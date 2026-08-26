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22.000 empresas ya confían en nuestro servicio de nómina y RRHH.
Lo que te garantizamos dentro de cada plan
3 compromisos irrenunciables, sin importar lo que elijas.
Desde la llamada de introducción hasta la emisión de tu primera nómina, la configuración es gratuita y la realiza un experto dedicado.
Nuestros equipos dedicados se hacen cargo de todo tu proceso de nóminas. También asumimos la responsabilidad por ti.
Payfit AI, la IA que actúa y anticipa tus necesidades y las de tus empleados teniendo en cuenta tu contexto.
Nuestro módulo complementario
En cualquier momento, puedes añadir o eliminar para hacer más fácil tu día a día.
Módulo de gastos profesionales⭐️ Añadido por 34% de nuestros clientes
¿Por qué no gestionarlo todo en el mismo lugar? Incluso puedes visualizar el impacto en las nóminas en tiempo real.
Conversor de divisas
Reembolso durante el mes
Política de límite de gastos
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2 € / por empleado al mes
El módulo se factura en función del número total de empleados de tu establecimiento.
Todas nuestras funcionalidades
Nómina, RRHH, gestión de equipos, sincronización con la Seguridad Social: ¡Descubre todos nuestros módulos!
¿Eres ágil? Tu gestión de nóminas también debería serlo. Te garantizamos flexibilidad, fiabilidad y verdadera autonomía.
¿Hablar con la administración pública te agobia? ¡No te preocupes! Nosotros nos encargamos por ti.
¿Quieres poder analizar tú mismo tus indicadores de RRHH? Puedes hacerlo mediante nuestros informes y gráficos.
Se acabó la doble entrada: las vacaciones se reflejan automáticamente en la nómina, y todo está centralizado en un solo lugar.
Tus empleados pueden solicitar sus vacaciones y ausencias desde su espacio personal, incluso desde su teléfono móvil.
Tus empleados pueden registrar las horas trabajadas de forma sencilla desde su Espacio de Empleado.
Simplifica la redacción de documentos legales y de recursos humanos gracias a nuestras plantillas.
Manda a firmar todos los documentos de tus empleados en unos clics: contratos, anexos, informes, etc.
Crea tus campañas de evaluación de desempeño en pocos clics, seleccionando el tipo de evaluación, los empleados impactados y el periodo de tiempo.
Mantén una visión general sobre los objetivos y el progreso de tus empleados.
Podrás acceder a tu 1:1 en cualquier momento: prepara todas tus reuniones con antelación para ganar eficiencia en la organización del trabajo.
Trabajamos con partners de confianza para simplificar aún más la gestión de todos tus procesos de nómina y RRHH.
Conecta todas tus herramientas a PayFit, incluso si no forman parte de nuestras integraciones, creando tu propia clave API en un tiempo récord.
Compara nuestros planes
|Generación y distribución automática de la nómina
|Nóminas disponibles en espacio empleado
|Fichero SEPA
|Gestión de documentos
|Acceso a la información y datos
|Gráficos e informes
|Modificación de variables
|Actualización legal automática
|Petición de anticipo de salario
|Firma digital
|Conciliación y domiciliación de seguros sociales
|Altas y bajas Seguridad Social
|Tramitación de los CRA
|Modificaciones y novaciones contractuales
|Modelos 111, 216, 190
|Comunicaciones al SEPE
|Seguimiento legal y contractual
|Doble autenticación
|ISO 27001
|Gestión de derechos de validación
|Organigrama y directorio de empleados
|Soporte por correo electrónico y chat
3 años
gestionando nóminas en minutos
50%
de reducción en procesos administrativos
Preguntas frecuentes
La cuota fija de PayFit incluye el acceso a la plataforma, la atención al cliente, el asesoramiento laboral y toda la gestión de trámites laborales:
Conciliación y domiciliación de seguros sociales
Tramitación de los CRA
Presentación mensual o trimestral de los Modelos 111 y 216
Presentación del Modelo 190
Altas y bajas en Seguridad Social cuando hay nuevas contrataciones o finalizaciones
Novaciones contractuales inherentes a la relación laboral (transformación a indefinido o cambio de jornada del empleado en plazo)
Tramitación en tesorería de las bajas médicas + comunicación de informe Delta
Comunicaciones al SEPE (Inscripción de contrat@, gestión de certificado de empresa, etc.)
Las tarifas en PayFit dependen del tamaño de tu empresa y varían según el número de empleados.
No cobramos costes adicionales.
¡No! Una persona de nuestro equipo te guiará durante toda la migración desde tu antigua gestoría y aprenderás rápidamente a usar la plataforma de manera autónoma. Una vez que todo esté configurado podrás olvidarte de los largos y complejos trámites habituales. Nosotros pasaremos a ocuparnos de tus trámites administrativos.
Cuando solicitas una demostración con nosotros, un experto de producto se pondrá en contacto contigo para mostrarte la plataforma y una oferta a tu medida.
No es un problema en absoluto. Al momento de registrarte, te preguntamos cuál es tu convenio colectivo. Si no lo conoces, nuestros expertos te ayudarán a identificarlo fácilmente.
Algunos convenios colectivos no están integrados en nuestra solución PayFit. Entre ellos figuran el sector de la construcción y las obras públicas, empresas en régimen agrario, empresas públicas, autónomos... Nuestra solución es perfecta para empresas syntech de sectores como la comunicación, finanzas, tecnología, consultoría, servicios, etc.