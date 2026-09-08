À retenir : Les salariés des cabinets médicaux relèvent du régime Agirc-Arrco de droit commun : la CCN 1147 ne fixe ni taux, ni assiette, ni majoration spécifiques ;

Les droits s'acquièrent en points , selon les cotisations versées et les paramètres du régime ;

La convention prévoit en revanche une indemnité de départ volontaire à la retraite (article 25), de 1/2 mois après 10 ans à 3 mois après 40 ans ;

Elle impose aussi un régime de prévoyance obligatoire (article 44 et Annexe I), distinct de la retraite complémentaire ;

La liquidation s'effectue à la demande du salarié, plusieurs mois avant la date de départ envisagée.

Que prévoit la CCN 1147 sur la retraite complémentaire ?

La CCN 1147 ne prévoit aucune règle propre sur la retraite complémentaire : les salariés des cabinets médicaux relèvent du régime Agirc-Arrco de droit commun. Les taux, assiettes et majorations suivent intégralement le cadre du régime.

La convention contient deux dispositions liées à la fin de carrière, sans toucher au calcul des points :

une indemnité de départ volontaire à la retraite (article 25), barème conventionnel selon l'ancienneté ;

un régime de prévoyance obligatoire (article 44 et Annexe I), couvrant l'incapacité, l'invalidité et le décès.

Sur le plan paie et DSN (déclaration sociale nominative), les cotisations sont paramétrées selon les consignes de l'organisme Agirc-Arrco de rattachement, sans spécificité conventionnelle.

L'employeur adhère à un groupe de protection sociale Agirc-Arrco, qui gère l'affiliation des salariés. Chaque embauche déclenche l'affiliation, y compris en temps partiel ou en contrat court.

Le rattachement suit les règles du régime et les pratiques de l'organisme choisi par l'employeur. La CCN 1147 n'impose aucune formalité supplémentaire sur ce point. Depuis la fusion Agirc-Arrco de 2019, un régime unique s'applique à l'ensemble des salariés du privé.

Les droits à retraite complémentaire s'expriment en points Agirc-Arrco, acquis à partir des cotisations versées sur le salaire. Le nombre de points dépend de l'assiette de cotisation et des paramètres fixés chaque année par le régime.

Deux contributions s'ajoutent aux cotisations de retraite et n'ouvrent pas de points : la contribution d'équilibre général (CEG) et la contribution d'équilibre technique. La valeur de service du point, utilisée au moment du départ, relève du cadre Agirc-Arrco et non de la CCN 1147.

Le salarié consulte ses droits sur son espace personnel Agirc-Arrco, qui présente les points acquis année par année à partir des données de la DSN. Ce relevé permet de détecter rapidement une anomalie.

En cas de période manquante, d'erreur d'identité ou de changement d'employeur non repris, le salarié adresse une demande de régularisation à l'organisme. Il joint les pièces utiles : bulletins de paie, attestations d'employeur et contrats de travail.

La liquidation intervient à la demande du salarié, généralement plusieurs mois avant la date de départ envisagée. Elle se prépare en ligne, après vérification du relevé de carrière.

connexion à l'espace Agirc-Arrco et vérification des points acquis ;

simulation du montant selon les règles en vigueur ;

dépôt de la demande de retraite complémentaire ;

examen du dossier par le régime, puis notification de la décision.

Le choix de la date et la coordination avec la retraite de base dépendent de la carrière et des trimestres validés. Les niveaux de cotisation retraite versés tout au long de la carrière conditionnent en partie le montant final.

Étape Acteurs Quand Affiliation au régime Employeur, organisme Agirc-Arrco À l’embauche Acquisition des points Employeur, paie/DSN Chaque mois Contrôle du relevé de carrière Salarié, organisme À tout moment Dépôt de la demande de pension Salarié, organisme Avant le départ Versement de la pension Organisme Agirc-Arrco Après décision

Quelle indemnité de départ à la retraite prévoit la CCN 1147 ?

En cas de départ volontaire à la retraite, l'article 25 de la CCN 1147 prévoit une indemnité versée par l'employeur, progressive selon l'ancienneté dans le cabinet.

Ancienneté Indemnité Après 10 ans 1/2 mois de salaire Après 15 ans 1 mois de salaire Après 20 ans 1 mois et 1/2 de salaire Après 30 ans 2 mois de salaire Après 35 ans 2 mois et 1/2 de salaire Après 40 ans 3 mois de salaire

Le salaire de référence retient la formule la plus favorable : 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois, ou 1/3 des 3 derniers mois. Cette indemnité s'ajoute aux autres indemnités de fin de contrat dues au salarié.

Quel est le régime de prévoyance obligatoire de la CCN 1147 ?

Le personnel des cabinets médicaux bénéficie obligatoirement d'un régime de prévoyance, dont les conditions sont fixées par l'Annexe I de la CCN (article 44). Ce régime couvre trois risques.

l' incapacité temporaire de travail : maintien à 100 % de la rémunération nette dès le 1er jour (AT/MP) ou le 4e jour (maladie), sous condition d'1 an d'ancienneté et de prise en charge par la Sécurité sociale (article 43) ;

l' invalidité , selon le taux reconnu par la Sécurité sociale ;

le décès, avec capital et rente éducation versés via l'OCIRP.

Les cotisations sont réparties à hauteur de 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié (avenant n° 92 du 7 novembre 2024). Ce régime, distinct de la retraite complémentaire, contribue à la protection sociale du salarié en fin de carrière, notamment via la portabilité des garanties après la rupture du contrat.

Quelles incidences en paie et en DSN ?

Les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance se paramètrent selon les consignes de l'organisme de rattachement. La DSN transmet chaque mois les cotisations et les informations individuelles qui reconstituent les droits.

En cas d'entrée ou de sortie, la DSN doit refléter précisément les dates et les rémunérations correspondantes. Un contrôle mensuel des retours de l'organisme permet de détecter toute anomalie.

Les bulletins de paie, les états de charges et les retours DSN servent de pièces justificatives. En cas d'écart, comme des points manquants, vous rapprochez les états de paie et sollicitez une correction auprès de l'organisme Agirc-Arrco.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 11/06/2026.