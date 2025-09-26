PayFit Premium : un support sur-mesure

Deux nouveaux services pour un accès privilégié à nos experts. Parce qu’en paie, chaque minute compte.

Premium : l’expertise paie sans attendre

Rappel dans l’heure

Besoin d'une réponse rapide ? Nous vous rappelons dans l'heure pour vous assister.

Support prioritaire

Vos demandes passent en priorité pour une prise en charge rapide.

Premium + : un support personnalisé

Les services du Premium avec en plus :

RDV expert

Chaque mois, un appel de 45 minutes avec un expert pour planifier votre paie en toute confiance.

Prise en charge des régularisations

Une correction à intégrer ? Nous le faisons pour vous.

Questions fréquentes

A quoi correspondent les services Premium ?

Les services Premium de PayFit, sont des options que vous pouvez ajouter à votre abonnement. Ces options vous donnent accès à un niveau d’accompagnement renforcé vous garantissant une réactivité accrue et un accès privilégié à nos experts.

Combien coûtent les services Premium ?

Les services Premium sont disponibles à partir de 59€/mois

Est-ce qu’un engagement minimal est requis ?

Non, cette option est sans engagement, comme toutes les options PayFit.

