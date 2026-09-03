Créer un business plan efficace est indispensable pour les entrepreneurs qui souhaitent créer une entreprise ou qui envisagent une reprise d’entreprise. Que vous lanciez une start-up technologique, un restaurant ou une société de services, votre business plan est plus qu’un simple document : c’est la feuille de route de votre projet.



Dans cet article, PayFit présente les étapes pour rédiger un business plan, illustrées par des exemples adaptés aux besoins de chaque secteur d’activité.

Pourquoi un business plan est-il indispensable ?

Pourquoi un business plan est-il indispensable ?

Le business plan est un document essentiel pour les entrepreneurs, car il formalise toutes les étapes de création, d’organisation et de développement d’une entreprise.

Bien structuré, il permet non seulement de définir les objectifs à atteindre, mais aussi de déterminer les ressources et les étapes nécessaires pour y parvenir.

Son rôle ne se limite pas à organiser le projet pour soi-même, il sert également à convaincre les partenaires et investisseurs de la viabilité et du potentiel de l’entreprise. Il est indispensable pour obtenir des financements ( prêt à la création d’entreprise , crowdfunding…)

💡Notre conseil : avant de vous lancer, pensez à vous renseigner sur les aides à la création d'entreprise auxquelles vous pourriez être éligible.

Les étapes du business plan

Comment faire un business plan ? Chaque business plan doit suivre une structure claire qui facilite la lecture et met en avant la rentabilité de votre projet. Voici un modèle de business plan et les sections principales :

L’executive summary

Le résumé exécutif est la vitrine de votre business plan : en quelques paragraphes, il synthétise l'essentiel de votre projet, ses objectifs et son potentiel. Cette section doit captiver dès les premières lignes, donnant une vision percutante de votre entreprise pour inciter le lecteur à poursuivre la lecture.

💡 Bon à savoir : l'executive summary doit être rédigé en dernier, une fois que vous aurez finalisé l'ensemble des autres parties. Cela vous permettra d'avoir une vision globale et synthétique de votre projet.

Les lignes directrices, exemple executive summary : le bar à sushis 🍣 Léa souhaite ouvrir un bar à sushis. Voici les éléments de son executive summary : Elle a identifié une forte demande pour une cuisine rapide et fraîche à emporter, notamment pour les sushis, qui est peu proposée dans sa ville. Elle souhaite ouvrir un bar à sushis offrant une gamme variée de makis, nigiris, et plats japonais à emporter ou à consommer sur place.

Le marché des sushis connaît une croissance importante, attirant particulièrement les jeunes actifs et les amateurs de cuisine asiatique en quête d'options saines.

Elle se différencie des offres de fast-food locales en apportant une alternative légère et raffinée.

Son modèle économique repose sur la vente directe de sushis, avec une marge intéressante. Elle prévoit de lancer des campagnes de communication locale et d'offrir des réductions de lancement pour attirer les clients.

Son expérience en tant que chef sushi pendant 8 ans constitue un atout majeur dans la réalisation de son projet.

Elle prévoit un chiffre d'affaires annuel de 150 000 €, en visant un panier moyen de 15 € par client et 40 couverts par jour, avec une ouverture 6 jours sur 7.

Elle a besoin de 50 000 € pour aménager un espace de préparation professionnel et assurer l’approvisionnement initial en produits frais.

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La présentation de l’activité

L’exemple de business plan est une section dédiée à mettre en avant votre projet en quelques phrases clés : quelle est votre proposition de valeur et qu'est-ce qui rend votre projet unique ?

Il est important d'expliquer les produits ou services que vous envisagez d'offrir.

Les lignes directrices, exemple : le bar à smoothies et jus de fruits 🍹 Clara et Lucas souhaitent ouvrir un bar à smoothies, mais avec une approche distincte : leur offre mettra l'accent sur des ingrédients 100 % naturels et locaux. Cette proposition répond à une demande croissante des consommateurs pour des options saines et savoureuses, tout en se distinguant des alternatives souvent chargées en sucres et en additifs. Ils proposeront une variété de smoothies personnalisables, de jus de fruits frais, ainsi que des encas sains.

La présentation de l’équipe

Vous devez présenter chaque membre de l'équipe en mettant en avant leurs compétences clés et en expliquant comment elles contribueront au succès du projet.

Les investisseurs cherchent des équipes compétentes et passionnées. La présentation de l’équipe doit refléter cette assurance.

Certaines compétences clés manquent dans votre équipe ? 💡Notre conseil : il est important de le reconnaître et d'expliquer comment vous comptez y remédier (recrutements prévus, partenariats, formations...).

Les lignes directrices, exemple : le bar à smoothies et jus de fruits 🍹 Clara, diplômée en nutrition et barista depuis 5 ans, crée des recettes de smoothies équilibrés en sélectionnant des ingrédients de qualité. Son expertise garantit des produits aussi délicieux que nutritifs. Lucas, son associé, apporte son expérience en gestion après avoir monté deux établissements de restauration rapide. Il gère la logistique et les opérations, assurant une organisation optimale dès l’ouverture. Sophie, graphiste de profession, crée une identité visuelle moderne et accueillante, rendant le bar facilement identifiable et attractif pour la clientèle. Enfin, Hugo, expert en réseaux sociaux, s'occupe de la stratégie digitale. Sa maîtrise des tendances et des plateformes permet de créer une communauté engagée autour du bar, assurant une visibilité et une connexion directe avec les clients. Ensemble, ils forment une équipe complémentaire qui allie savoir-faire culinaire, gestion, créativité et communication pour faire du bar à smoothies un succès.

Vos valeurs

Vous devez partager vos valeurs et votre parcours. Vous devez vous présenter et expliquer les raisons qui vous poussent à créer votre entreprise.

Les lignes directrices, exemple : le bar à smoothies et jus de fruits 🍹 Clara et Lucas partagent une passion commune pour l’alimentation saine et le bien-être. Convaincus que ce que l'on consomme impacte notre énergie et notre santé, ils ont souhaité créer un espace où les clients peuvent savourer des smoothies et jus de fruits frais, faits à partir d’ingrédients naturels et locaux. Ils sont également engagés pour l’environnement, réduisant les emballages au minimum et choisissant des fournisseurs locaux pour limiter l’empreinte carbone. Avec ce projet, ils concrétisent leur vision d'un lieu où qualité, bien-être et respect de la planète se rejoignent.

L’étude de marché

Template business plan : l’analyse de marché permet de prouver qu’il existe une demande pour votre produit ou service. Trois éléments clés doivent être analysés :

l’offre : identifiez les produits et services existants, en tenant compte du nombre de concurrents, de la diversité de leurs offres et de leurs tarifs ;

la demande : étudiez attentivement votre clientèle cible, en analysant ses habitudes de consommation, son budget et ses attentes non satisfaites ;

les lacunes du marché : identifiez les besoins non comblés par la concurrence pour dégager des avantages concurrentiels exploitables.

Les lignes directrices, exemple : le café littéraire ☕📚 Camille envisage d'ouvrir un café littéraire dans un quartier animé d'une ville moyenne. Elle a déniché un local charmant, avec de grandes fenêtres et une petite terrasse, parfait pour attirer les amateurs de lecture, surtout durant les mois ensoleillés. Bien que Camille soit consciente que le secteur de la restauration rencontre des défis, elle est convaincue qu'il existe encore des opportunités, notamment dans son quartier où les cafés axés sur la culture et la lecture sont rares. Elle a remarqué un désir croissant pour des espaces qui allient détente et découverte littéraire. Après avoir effectué des recherches, elle a constaté que les cafés thématiques, particulièrement ceux qui intègrent des événements culturels comme des lectures ou des ateliers d'écriture, sont en plein essor. Camille prévoit de créer un espace chaleureux où les clients peuvent déguster des boissons tout en feuilletant des livres ou en participant à des événements littéraires. Sa clientèle idéale se compose de lecteurs passionnés, d'étudiants et de jeunes professionnels, principalement âgés de 18 à 40 ans. Ils sont à la recherche d'un lieu inspirant où ils peuvent se détendre, travailler ou se réunir pour discuter de littérature. Camille identifie comme concurrents directs d'autres cafés et espaces de coworking qui proposent des environnements propices à la lecture, mais qui ne se spécialisent pas dans le concept littéraire. Sa principale difficulté sera de se faire connaître et d'attirer une clientèle fidèle. Pour cela, elle envisage d'organiser des soirées de lecture, des clubs de lecture, et des rencontres avec des auteurs pour engager le public et susciter l'intérêt.

La stratégie marketing et commerciale

La stratégie marketing et commerciale est essentielle pour atteindre votre clientèle cible et générer des revenus.

Les lignes directrices, exemple de business plan : la boutique de vêtements éco-responsables 👗🌿 Sophie souhaite positionner sa boutique de vêtements éco-responsables comme la première destination pour les consommateurs soucieux de l'environnement. Elle vise un chiffre d'affaires de 200 000 € au cours de la première année. Sa stratégie s'adresse principalement aux jeunes adultes (18-35 ans) et aux familles qui cherchent des alternatives durables et éthiques à la mode traditionnelle. Canaux de communication : Réseaux sociaux : utilisation d'Instagram et Pinterest pour promouvoir les collections, partager des conseils de mode durable et sensibiliser à l'impact de l'industrie textile sur l'environnement. Site web : création d'une plateforme e-commerce conviviale avec un blog sur la mode éthique, incluant des articles sur les matériaux, les pratiques de fabrication, et des interviews de créateurs. Influenceurs : collaboration avec des influenceurs engagés dans la mode durable pour atteindre une audience plus large. Promotions et événements : Ateliers : organisation d'ateliers sur la réparation de vêtements et la couture pour encourager la consommation responsable. Pop-up stores : participation à des marchés locaux et à des événements écoresponsables pour faire connaître la marque et attirer de nouveaux clients. Programme de fidélité : Mise en place d'un programme de fidélité qui offre des réductions sur les achats futurs, ainsi que des points bonus pour le recyclage de vieux vêtements en magasin. Évaluation et ajustements : Analyse mensuelle des ventes et du feedback des clients pour ajuster les collections et les campagnes marketing, en fonction des tendances et des attentes de la clientèle. Grâce à cette stratégie, Sophie espère non seulement augmenter ses ventes, mais aussi éduquer et sensibiliser ses clients sur les enjeux de la mode durable.

Le business model

Le modèle économique, ou « business model », est au cœur de votre business plan. Il décrit comment votre entreprise générera des revenus. Pour le construire, posez-vous des questions clés sur vos clients, votre offre, vos avantages concurrentiels et vos ressources.

Les lignes directrices, exemple du business plan : le service de jardinage écologique 🌱 L'offre : Lucas propose des services de conception et d'entretien de jardins en utilisant des pratiques respectueuses de l'environnement, comme le compostage, la permaculture et l'utilisation de plantes locales. Les clients : il cible des propriétaires de maisons, des entreprises soucieuses de l'environnement et des collectivités locales qui souhaitent embellir leurs espaces verts tout en réduisant leur empreinte écologique. La relation client : Lucas souhaite offrir un service personnalisé avec des conseils adaptés aux besoins de chaque client. Il planifie des visites régulières pour ajuster les soins apportés aux jardins. Les canaux de distribution : il commercialisera ses services à travers un site web attrayant et des réseaux sociaux, en publiant des exemples de son travail. Des flyers dans des magasins de jardinage locaux l'aideront également à attirer de nouveaux clients. Les ressources : les ressources comprennent des outils de jardinage, un véhicule pour se déplacer entre les chantiers et des partenariats avec des fournisseurs de plantes et de matériaux durables. Les activités clés : ses principales activités incluront la création de nouveaux jardins, l'entretien régulier des espaces verts et des consultations pour sensibiliser les clients aux pratiques de jardinage durable. Les partenaires : Lucas envisagera des collaborations avec des associations environnementales et des fournisseurs locaux pour promouvoir le jardinage durable. Les revenus : il générera des revenus grâce à des forfaits d’entretien mensuels et des services ponctuels de création de jardins. La structure des coûts : les principaux coûts comprennent l'achat d'outils, le carburant pour son véhicule, et les dépenses liées au marketing et à l'entretien de son site internet.

Le choix du statut juridique

Le choix du statut juridique de votre entreprise est une étape clé lors de la création d’une entreprise . Selon la forme juridique retenue, le régime fiscal et social ainsi que les coûts associés varieront.

Les lignes directrices, exemple : une photographe 📸 Chloé, photographe, souhaite développer son activité tout en gardant une certaine flexibilité dans sa gestion quotidienne. Pour cela, elle envisage le statut de micro-entrepreneuse, ce qui lui permettrait de profiter d'un régime fiscal avantageux et de charges sociales allégées, tout en minimisant les formalités administratives.

Les lignes directrices, exemple : une salle de sport 🤸‍♂️ Julien et Sarah ont ouvert une salle de sport ensemble et prévoient de recruter des entraîneurs. Soucieux de gérer efficacement leurs coûts, ils pourraient se diriger vers le statut de la SAS , qui leur offrirait une plus grande flexibilité en matière de gestion et de répartition des bénéfices.

Le prévisionnel financier

Comment faire un prévisionnel ? Le prévisionnel financier constitue la section chiffrée de votre business plan. Il a pour objectif d'évaluer la faisabilité de votre projet et de démontrer aux banques et aux investisseurs que vous êtes en mesure de réaliser un chiffre d'affaires. En règle générale, ces prévisions s'étendent sur les trois premières années.



Il doit notamment contenir :

un compte de résultat prévisionnel,

un bilan prévisionnel,

un budget prévisionnel de trésorerie mensuel,

un tableau de financement,

un tableau des investissements,

le calcul du besoin en fonds de roulement,

le calcul du seuil de rentabilité.

Les lignes directrices, modèle de business plan pdf : le café-coworking ☕️💻 Les lignes directrices, modèle de business plan pdf : le café-coworking ☕️💻



Thomas souhaite ouvrir un café-coworking dans sa ville pour attirer les freelances et les étudiants qui recherchent un espace de travail agréable. Il établit un prévisionnel financier sur trois ans pour convaincre ses investisseurs.

Chiffre d'affaires prévisionnel : Année 1 : 150 000 €

Année 2 : 220 000 €

Année 3 : 300 000 € Thomas anticipe une moyenne de 10 000 € de chiffre d'affaires mensuel la première année, avec une croissance de 47 % pour la deuxième année et de 36 % pour la troisième année, grâce à l'augmentation de la clientèle et à l'organisation d'événements.

Coûts et dépenses : Coût des marchandises (café, pâtisseries, etc.) : 30 % du chiffre d'affaires

Frais de fonctionnement (loyer, salaires, charges) : 70 000 € par an

Coûts de communication et marketing : 15 000 € la première année, 20 000 € la deuxième année, 25 000 € la troisième année Résultat net :

Année 1 :

Chiffre d'affaires : 150 000 €

Coûts des marchandises : 45 000 €

Frais de fonctionnement : 70 000 €

Coûts de communication : 15 000 €

Résultat net : 20 000 €

Année 2 :

Chiffre d'affaires : 220 000 €

Coûts des marchandises : 66 000 €

Frais de fonctionnement : 70 000 €

Coûts de communication : 20 000 €

Résultat net : 64 000 €

Année 3 :

Chiffre d'affaires : 300 000 €

Coûts des marchandises : 90 000 €

Frais de fonctionnement : 70 000 €

Coûts de communication : 25 000 €

Résultat net : 115 000 € Thomas se sent confiant quant à la viabilité de son projet grâce à ces prévisions financières qui montrent une croissance positive et un bon potentiel de rentabilité.