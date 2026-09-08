Une gestion comptable rigoureuse est essentielle pour assurer la santé financière de votre SASU .

Quelles sont les obligations légales à respecter ? Faut-il obligatoirement faire appel à un expert-comptable ? Comment optimiser la gestion comptable ? À travers ce guide, Payfit vous apporte des réponses claires et pratiques pour sécuriser votre comptabilité et faire les bons choix.

Les enregistrements comptables

➡️ Les obligations comptables

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), à l'instar de toute entreprise, doit tenir une comptabilité. Cela implique plusieurs obligations :

l’enregistrement des opérations : les transactions affectant le patrimoine de la société doivent être enregistrées de manière chronologique ;

l’inventaire annuel : une fois par an, un inventaire doit être réalisé pour vérifier l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs de l'entreprise ;

les comptes annuels : à la fin de chaque exercice, la SASU doit établir des comptes annuels ;

la conservation des documents : les pièces justificatives et documents comptables doivent être conservés pendant une période de 10 ans.

➡️ Le régime réel simplifié d’imposition pour une SASU

Le régime réel simplifié s’applique aux SASU dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas :

840 000 € pour les activités commerciales et la fourniture de logement ;

254 000 € pour les prestations de services.

Ce régime permet de bénéficier d’obligations comptables allégées (comptabilité de trésorerie) :

enregistrement des recettes encaissées et des dépenses réglées sur le livre journal ;

prise en compte des créances et dettes uniquement à la clôture de l’exercice ;

transmission d’un bilan simplifié à l’administration fiscale.

Si ces seuils sont dépassés, la SASU bascule vers le régime réel normal, nécessitant une comptabilité d’engagement plus rigoureuse.

Les livres comptables pour la SASU

Obligation comptable de la SASU : la gestion comptable d'une SASU impose la tenue de livres comptables, afin d'assurer un suivi des opérations financières de l'entreprise. Ces documents permettent de suivre de manière détaillée et chronologique les transactions réalisées par l'entreprise.

le livre journal enregistre de façon chronologique toutes les opérations comptables de la SASU ;

le grand livre reprend les écritures du livre journal et classe les opérations par numéro de compte.

💡 Bon à savoir : depuis 2016, le livre d’inventaire, qui regroupait les éléments d'actif et de passif, n'est plus obligatoire. Toutefois, il reste un outil utile pour la gestion financière de l'entreprise.

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Les comptes annuels en SASU

Le président d'une SASU a l’obligation de préparer les comptes annuels de l’entreprise à la fin de chaque exercice comptable. Ces documents doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce. Les comptes annuels de la SASU comprennent trois éléments :

le bilan comptable faisant état de la situation patrimoniale de la société à un moment donné. Il détaille les actifs et les passifs ; le compte de résultat présentant l’ensemble des charges et des produits générés par l’exercice, permettant de déterminer le résultat de l’exercice ; l'annexe légale : ce document complémentaire vient enrichir le bilan et le compte de résultat en fournissant des informations permettant une analyse plus précise de la situation financière de la société.

Cas des moyennes SASU

Les entreprises de taille moyenne peuvent choisir une présentation simplifiée de leur compte de résultat. Une entreprise est considérée comme moyenne si elle respecte deux des trois critères suivants :

un total bilan inférieur à 25 millions d'euros ;

un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ;

un effectif salarié inférieur à 50 personnes.

Cas des petites SASU

Les petites SASU doivent fournir un bilan comptable, un compte de résultat, et une annexe comptable. Ces documents sont simplifiés par rapport à ceux des grandes entreprises.

Une petite entreprise est celle qui répond à deux des trois critères suivants :

un total bilan inférieur à 7,5 millions d'euros ;

un chiffre d'affaires inférieur à 15 millions d'euros ;

un effectif salarié inférieur à 50 personnes.

Cas des micro SASU

Les micro SASU ne sont pas tenues de produire une annexe légale. Elles doivent néanmoins établir un bilan comptable et un compte de résultat simplifiés.

Une micro-entreprise respecte deux des trois critères suivants :

un total bilan inférieur à 450 000 euros ;

un chiffre d'affaires inférieur à 900 000 euros ;

un effectif salarié inférieur à 10 personnes.

Note importante : le décret du 28 février 2024 a révisé à la hausse les seuils déterminant la taille des entreprises, ce qui impacte les obligations comptables de certaines SASU.

Faut-il avoir un commissaire aux comptes en SASU ?

Le commissaire aux comptes (CAC) a pour mission de garantir la sincérité et la régularité des états financiers des sociétés. En SASU, la nomination d’un CAC devient obligatoire dans plusieurs cas :

Le dépassement de seuils

La nomination d’un CAC est obligatoire lorsque la SASU dépasse, à la clôture de l'exercice, deux des trois critères suivants :

5 000 000 € de total bilan,

10 000 000 € de chiffre d'affaires HT,

50 salariés.

La SASU fait partie d'un groupe

Si la SASU contrôle ou est contrôlée par une ou plusieurs sociétés, selon les termes de l’article L 233-16 du Code de commerce, elle doit nommer un CAC.

L'associé unique peut décider de nommer un CAC de manière volontaire, même si les seuils rendant la nomination obligatoire ne sont pas atteints.

👉 À savoir : ne pas désigner un CAC dans les cas où cela est exigé par la loi expose à des sanctions pénales, notamment une amende de 30 000 € et une peine d’emprisonnement de deux ans.

Quelles options existent pour tenir la comptabilité d’une SASU ?

La comptabilité d’une SASU peut être gérée en interne par l’entrepreneur ou confiée à un expert-comptable.

Gérer soi-même la comptabilité de sa SASU permet de réduire les coûts en évitant les honoraires d’un expert-comptable. Elle est envisageable pour les entrepreneurs ayant des connaissances en comptabilité. Toutefois, elle exige une rigueur constante afin d’éviter erreurs et omissions, qui pourraient entraîner des sanctions financières.

L’utilisation d’un logiciel de comptabilité en SASU est conseillée pour faciliter la saisie des écritures, générer les documents obligatoires et assurer le respect des échéances fiscales et sociales. Cette approche convient surtout aux petites structures ayant peu d’opérations comptables.

Obligation d'avoir un expert comptable : bien que non obligatoire, cette option est largement recommandée. Un professionnel apporte un véritable gage de sécurité en assurant la conformité des comptes et en limitant le risque d’erreurs. Il veille au respect des obligations, anticipe d’éventuels contrôles fiscaux et apporte un gain de temps précieux pour le dirigeant, qui peut ainsi se concentrer sur le développement de son activité.

SASU et comptable : en plus de la gestion comptable, un expert-comptable pour SASU peut offrir des conseils sur l’optimisation fiscale, la gestion des charges sociales ou encore la structuration financière de l’entreprise.

Pour la création de votre entreprise et sa gestion, il est essentiel de bien comprendre la comptabilité d’exercice, la distinction entre actif et passif, et l’élaboration d’un prévisionnel financier .

Qu’il soit question de la comptabilité en SCI ou la comptabilité en SAS, les notions de charges déductibles et les charges d’exploitation doivent également être maîtrisées. La gestion des frais déductibles en SASU (déplacements professionnels, frais de formation, matériel informatique) constitue par ailleurs un levier d'optimisation fiscale permettant de réduire le bénéfice imposable de l'entreprise.