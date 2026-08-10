13 prompts RH pour gagner 3h/semaine

À retenir : L’intelligence artificielle est capable de simplifier de nombreuses tâches des équipes des ressources humaines. L’usage de prompts précis, avec toutes les données pertinentes, est nécessaire pour générer des résultats de qualité. Nos modèles de prompts RH sont pensés pour vous faire gagner jusqu’à 3 heures par semaine sur les tâches liées aux ressources humaines, depuis le recrutement des candidats jusqu’à la gestion des collaborateurs.

L'intelligence artificielle générative s'installe à tous les étages de l'entreprise : analyse, prise de décision, service client. La fonction finance ne fait pas exception. Selon l'étude KPMG La Fonction Finance à l'ère de l'IA publiée en février 2025, 76 % des entreprises françaises utilisent déjà l'IA pour produire de l'information financière, soit 8 points de plus en six mois seulement.

Reporting, clôtures, prévisions budgétaires, suivi de trésorerie, contrôle de la paie : ces modèles de langage (LLM, c'est-à-dire des intelligences artificielles entraînées sur de gros volumes de texte) permettent d'automatiser les tâches répétitives, fiabiliser les analyses et libérer du temps stratégique.

Encore faut-il savoir s'en servir. La bonne utilisation de l'IA repose sur un savoir-faire précis : le prompting, c'est-à-dire l'art de formuler des requêtes claires et structurées.

Nous vous proposons un guide de prompts IA pensé pour les responsables financiers, avec 14 exemples prêts à l'emploi pour un gain de temps immédiat sur vos tâches quotidiennes.

Qu’est-ce qu’un prompt pour l’intelligence artificielle ?

Dans le domaine de l’intelligence artificielle, on parle de “prompt” pour décrire les instructions données aux agents IA. Il ne s’agit pas d’une simple question, mais d’un texte qui décrit les demandes avec précision : mots-clés, stratégie, compétences disponibles, obstacles…

Un prompt bien rédigé permet de tirer la meilleure performance de l’usage de l’intelligence artificielle. Les solutions proposées répondent d’autant mieux aux enjeux soulignés. C’est pourquoi il est important, pour une bonne utilisation de l’IA, d’accorder un soin particulier aux informations qui lui sont données et aux requêtes qui lui sont faites en fonction des objectifs à atteindre.

N’oubliez pas que les LLM sont avant tout des outils, et qu’il est donc normal d’apprendre à bien s’en servir !

L'IA permet une transformation des processus RH et de l’organisation du travail. Ses bénéfices pour vos équipes sont nombreux et ont une incidence réelle sur votre productivité, vous permettant de gagner jusqu’à 3 heures par semaine.

En fonction de vos besoins, les agents IA pour les RH peuvent prendre en charge la rédaction de textes courants dans le travail des ressources humaines : fiche de poste, mail, post LinkedIn. Cela facilitera votre communication avec les candidats ainsi qu’avec vos collaborateurs au sein de l’entreprise.

En outre, un outil IA peut servir d’accompagnement dans l’organisation des entretiens ou le suivi du processus de recrutement. Enfin, vous pouvez utiliser l’intelligence artificielle dans l’analyse des données RH : rémunération, diversité, turn over… Bref, les outils IA peuvent vous faire gagner du temps à tous les niveaux.

Vos prompts ChatGPT RH (ou autre LLM : Claude, Gemini, Mistral…) ne doivent rien laisser au hasard. Soyez précis et concret !

Voici 4 conseils à suivre pour la rédaction de tous vos prompts pour les ressources humaines :

utilisation de balises (<objectif>, <contexte>, etc.) pour structurer votre prompt ;

dialogue avec l’IA pour préciser ses recommandations ;

exemples concrets pour définir vos attentes ;

priorisation des informations.

De plus, il est important de bien réfléchir à la place de l’IA dans l’organisation de votre travail. Quelles tâches pouvez-vous déléguer à l’IA ? Qu’est-ce qui est le plus chronophage pour vos équipes ?

En maîtrisant ces compétences, vous aurez tous les outils nécessaires pour une bonne utilisation de l’intelligence artificielle dans vos processus d’entreprise.

💡 Bon à savoir : au quotidien, vous pouvez également vous aider d’un chabot RH.