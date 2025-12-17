Le salaire d’un contrat d’alternance en 2026 dépend du type de contrat conclu. Les niveaux de salaires selon le type de contrat diffèrent.

Quel que soit le type de contrat, une grille des salaires est prévue imposant une rémunération minimale.

Qu’est-ce qu’un contrat d’alternance ? Quel est le salaire d’un alternant en contrat de professionnalisation ? Quel est le salaire d’un alternant en contrat d’apprentissage ? PayFit vous explique.

Qu’est-ce qu’un contrat d’alternance ?

Les contrats d’alternance sont des contrats de travail permettant à la personne recrutée de bénéficier d’une formation diplômante ou qualifiante.

Il existe deux types de contrats d’alternance : le contrat de professionnalisation et le contrat d’apprentissage.

Le paiement du salaire d’un salarié en contrat d’alternance est un moment important. Il doit obligatoirement bénéficier d’une rémunération minimale établie grâce à un barème de salaire imposé par la loi.

Quel est le salaire d’un alternant en contrat de professionnalisation ?

Le salaire d’un alternant en contrat d’apprentissage est calculé sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel, instauré dans l’entreprise. Il varie ensuite en fonction de l’âge du salarié et du nombre d'années d’exécution du contrat.

Le montant du SMIC mensuel brut s’établit au 1er janvier 2026 à 1 823,03 €. Par conséquent, la grille de salaire d’un contrat de professionnalisation en alternance s’établit comme suit :

Âge de l’apprenti Apprenti titulaire d’un diplôme non professionnel de niveau IV ou inférieur au bac Apprenti titulaire d’un diplôme professionnel égal ou supérieur au bac ou d’un diplôme de l’enseignement supérieur Moins de 21 ans Au moins égale à 55 % du SMIC (soit 1 002,67 €) Au moins égale à 65 % du SMIC (soit 1 184,97 €) Entre 21 et 25 ans Au moins égale à 70 % du SMIC (soit 1 276,12 €) Au moins égale à 80 % du SMIC (soit 1 458,42 €) 26 ans et plus Au moins égale à 100 % du SMIC (soit 1 823,03 €) ou à 85 % du salaire minimum conventionnel s’il est plus favorable Au moins égale à 100 % du SMIC (soit 1 823,03 €) ou à 85 % du salaire minimum conventionnel s’il est plus favorable

💡 Bon à savoir : une convention ou un accord de branche applicable à l’entreprise peut prévoir un salaire minimum conventionnel plus élevé que le SMIC. Dans ces cas-là, le salaire en alternance sera plus élevé.

Quel est le salaire d’un alternant en contrat d’apprentissage ?

Le salaire d’un contrat de professionnalisation en alternance est calculé en pourcentage du SMIC, s’il n’existe pas de salaire minimum conventionnel plus favorable au salarié. Le montant de la rémunération est défini ensuite en fonction de l’âge de l’alternant et de son niveau de qualification à la signature du contrat.

Au 1er janvier 2026, le SMIC mensuel brut s'élève à 1 823,03 €. Par conséquent, la grille de salaire d’un contrat d'apprentissage s’établit comme suit.

Année du contrat d’apprentissage Apprenti de 16 à 17 ans Apprenti de 18 à 20 ans Apprenti de 21 à 25 ans Apprenti de 26 ans et plus 1ère année d’exécution du contrat 27 % du SMIC (soit 492,22 €) 43 % du SMIC (soit 783,90 €) 53 % du SMIC* (soit 966,21 €) 100 % du SMIC* (soit 1 823,03 €) 2ème année d’exécution du contrat 39 % du SMIC (soit 710,98 €) 51 % du SMIC (soit 929,75 €) 61 % du SMIC* (soit 1 112,05 €) 100 % du SMIC* (soit 1 823,03 €) 3ème année d’exécution du contrat 55 % du SMIC (soit 1 002,67 €) 67 % du SMIC (soit 1 221,43 €) 78 % du SMIC* (soit 1 421,96 €) 100 % du SMIC* (soit 1 823,03 €)

*SMIC mensuel brut 2026 = 1 823,03 € (hausse de +1,18% par rapport à 2025)

Ainsi, la rémunération d’un alternant est rehaussée chaque année avec la hausse du SMIC.