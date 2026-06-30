À retenir Le contrat saisonnier Syntec est un CDD destiné à des tâches qui se répètent chaque année à des dates relativement fixes.

Le recours au motif saisonnier est marginal dans Syntec car l'activité est généralement continue : la justification doit être rigoureuse.

Le contrat peut être conclu à terme précis (dates fixées) ou à terme imprécis (avec événement de fin et durée minimale).

L' indemnité de fin de contrat de 10 % n'est pas due pour le motif saisonnier, sauf disposition plus favorable.

La rémunération doit respecter les minima conventionnels Syntec selon le poste et le coefficient.

Quelles sont les caractéristiques clés du contrat saisonnier Syntec ?

Avant de signer un contrat saisonnier , voici les principales caractéristiques à connaître pour sécuriser sa mise en place dans le respect de la convention collective Syntec (IDCC 1486).

Élément Règle applicable Motif Tâches qui se répètent annuellement à période fixe, indépendantes de la volonté de l’employeur Terme Précis (dates) ou imprécis avec événement de fin et durée minimale Période d’essai Possible dans la limite des maxima légaux selon la durée du contrat Rémunération Respect des minima Syntec selon le coefficient et le poste Indemnité de fin de contrat Non due pour le motif saisonnier, sauf disposition plus favorable Congés payés Indemnité compensatrice due si les congés ne sont pas pris Santé et sécurité Accueil, formation sécurité, équipements et suivi adaptés Documents de fin Certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation d’assurance chômage

Qu'est-ce qu'un contrat saisonnier dans la CCN Syntec ?

Le contrat saisonnier Syntec relève de la catégorie des CDD lorsque l'activité à accomplir est liée à des tâches qui se répètent chaque année, à des dates à peu près fixes, en raison du rythme des saisons ou de modes de vie collectifs.

Dans la branche Syntec, ce recours demeure relativement marginal car l'activité est le plus souvent continue. À défaut de stipulations spécifiques de branche, les règles du Code du travail s'appliquent, ainsi que les dispositions conventionnelles générales Syntec sur la classification, la rémunération et l'organisation du temps de travail.

Le CDD saisonnier peut être conclu pour un terme imprécis lorsque la fin de la saison ne peut être datée précisément. Il s'achève alors à la survenance de l'événement convenu (fin de saison, clôture de campagne). Lorsque le terme est précis, les clauses de durée et de renouvellement suivent le droit commun du CDD, sous réserve des particularités propres au motif saisonnier.

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Quand peut-on recourir à un contrat saisonnier Syntec ?

Le recours est admis lorsque l'employeur peut démontrer un surcroît d'activité récurrent lié à une période de l'année, indépendant de sa seule volonté. Exemples typiques : afflux estival, fêtes de fin d'année, périodes de soldes, pics touristiques.

La branche Syntec n'est en principe pas listée parmi les secteurs autorisant les CDD d'usage permanents : le motif « saisonnier » doit donc être apprécié strictement au regard d'une véritable saisonnalité.

Dans les entreprises relevant de Syntec, des besoins temporaires peuvent exister :

campagnes récurrentes de support applicatif ;

assistance à des déploiements annuels ;

opérations d'inventaire à période fixe.

Ils ne sont « saisonniers » que si la répétition annuelle et la périodicité sont objectivables.

À défaut, un autre motif de CDD pourrait être plus adapté (accroissement temporaire d'activité, remplacement), ou un contrat de mission via entreprise de travail temporaire.

Quelles sont les mentions obligatoires du contrat saisonnier ?

Le CDD saisonnier doit être écrit et remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.Les mentions attendues incluent :

le motif précis de recours avec la référence au caractère saisonnier des tâches ;

le poste, la classification et le coefficient Syntec selon la grille de classification Syntec ;

la durée du contrat : terme précis (dates) ou terme imprécis avec événement de fin et durée minimale ;

la rémunération : taux, primes éventuelles, modalités de paiement, respect des minima conventionnels Syntec ;

la durée du travail, l'éventuel aménagement du temps et les repos applicables ;

la période d'essai le cas échéant, fixée dans les plafonds légaux pour les CDD ;

les organismes de prévoyance et de mutuelle, ainsi que les règles de congés payés.

L'employeur doit veiller à la traçabilité du motif saisonnier (historique des pics, planning prévisionnel, justificatifs) pour sécuriser le contrat en cas de contrôle ou de contentieux.

💡 Bon à savoir : le CDD saisonnier n'ouvre pas droit à l'indemnité de fin de contrat de 10 %, sauf stipulation conventionnelle ou d'entreprise plus favorable.

Le contrat peut être conclu pour un terme imprécis lorsque l'activité cesse avec la saison ; il prend fin à l'événement convenu. Lorsque le terme est précis, les règles de renouvellement suivent celles du CDD, dans la limite des plafonds légaux applicables. Le motif saisonnier reste à justifier sur toute la période d'exécution.

À l'échéance, l'employeur est tenu de remettre au salarié :

le certificat de travail ;

l' attestation destinée à l'assurance chômage ;

le reçu pour solde de tout compte .

Le salarié perçoit le salaire des heures effectuées, les éventuelles majorations, l'indemnité compensatrice de congés payés si des droits restent acquis et non pris, ainsi que toute prime prévue par un accord applicable. L'indemnité de fin de contrat n'est pas due au titre du motif saisonnier, sauf règle plus favorable.

La rémunération du salarié saisonnier ne peut être inférieure aux minima Syntec correspondant au poste et au coefficient. Les primes d'assiduité, d'astreinte ou de sujétion éventuellement prévues s'appliquent selon les mêmes critères que pour les autres salariés, sous réserve d'adaptations proratisées.

Les heures supplémentaires et les majorations s'apprécient selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.Lorsque la rémunération comprend une part variable , les critères et les modalités de calcul doivent être clairs, objectivables et accessibles au salarié. En cas de travail de nuit, le cas échéant, appliquer les contreparties prévues par la loi et les accords applicables.

La durée hebdomadaire de référence est de 35 heures , sauf aménagement du temps de travail conforme aux accords applicables. Les dispositifs de modulation, de cycles ou d'aménagement plurihebdomadaire doivent être anticipés et formalisés.

Les repos quotidien et hebdomadaire , les pauses et, le cas échéant, les contreparties pour travail de nuit ou le dimanche doivent être garantis.

Forfait jours et profils cadres

Le forfait jours suppose une autonomie compatible avec les critères conventionnels et un accord collectif valide. Il n'est pas adapté à tous les postes saisonniers, en particulier lorsque les tâches sont très opérationnelles et encadrées. C'est pourquoi il est conseillé de privilégier des durées horaires traçables si le niveau d'autonomie ne correspond pas aux attendus.

Temps partiel saisonnier

Le temps partiel est possible si la répartition de la durée du travail est précisée et si les horaires permettent de respecter les délais de prévenance pour les variations. Les compléments d'heures et heures complémentaires suivent le cadre légal et conventionnel.

⚠️ À noter : l' égalité de traitement s'applique aux saisonniers pour l'accès aux équipements collectifs, titres-restaurant, primes et informations internes, sous réserve des conditions d'éligibilité.

Quelles obligations en matière de santé, sécurité et intégration ?

Avant toute prise de poste, l'employeur doit :

organiser l' accueil sécurité ;

vérifier les habilitations nécessaires ;

remettre les équipements de protection adaptés ;

communiquer les procédures d'escalade.

Le suivi du temps de travail et de la charge doit permettre de prévenir les dépassements et de documenter les repos.

Sur le plan RH, fournir un livret d'accueil , désigner un référent opérationnel, planifier un point d'étape en milieu de contrat et un entretien de sortie. Ces pratiques favorisent la qualité du service pendant la saison et sécurisent la relation de travail.

À la fin de la saison, l'employeur peut proposer un nouveau contrat pour la saison suivante si le besoin se répète. Une priorité de réembauche peut résulter d'un accord collectif ou d'un usage d'entreprise ; à défaut, elle n'est pas automatique.

Il est essentiel de conserver les éléments probants justifiant la saisonnalité et l'exécution du contrat :

plannings et pointages ;

échanges sur les objectifs ;

bilan de fin de mission.

Le respect des délais de remise des documents de fin de contrat et la qualité du solde de tout compte facilitent la clôture. En cas de contentieux, la précision du motif et la cohérence des périodes couvertes par le contrat sont déterminantes.

Quelles bonnes pratiques pour sécuriser un CDD saisonnier ?

Pour sécuriser un contrat saisonnier Syntec , voici les bonnes pratiques à suivre :

qualifier le besoin : vérifier la répétition annuelle et la période fixe ;

choisir le bon motif : saisonnier uniquement si les critères sont réunis ;

rédiger un écrit complet et remettre le contrat dans les délais ;

positionner le salarié au bon coefficient et respecter les minima Syntec ;

tracer la durée du travail et les repos, anticiper les pics d'activité ;

réparer la fin de contrat : documents, soldes, communication.