Comment fonctionne la retraite complémentaire dans les cabinets médicaux ?
Affiliation Agirc-Arrco, acquisition de points, liquidation et impacts paie. Repères pratiques paie et vérifications CCN (IDCC 1147).
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
environ 33 500 entreprises
Champ d'application
Médecins libéraux, SISA, maisons de santé pluridisciplinaires
FAQ - Retraite complémentaire Agirc-Arrco (CCN cabinets médicaux, IDCC 1147)
La CCN 1147 impose-t-elle des taux spécifiques pour la retraite complémentaire ?
La CCN 1147 impose-t-elle des taux spécifiques pour la retraite complémentaire ?
Non, la CCN 1147 n'impose aucun taux spécifique pour la retraite complémentaire Agirc-Arrco : les taux de droit commun s'appliquent. La convention prévoit en revanche un barème d'indemnité de départ volontaire à la retraite (article 25) et un régime de prévoyance obligatoire (article 44 et Annexe I). Ces deux dispositions sont propres à la branche, contrairement aux paramètres Agirc-Arrco. Le dernier avenant prévoyance en date est le n° 92 du 7 novembre 2024.
Comment un salarié vérifie-t-il ses points Agirc-Arrco ?
Comment un salarié vérifie-t-il ses points Agirc-Arrco ?
Le salarié consulte ses points sur son espace personnel du site Agirc-Arrco, qui présente les droits acquis année par année. Ce relevé est alimenté par les données transmises chaque mois en DSN par l'employeur. En cas d'anomalie, comme une période manquante, il dépose une demande de régularisation avec ses bulletins de paie et ses contrats. Un contrôle régulier évite les mauvaises surprises au moment de la liquidation.
Quand faut-il initier la liquidation de la retraite complémentaire ?
Quand faut-il initier la liquidation de la retraite complémentaire ?
La demande de liquidation se prépare plusieurs mois avant la date de départ envisagée, après vérification du relevé de carrière. Elle s'effectue en ligne auprès de l'Agirc-Arrco, qui peut solliciter des pièces complémentaires. La date de départ se coordonne avec la liquidation de la retraite de base pour éviter toute rupture de droits. Une anticipation de 4 à 6 mois est généralement recommandée.
Quelle est l'indemnité de départ volontaire à la retraite dans la CCN des cabinets médicaux ?
Quelle est l'indemnité de départ volontaire à la retraite dans la CCN des cabinets médicaux ?
L'article 25 de la CCN 1147 prévoit une indemnité allant de 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté à 3 mois de salaire après 40 ans. Le salaire de référence retenu est le plus favorable entre 1/12 des 12 derniers mois et 1/3 des 3 derniers mois. Cette indemnité est versée par l'employeur et figure sur le solde de tout compte. Elle ne se cumule pas avec l'indemnité légale de départ à la retraite : la plus favorable s'applique.
Quels documents l'employeur remet-il lors d'un départ à la retraite ?
Quels documents l'employeur remet-il lors d'un départ à la retraite ?
L'employeur remet le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation France Travail. La remise des documents de fin de contrat intervient à la date de fin effective du contrat. Ces documents permettent au salarié de faire valoir ses droits auprès des caisses de retraite. Une transmission rapide évite tout blocage dans l'ouverture de la pension.
Que faire si des périodes sont manquantes sur le relevé de carrière ?
Que faire si des périodes sont manquantes sur le relevé de carrière ?
Le salarié compare ses bulletins de paie, ses états de charges et les retours DSN pour identifier la période non reprise. Il signale ensuite l'écart à l'organisme Agirc-Arrco via son espace personnel, en joignant les justificatifs comme les contrats et bulletins. L'employeur peut être sollicité pour une attestation confirmant les périodes d'emploi. La régularisation est possible à tout moment, mais elle gagne à être traitée avant la liquidation.