables : avec notre logiciel de gestion de paie, tout est enfin sous contrôle.
Un assistant intelligent (IA) qui ne dort jamais et 200 spécialistes à votre écoute : on fait tout pour être là quand vous avez besoin de nous.
Nos modules complémentaires
Besoin de plus ? À tout moment, ajoutez ou supprimez des options pour faciliter davantage votre quotidien.
Notes de fraisAjouté par 34% de nos clients
Pourquoi ne pas tout gérer au même endroit ? Vous pouvez même visualiser l'impact sur les bulletins de paie en temps réel.
3 € / collaborateur par mois
Le module Note de frais est facturé en fonction du nombre total d'employés de votre établissement.
Services Premium
Accès privilégié à nos experts et réponses dans l'heure : offrez-vous le droit d’être toujours serein.
À partir de 99 € / par mois
Le prix des Services Premium dépend du nombre d'employés de votre entreprise (SIREN) ainsi que des services choisis.
Plateforme juridique RH parPartenaire
L'administratif vous stresse ? Notre partenaire Kanoon (by LegalPlace) vous accompagne dans toutes vos procédures.
À partir de 69 € / par mois
Prix évolutif en cas de variation du nombre de collaborateurs par établissement (SIRET) :
- 69€/mois de 1 à 3 collaborateurs
- 89€/mois de 4 à 9 collaborateurs
- 109€/mois de 10 à 24 collaborateurs
- 149€/mois de 25 à 49 collaborateurs
- Au-delà : nous contacter
Accompagnement en droit social fourni par notre partenaire LegalPlace et facturé par PayFit au nom et pour le compte de LegalPlace.
Vous êtes agile ? Votre gestion de paie devrait l'être aussi. On vous garantit flexibilité, fiabilité, mais aussi réelle autonomie.
DSN mensuelles et événementielle, DPAE, FCTU ? Inutile de maîtriser ces acronymes, on le fait pour vous.
Pouvoir analyser vous-même vos indicateurs RH et limiter les allers-retours avec votre comptable, ça vous tente ?
Fini la double saisie: les congés se répercutent automatiquement sur la paie, et tout est centralisé en un seul endroit.
Vos collaborateurs posent leurs jours depuis leur espace personnel, même depuis leur téléphone.
"Qui a fait quoi et quand?" Vos managers ont la réponse en un coup d'oeil et valident en un clic.
Simplifiez la rédaction de vos documents juridiques et RH grâce à nos modèles à remplissage automatique.
Avec notre intégration Yousign, signez vos documents en ligne et suivez chaque étape en temps réel.
Créez vos campagnes d'entretiens professionnels avec nos modèles personnalisables.
Gardez une vue d'ensemble sur les objectifs et la progression de vos collaborateurs.
Permettez à vos managers de prévoir des temps d'échanghes avec leurs équipes.
Enrichissez vos évaluations en ajoutant l'évaluation par les pairs à vos revues de performances.
Votre paie à l'heure et sans erreur. Même si vous êtes novice.
Les relations avec les organismes ? C'est pour nous !
Comparez nos offres
|Saisie des éléments de rémunération
|Paiement par fichier SEPA
|Paiement via intégration bancaire
|Gestion des entrées et sorties des salariés
|Demandes d'acomptes
|Registre unique du personnel
|Espace collaborateur avec accès aux bulletins de paie
|Module de régularisation
|Intégration des taux de mutuelle, retraite et prévoyance
|Récapitulatif de la DSN
|Récapitulatif des cotisations aux organismes
|Module de suivi des déclarations
|Gestion des axes analytiques
|Accès comptable
|Reporting et graphiques personnalisés
|Récapitulatifs de réduction de charges
|Gestion du rythme de travail
|Espace collaborateur pour renseigner son temps de travail
|Module de saisie des heures (heures ou demi-journées)
|Validation managériale
|Allocation du temps à des projets (JEI, CIR)
|Rapports complets téléchargeables
|Module de saisie des congés et absences
|Régularisation automatique des congés
|Solde de congés / absences
|Calendrier de présence
|Demande depuis l'espace collaborateur
|Validation managériale
|Accès aux bulletins de paie dématérialisés et intéractifs
|Solde de congés / absences
|Pointeuse digitale
|Saisie des heures travaillées
|Auto-évaluation et suivi des entretiens
|Annuaire collaborateurs
|Organigramme
|Espaces managers et droits de validation
|Demandes depuis les espaces collaborateurs (absences, notes de frais)
|Création de process pour l'arrivée de nouveaux collaborateurs
|Stockage et partage de documents
|Rappels automatiques
|Exports et graphiques
|Centralisation des entretiens
|Génération de promesses d'embauche
|Génération de contrats (CDI, CDD)
|Génération des documents liés à la période d'essai
|Rappels calendaires individualisés
|Génération d'avenants
|Mise en place de procédure disciplinaire
|Informations juridiques sur les congés
|Informations juridiques sur les primes contractuelles
|Génération de documents pour la réponse à démission
|Génération de documents pour rupture conventionnelle individuelle
|Génération de documents pour licenciement personnel
|Génération de documents pour licenciement économique individuel
|Accompagnement gestion du CSE
|Charte de télétravail
|Charte de droit à la déconnexion
|Création du règlement intérieur
|Création du DUERP
|Création des documents d'affichage obligatoire
|Mise en place d'astreinte
Questions fréquentes
Nos tarifs s'adaptent à la taille de votre entreprise et évoluent en fonction de votre masse salariale. Cette approche vous garantit un coût toujours proportionnel à vos besoins.
L'offre Starter est parfaite si vous n'avez jamais géré de paie en interne et souhaitez apprendre à faire une fiche de paie sans complexité. Cette formule vous permet de découvrir notre solution pas à pas : de la gestion du personnel à l'édition des fiches de paie en ligne, sans frais de migration ni rattrapage. Idéale pour comprendre sa fiche de paie et maîtriser progressivement tous les aspects de la paie.
PayFit inclut toutes les fonctionnalités essentielles sans surcoût : bulletins de paie simplifiés, gestion des congés et absences, calcul du taux de prélèvement à la source, signature électronique des contrats. Même les situations complexes comme les congés fractionnés ou les compléments de salaire maladie sont incluses. Seules les régularisations exceptionnelles peuvent occasionner des frais.
Pas du tout ! Lors de votre inscription, nous identifions votre convention collective avec vous. Si vous l'ignorez, nos experts vous aident à la déterminer rapidement. Vous pourrez ensuite consulter facilement votre grille de salaire et vos spécificités sectorielles directement dans l'outil.
PayFit accompagne la majorité des secteurs avec leurs spécificités : fiches de paie des mandataires sociaux, gestion des congés exceptionnels ou des congés non pris. Certaines conventions très spécifiques (BTP, agriculture, paysagisme, agents commerciaux immobiliers) ne sont pas encore intégrées, mais notre équipe produit élargit continuellement notre couverture sectorielle.
PayFit se concentre actuellement sur le marché métropolitain pour optimiser notre service et garantir la conformité avec toutes les spécificités juridiques : codes IDCC, conventions collectives locales, particularités fiscales. Cette approche nous permet d'offrir une solution parfaitement adaptée avant d'envisager une extension géographique vers les départements d'outre-mer avec leurs réglementations spécifiques.
Aucune compétence préalable en paie n'est requise ! C'est justement l'un des principaux avantages de PayFit : notre logiciel de paie est conçu pour être intuitif. En quelques clics, vous générez tous vos bulletins de paie et nous nous chargeons automatiquement de l'ensemble de vos déclarations sociales. Vous pouvez même comprendre votre fiche de paie grâce à nos guides explicatifs.