À retenir La période d'essai dans les bureaux d'études techniques (IDCC 1486) dure 2, 3 ou 4 mois selon le coefficient du salarié.

Le renouvellement reste possible une fois, pour une durée égale à l'essai initial, mais il garde un caractère exceptionnel et exige un accord écrit des deux parties.

Les durées conventionnelles sont alignées sur les maximums légaux du Code du travail depuis l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021.

L'employeur respecte un délai de prévenance de 24 heures à 6 semaines ; le salarié, de 24 à 48 heures.

La rupture n'est ni un licenciement ni un motif à justifier, mais elle ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés .

Quelles sont les durées de la période d'essai par catégorie ?

La durée initiale dépend du coefficient du salarié dans la grille de classification des bureaux d'études techniques. Trois tranches s'appliquent, renouvellement compris.

Catégorie Coefficient Durée initiale Renouvellement possible Durée totale maximale ETAM 240 à 250 2 mois 2 mois 4 mois ETAM 275 à 500 3 mois 3 mois 6 mois Ingénieurs et cadres 95 à 270 4 mois 4 mois 8 mois

Les ingénieurs et cadres bénéficient d'une durée initiale de 4 mois, soit le maximum applicable à la période d'essai d'un cadre. Les ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise) relèvent des deux premières tranches selon leur coefficient.

💡 Bon à savoir : les durées de la convention correspondent exactement aux maximums légaux du Code du travail. Depuis la réécriture de la convention par l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021, aucun décalage ne subsiste entre les durées conventionnelles et légales.

Quel est le cadre légal de la période d'essai dans les bureaux d'études techniques ?

L'article 3.4 de la convention collective fixe le régime de la période d'essai, depuis l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021 (étendu par arrêté du 5 avril 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2023). La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié, et au salarié d'apprécier si le poste lui convient.

Vous stipulez expressément la période d'essai et sa possibilité de renouvellement dans la proposition d'embauche ou le contrat de travail. Sans cette mention écrite, l'essai ne s'applique pas au salarié.

Les durées fixées reprennent les maximums des articles L. 1221-19 à L. 1221-25 du Code du travail. La convention ne prévoit ni durée plus longue ni durée plus courte que le droit commun.

Le renouvellement reste possible une seule fois, pour une durée au plus égale à la période initiale. La convention l'encadre par des conditions strictes que vous respectez à la lettre :

la possibilité de renouveler figure expressément dans la proposition d'embauche ou le contrat de travail ;

le renouvellement effectif recueille un accord écrit du salarié et de l'employeur ;

la convention qualifie ce renouvellement d'exceptionnel.

Sans clause de renouvellement, ou faute d'accord écrit des deux parties, la période d'essai prend fin au terme de la durée initiale. L'employeur ne l'impose jamais de façon unilatérale, comme le rappellent les règles du renouvellement de la période d'essai.

⚠️ Attention : un renouvellement signé après l'expiration de la période initiale est nul. L'accord se formalise par écrit avant le terme de la première période. Une simple mention pré-rédigée, sans signature spécifique du salarié, ne suffit pas.

Quels sont les délais de prévenance en cas de rupture ?

La rupture par l'employeur ou par le salarié respecte un délai de prévenance qui varie selon le temps de présence dans l'entreprise.

Quels délais l'employeur doit-il respecter ?

L'article 3.4 prévoit cinq paliers de délai de prévenance à l'initiative de l'employeur. Le dernier palier (6 à 8 mois) constitue une spécificité conventionnelle plus favorable que le Code du travail.

Temps de présence Délai de prévenance (employeur) Moins de 8 jours 24 heures De 8 jours à 1 mois 48 heures De 1 mois à 3 mois 2 semaines De 3 mois à 6 mois 1 mois De 6 mois à 8 mois 6 semaines

Quels délais le salarié doit-il respecter ?

Le salarié qui rompt sa période d'essai applique un délai plus court que celui de l'employeur. Entre 8 jours et 1 mois de présence, la convention retient 24 heures, soit une durée plus favorable que les 48 heures du Code du travail (article L. 1221-26).

Temps de présence Délai de prévenance (salarié) Moins de 8 jours 24 heures De 8 jours à 1 mois 24 heures Au-delà d’1 mois 48 heures

Le non-respect du délai de prévenance ne prolonge jamais la période d'essai au-delà de sa durée maximale.

Quelles sont les conséquences de la rupture de la période d'essai ?

La rupture de la période d'essai n'est pas un licenciement. Elle n'ouvre donc droit ni à indemnité de licenciement, ni à préavis au sens du droit du licenciement, ni à motivation écrite du motif. Les modalités pratiques rejoignent celles décrites pour la rupture de la période d'essai.

La rupture reste toutefois encadrée. Elle ne peut être discriminatoire (article L. 1132-1 du Code du travail) ni constituer un abus de droit, c'est-à-dire reposer sur un motif étranger à l'évaluation des compétences. Elle ouvre par ailleurs droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour les jours acquis et non pris.

Si l'employeur ne respecte pas le délai de prévenance, il verse une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus jusqu'au terme du délai, congés payés inclus. Cette indemnité n'est pas due quand le salarié sollicite la dispense du délai et que l'employeur l'accepte.

La période d'essai est-elle suspendue en cas d'absence ?

La période d'essai est suspendue pendant les absences du salarié, par exemple en cas de maladie, de congé ou de fermeture de l'entreprise. Elle se prolonge alors d'une durée équivalente à celle de l'absence.

Ce principe découle de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, et non d'une disposition explicite de la convention. La logique reste que seuls les jours de travail effectif servent à l'évaluation réciproque.

👉 À noter : un arrêt maladie d'une semaine prolonge la période d'essai d'autant. Vous n'avez pas à formaliser cette prolongation par écrit, mais informer le salarié reste recommandé pour confirmer la nouvelle date de fin d'essai.

Quelle période d'essai s'applique à un CDD dans les bureaux d'études techniques ?

La convention ne prévoit pas de durée spécifique pour la période d'essai des CDD. Les règles du Code du travail (article L. 1242-10) s'appliquent donc directement :

CDD de 6 mois ou moins : 1 jour par semaine de contrat, dans la limite de 2 semaines ;

CDD de plus de 6 mois : 1 mois maximum.

Pour un CDD sans terme précis, la période d'essai se calcule sur la durée minimale du contrat. Le renouvellement de l'essai d'un CDD n'est pas possible, contrairement au CDI.

En quoi la convention se distingue-t-elle du droit commun ?

Les bureaux d'études techniques appliquent les durées légales, mais la convention ajoute plusieurs spécificités favorables au salarié :

délai de prévenance employeur 6-8 mois : 6 semaines, contre 1 mois maximum dans le Code du travail. Ce palier protège davantage les ingénieurs et cadres en renouvellement d'essai ;

délai de prévenance salarié 8 jours-1 mois : 24 heures, contre 48 heures dans le Code du travail. Cette règle facilite la mobilité en début de contrat ;

caractère exceptionnel du renouvellement : la convention le qualifie explicitement d'exceptionnel, ce que le droit commun ne prévoit pas ;

classification par coefficient : les durées suivent les coefficients conventionnels (240-250, 275-500, 95-270), avec une granularité plus fine que les seules catégories légales.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-06-25.