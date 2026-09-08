Le choix de la structure juridique d’une entreprise est une étape qui peut significativement influencer son fonctionnement, sa gestion et son développement. Parmi les options disponibles, la société par actions simplifiée (SAS) se distingue comme une forme très prisée par les entrepreneurs en France.

Grâce à sa flexibilité et à la protection qu'elle offre aux associés, la SAS est devenue un choix de prédilection pour de nombreux projets d'entreprise, des startups innovantes aux entreprises familiales cherchant à se structurer efficacement.

Qu’est ce qu’une entreprise SAS ? Quelles sont les spécificités de la gouvernance et du fonctionnement d'une SAS ? Quels sont les avantages d'une entreprise SAS par rapport à d'autres formes juridiques ? Payfit vous éclaire.

Qu'est-ce qu'une entreprise SAS ?

La SAS, acronyme de société par actions simplifiée , est une forme juridique d'entreprise qui offre une grande flexibilité dans son organisation et sa gestion. Cette flexibilité est principalement due à la grande liberté laissée aux associés dans la rédaction des statuts de l'entreprise. Contrairement à d'autres formes juridiques où les règles de fonctionnement sont strictement définies par la loi, les associés d'une SAS peuvent adapter les règles de gouvernance de leur entreprise à leurs besoins spécifiques.

Dans sa définition, l’entreprise SAS est flexible et offre une protection aux associés engagés.

💡Bon à savoir : la forme juridique SAS très prisée pour sa capacité à s'adapter aux besoins évolutifs des entreprises.

La définition d'une SAS souligne également une caractéristique importante : la responsabilité des associés est limitée à leurs apports. Cela signifie que le patrimoine personnel des associés est protégé en cas de difficultés financières de l'entreprise. Cette protection est un atout majeur qui distingue la forme juridique SAS des entreprises individuelles, où les entrepreneurs sont responsables des dettes de leur entreprise sur leurs biens personnels.

Quelles sont les spécificités de la gouvernance et du fonctionnement d'une SAS ?

La gouvernance d'une société SAS est principalement déterminée par ses statuts, ce qui signifie que les associés ont la liberté de structurer le fonctionnement de leur entreprise de la manière qui leur semble la plus appropriée. Cette liberté statutaire est une caractéristique distinctive de la SAS par rapport à d'autres formes juridiques, comme la société à responsabilité limitée (SARL).

L'un des éléments essentiels de la gouvernance d'une SAS est la nomination d'un président, qui est le représentant légal de la société. Le président de la SAS est chargé de la gestion quotidienne de l'entreprise et peut être une personne physique ou morale.

💡Bon à savoir : les statuts peuvent également prévoir la nomination d'autres dirigeants, notamment un directeur général de SAS, pour renforcer ou partager la direction de l'entreprise.

Le fonctionnement d'une SAS société est également caractérisé par une grande souplesse. Les statuts peuvent, par exemple, définir les modalités de prise de décision, de répartition des bénéfices, et d'organisation des assemblées générales. Cette capacité à personnaliser les aspects clés du fonctionnement de l'entreprise permet aux associés de s'adapter facilement aux évolutions du marché et aux spécificités de leur activité.

👉 À noter : pour protéger les intérêts de tous, pensez à la convention réglementée en SAS. Cette convention encadre les accords entre la société et ses dirigeants, garantissant ainsi une gestion transparente tout en renforçant la confiance entre tous les acteurs.

En ce qui concerne le capital social, la SAS offre une autre forme de flexibilité : il n'y a pas de minimum légal requis. Les associés sont libres de fixer le montant du capital selon leurs besoins et leurs objectifs. La SAS facilite l'entrée et la sortie des associés, ce qui peut être particulièrement avantageux pour les entreprises en croissance cherchant à attirer des investissements.

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Les dirigeants d'une SAS, principalement le président qui est le mandataire social, peuvent opter pour différentes formes de rémunération. Ces options incluent un salaire fixe, des bonus ou des commissions (rémunération variable), ainsi que des avantages en nature comme une voiture de fonction ou un logement de fonction.

⚠️Attention : le choix entre ces différentes formes de rémunération dépend de nombreux facteurs, y compris les objectifs financiers de l'entreprise, la stratégie fiscale et la situation personnelle du dirigeant. Pour optimiser ces choix, il est important de bien comprendre les charges d'une SAS et leur impact sur la rémunération finale.

Un aspect essentiel à considérer pour la rémunération des dirigeants de SAS est leur affiliation au régime de Sécurité sociale. En effet, le président de la SAS est soumis au régime général de la Sécurité sociale, à l'instar des salariés, et non au régime des travailleurs non-salariés (TNS). Cette spécificité offre une couverture sociale avantageuse, notamment en ce qui concerne la retraite et l'assurance maladie.

Outre le salaire, les dirigeants de SAS qui sont aussi actionnaires peuvent percevoir des dividendes, après constitution de la réserve légale qui garantit la solidité financière de l'entreprise. Cette forme de rémunération est liée aux bénéfices réalisés par l'entreprise et représente une option intéressante pour optimiser la rémunération globale du dirigeant. Les dividendes sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi connu sous le nom de “Flat Tax”, ce qui peut représenter un avantage fiscal certain.

La protection d'une entreprise passe par plusieurs dispositifs essentiels. Si la limitation de la responsabilité des associés à leurs apports constitue déjà une première protection, il est crucial de souscrire les assurances adaptées à une SAS pour garantir une protection optimale de l'entreprise. Certaines assurances sont obligatoires selon votre activité :

l'assurance responsabilité civile professionnelle pour les activités réglementées ;

l'assurance multirisque professionnelle pour protéger les locaux et équipements ;

l'assurance décennale pour les entreprises du bâtiment ;

l'assurance des véhicules professionnels si l'entreprise possède une flotte.

D'autres assurances, bien que facultatives, sont vivement recommandées pour renforcer la protection de l'entreprise :

l'assurance responsabilité civile du dirigeant ;

l'assurance homme-clé ;

l'assurance perte d'exploitation ;

l'assurance cyber-risque, particulièrement pertinente à l'ère du numérique.

Quels sont les avantages d'une SAS par rapport à d'autres formes juridiques ?

La société par actions simplifiée (SAS) se distingue comme une structure juridique de choix pour les entrepreneurs en France.



Les avantages, qui touchent à la flexibilité de gestion, à la protection des associés, à l'attractivité pour les investisseurs et à la simplicité des démarches de création , font de la SAS une option privilégiée pour les projets d'entreprise variés, de la startup innovante à la PME en croissance.

Une SAS peut profiter de divers avantages fiscaux, en fonction du régime d'imposition appliqué. Ces bénéfices peuvent découler des actions menées dans l'entreprise, de sa situation géographique ou encore du type d'activité exercée. Le cadre fiscal de la TVA en SAS est également clairement défini, permettant une gestion optimisée des obligations déclaratives et du régime de TVA applicable.

Pour bénéficier pleinement de ces avantages, une comptabilité structurée et adaptée aux spécificités d'une SAS est essentielle. Cette organisation rigoureuse permet non seulement de respecter les obligations légales, mais aussi d'optimiser la gestion financière de l'entreprise.

Parmi ces obligations annuelles figure la rédaction du rapport de gestion, document obligatoire que le président doit présenter lors de l'assemblée générale ordinaire. Ce rapport retrace l'activité de l'exercice écoulé, la situation financière de l'entreprise, les perspectives d'avenir et les événements marquants. Il constitue un outil de transparence essentiel entre la direction et les actionnaires. Quelles sont les bonnes pratiques de rédaction d'un rapport de gestion SAS ?

👉 Pour aller plus loin : Impôt et SAS, les spécificités à connaître

Avantages de créer une société par actions simplifiée

Flexibilité et liberté statutaire Associés définissent librement l’organisation et la gouvernance Protection des associés Responsabilité est limitée aux apports Attractivité pour les investisseurs Facilité pour accueillir de nouveaux investisseurs grâce à la cession d’actions simplifiée Simplicité des démarches de création et de gestion Démarches de création et gestion allégées, avec choix de l’imposition (IS ou IR) Régime social des dirigeants Protection sociale avantageuse en tant qu’assimilés salariés

La gestion de la paie et des ressources humaines représente un défi majeur pour de nombreuses entreprises, en particulier pour les structures telles que les sociétés par actions simplifiée (SAS). Heureusement, des solutions sont conçues pour simplifier et optimiser ces processus essentiels.

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