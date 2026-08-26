L'offre Starter est parfaite si vous n'avez jamais géré de paie en interne et souhaitez faire une fiche de paie via un service de paie comme Payfit. Cette formule vous permet de découvrir notre solution pas à pas : de la gestion du personnel à l'édition des fiches de paie en ligne, sans frais de migration ni rattrapage. Idéale pour comprendre sa fiche de paie et se libérer du temps pour développer sa nouvelle entreprise.

