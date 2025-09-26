Des collaborateurs satisfaits et autonomes dès le 1er mois. Un guide concret, 0 temps perdu.
PayFit Premium : un support sur-mesure
Deux nouveaux services pour un accès privilégié à nos experts. Parce qu’en paie, chaque minute compte.
Premium : l’expertise paie sans attendre
Rappel dans l’heure
Besoin d'une réponse rapide ? Nous vous rappelons dans l'heure pour vous assister.
Support prioritaire
Vos demandes passent en priorité pour une prise en charge rapide.
Premium + : un support personnalisé
Les services du Premium avec en plus :
RDV expert
Chaque mois, un appel de 45 minutes avec un expert pour planifier votre paie en toute confiance.
Prise en charge des régularisations
Une correction à intégrer ? Nous le faisons pour vous.
Parler à un conseiller
Questions fréquentes
A quoi correspondent les services Premium ?
A quoi correspondent les services Premium ?
Les services Premium de PayFit, sont des options que vous pouvez ajouter à votre abonnement. Ces options vous donnent accès à un niveau d’accompagnement renforcé vous garantissant une réactivité accrue et un accès privilégié à nos experts.
Combien coûtent les services Premium ?
Combien coûtent les services Premium ?
Les services Premium sont disponibles à partir de 59€/mois
Est-ce qu’un engagement minimal est requis ?
Est-ce qu’un engagement minimal est requis ?
Non, cette option est sans engagement, comme toutes les options PayFit.