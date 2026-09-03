Transformez votre SCI en SAS peut ouvrir la porte à de nouvelles opportunités !

Qu'il s'agisse d'une SCI familiale créée pour gérer et transmettre un patrimoine entre proches, ou d'une SCI classique constituée entre associés sans lien de parenté, la transformation en SAS peut s'avérer pertinente lorsque les associés souhaitent développer une activité commerciale plus large que la simple gestion immobilière.



Vous songez à entamer la transformation de votre SCI en SAS ? PayFit vous dévoile les étapes à suivre, les avantages qui en découlent et les conséquences fiscales à anticiper avant de vous lancer.

Zoom sur la SCI et la SAS

Zoom sur la SCI et la SAS

La société civile immobilière (SCI) et la société par actions simplifiée (SAS) sont deux structures juridiques aux caractéristiques distinctes.

La SCI est constituée d'au moins deux associés, qu'ils soient des personnes physiques ou morales. Son but principal est de faciliter la détention, la gestion et la transmission d'un patrimoine immobilier.

Les biens immobiliers appartiennent à la société elle-même, et les associés détiennent des parts sociales proportionnelles à leurs apports au capital. La responsabilité des associés est illimitée, engageant potentiellement leur patrimoine personnel.

L’ imposition de la SCI : fiscalement, les revenus sont généralement soumis à l'impôt sur le revenu (IR), bien qu'il soit possible d'opter pour l'impôt sur les sociétés (IS).



La SAS est la structure sociale la plus répandue en France, offrant une flexibilité considérable qui en fait un choix privilégié pour les entrepreneurs.

Par rapport à la SCI, elle est davantage orientée vers la rentabilité et l'exploitation de biens.

La SAS offre une flexibilité de gestion, avec une responsabilité limitée pour les actionnaires, qui ne risquent que leur apport.

L’ impôt et la SAS : fiscalement, elle est assujettie à l'IS, bien qu'il existe des options pour l'IR dans des cas spécifiques.

SCI ou SAS ?

SCI ou SAS immobilière ? L'immobilier est compatible avec les deux structures juridiques, mais elles se prêtent à différents types de projets immobiliers.

La SCI est couramment utilisée pour des initiatives telles que :

l'achat d'une résidence principale en famille ou entre concubins ;

l'acquisition collective d'une résidence secondaire ;

la promotion immobilière via la construction-vente ;

la mise en location d'un bien commun.

Ce statut est particulièrement adapté aux groupes ayant des intérêts communs, facilitant la gestion collective et la répartition des revenus fonciers.

En revanche, la SAS est mieux appropriée pour des projets immobiliers d'envergure, comme l'achat-revente ou la construction d'immeubles locatifs. Elle confère aux actionnaires une plus grande latitude en matière de gestion et de prise de décisions.

Pourquoi transformer une SCI en SAS ?

La transformation d'une SCI en SAS est souvent motivée par l'évolution des activités de la société. En effet, le cadre juridique d'une SCI ne permet pas d'intégrer des activités commerciales.

La SAS est particulièrement recommandée pour les associés souhaitant s'engager dans une activité commerciale. Ce statut offre une plus grande flexibilité et des possibilités d'expansion, ce qui en fait un choix judicieux pour ceux qui souhaitent développer des projets immobiliers générant des revenus.



💡 Le saviez-vous ? Société civile et société commerciale : la SCI commerciale permet de gérer un bien destiné à une activité commerciale. C’est une société civile servant d'outil pour optimiser la gestion fiscale et patrimoniale.

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Les formalités pour la transformation d’une SCI en SAS

La tenue d’une assemblée générale

La décision de transformation incombe à l'ensemble des associés, qui doivent se réunir en assemblée générale convoquée par le ou les gérants. Cette résolution doit être adoptée à l'unanimité et consignée dans un procès-verbal daté et signé, officialisant le changement de statut.

L’enregistrement du PV de transformation se fait auprès des impôts.

La nomination d’un commissaire à la transformation

Transformation d’une SCI en SAS, commissaire à la transformation : avant de procéder à la transformation, un ou une commissaire à la transformation doit être désigné.

Cet expert peut être nommé par accord unanime des associés lors d'une assemblée générale ou par décision de justice en cas de désaccord. Si un commissaire aux comptes est déjà en place, il peut superviser la transformation.

Sa mission comprend l’évaluation de la valeur du patrimoine de la SCI, la protection des intérêts des associés et l’assurance de la transparence du transfert. Il établit ensuite un rapport détaillé.

La modification des statuts de la SCI

Les statuts de la SCI doivent être modifiés pour refléter les règles de fonctionnement de la nouvelle SAS.

Il est recommandé de consulter un expert pour cette étape, afin de garantir la conformité juridique.

La publication d’une annonce légale

La transformation doit être annoncée dans un journal d'annonces légales habilité, afin d'informer les tiers. L'annonce doit contenir des informations essentielles, notamment les formes juridiques de la société (ancienne et nouvelle), l’identité du commissaire à la transformation, les coordonnées des dirigeants et la date d'entrée en vigueur de la transformation.

L’envoi d’un dossier au Guichet unique

Le dossier de modification doit être déposé auprès de l'INPI via le guichet unique. Il doit inclure plusieurs documents clés comme :

le procès-verbal de l'assemblée générale ;

les statuts modifiés ;

l'attestation de parution de l'annonce légale…

⚠️ Attention : la transmission d’un dossier complet est indispensable pour finaliser la transformation de la SCI en SAS.

Les conséquences de la transformation

Les conséquences juridiques

Un changement de statut peut affecter les inventions et brevets obtenus avant la transformation.

Cependant, les contrats existants, y compris ceux relatifs aux employés, restent valables et leurs effets se poursuivent. Les droits des actionnaires sont maintenus.

L’avantage phare de cette transformation : les associés sont responsables des dettes de la société uniquement à hauteur de leur apport en capital, protégeant ainsi leur patrimoine personnel.

Les conséquences fiscales

Transformation d’une SAS en SCI, les conséquences fiscales : les revenus générés durant l'année fiscale sont soumis au régime de l'impôt sur les sociétés (IS), y compris ceux perçus avant la transformation.

Dans certaines situations, la SAS peut temporairement être assujettie à l'impôt sur le revenu (IR) pendant une période de cinq ans, bien que le régime de l'IS s'avère souvent plus avantageux lorsque les bénéfices annuels dépassent 500 000 euros.

Vous envisagez de modifier votre activité ou la création d'une entreprise ? PayFit vous guide et vous accompagne quel que soit votre projet. Transformer une SARL en SAS, les avantages et les inconvénients de la SCI , la SAS à associé unique, le guide pour choisir le statut juridique de votre entreprise … Notre équipe répond à toutes vos questions !