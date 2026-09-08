À retenir Une politique de rémunération claire est essentielle pour assurer équité, transparence, motivation et cohésion au sein des équipes.

Elle doit encadrer les salaires fixes, variables, primes, grilles salariales et conditions d’évolution.

Un modèle structuré, basé sur des critères objectifs (poste, performance, ancienneté, management), facilite la gestion RH et la maîtrise des coûts salariaux.

Une rémunération bien pensée améliore la marque employeur, attire les meilleurs profils, réduit le turnover et évite tensions et injustices internes.

Elle peut intégrer des avantages non financiers (télétravail, formation, reconnaissance) pour renforcer l’engagement.

La gestion du personnel et la gestion de la paie se complexifient naturellement au fur et à mesure que l'effectif des entreprises croît. Pourtant, le paiement des salaires est un enjeu majeur, à la fois humain et financier.

Il devient essentiel de prévoir et d’encadrer les rémunérations des salariés, afin de lever toute incertitude autour de ce sujet sensible et d’optimiser la gestion financière en maîtrisant les coûts salariaux. Cela est d’autant plus important dans des secteurs fortement concurrentiels, comme la vente ou les fonctions commerciales.

Vous souhaitez définir une politique de rémunération de votre entreprise en vous inspirant d’un modèle de rémunération ? Payfit vous dévoile ses secrets.

Qu’est-ce qu’une politique de rémunération ?

Une politique de rémunération désigne l’ensemble des règles et modalités établies par une entreprise pour déterminer la rémunération de ses collaborateurs. Elle englobe notamment la fixation des salaires en tenant compte de plusieurs éléments clés :

💡 Bon à savoir : la politique salariale est régulièrement désignée par le terme de politique de rémunération. Elle peut fortement influencer les performances d’une équipe, notamment en vente, en adaptant les revenus aux objectifs atteints.

Pourquoi établir une politique de rémunération ?

Pour illustrer nos propos, évoquons l’exemple de la politique de rémunération de Payfit, qui a évolué au rythme des besoins de l’entreprise. Au départ, les fondateurs ne se versaient aucun salaire. Puis, un salaire identique a été instauré pour tous. Enfin, chaque salarié a reçu une rémunération adaptée en fonction de plusieurs critères liés à leur poste, leur ancienneté et leurs objectifs commerciaux.

Face à la croissance rapide des effectifs, il est devenu évident qu’un modèle de rémunération structuré était indispensable. Définir un cadre clair pour notre politique salariale est ainsi devenu une priorité, ce qui nous a poussés à concevoir notre propre système de rémunération .

Pour élaborer la vôtre, vous pouvez commencer par lister les problèmes découlant d'une mauvaise ou d’une absence de politique de rémunération :

objectifs peu clairs ;

incohérence entre les rémunérations des membres d’une équipe ;

sentiment d’injustice ;

rivalité et jalousie ;

situations explosives et colère ;

nébulosité autour de la rémunération (fixe, variable, taux appliqués, etc.).

Comme vous pouvez le remarquer, ce ne sont que des mauvaises situations. Heureusement, Payfit a pu les éviter, mais pour cela, il a fallu agir rapidement.

Adopter un modèle de rémunération clair est donc essentiel pour définir une politique salariale cohérente et juste au sein de votre entreprise. Nous avons déterminé les principaux avantages d’établir telle politique :

transparence des salaires : chacun sait comment fonctionne la rémunération de l’entreprise, y compris les commissions, quotas, ou paliers, et peut se renseigner librement à ce sujet ;

équité et justice : les rémunérations et revenus sont définis par les mêmes critères pour tout le monde et aucun n’est fixé arbitrairement ;

meilleure gestion financière : lorsque l’employeur recrute un nouveau profil, il sait dans quelle case du modèle de rémunération s'intégrera ce salarié. Il peut donc anticiper et contrôler les coûts ( masse salariale par exemple) ;

attraction des candidats , notamment dans les fonctions commerciales : une politique claire, intégrant commissions et primes, est très attractive dans la marche à suivre pour recruter les meilleurs profils ;

amélioration de la marque employeur : un bon système de rémunération contribue directement à l’image des entreprises.



Pour aiguiller vos recherches, vous pouvez prendre notre politique salariale comme exemple.

Modèle de rémunération - Excel Télécharger gratuitement

Pour créer un modèle de rémunération efficace, il est essentiel de s’appuyer sur des principes fondamentaux qui orienteront votre politique salariale :

transparence : un système transparent permet de résoudre la plupart des problèmes de compréhension des revenus, commissions, quotas ou paliers. Un système totalement transparent, connu et compris de tous, fait que chaque salarié accepte non seulement son salaire, mais également l’ensemble du dispositif. Ce modèle doit être en phase avec la culture de l’entreprise et les attentes des collaborateurs ;

clarté : la transparence seule ne suffit pas. Les règles doivent être formulées de manière claire et précise, sans ambiguïté ni interprétation multiple ;

proactivité : ce n’est pas au salarié de solliciter une augmentation. La direction et les managers doivent anticiper les évolutions de rémunération en fonction des performances et du calcul des objectifs, et proposer des ajustements de salaire en conséquence.

Pour définir votre politique de rémunération, vous pouvez ensuite prendre en compte plusieurs critères, tels que :

les compétences du salarié ;

l’ancienneté dans l’entreprise ;

la performance individuelle ou collective ;

le type de poste occupé ;

les responsabilités managériales ;

le lieu de travail.

Chez Payfit, trois critères principaux guident la rémunération d’un salarié :

le salaire minimum fixé dans chaque équipe ;

l’ ancienneté du salarié dans l’entreprise ;

le management : notion que l’on peut définir comme la position hiérarchique.

Cela nous a conduits à définir des salaires minimums par équipe, une échelle de niveaux d'expérience (junior à master), une échelle d'ancienneté (autonome à magicien), une échelle hiérarchique (chef d'équipe à directeur), et un calcul basé sur les objectifs atteints.

Il vous appartient de faire évoluer les salaires en combinant tous ces critères, dès lors que vous êtes libre de définir comme bon vous semble votre politique de rémunération.



Si vous voulez mieux comprendre cette thématique, Payfit partage avec vous son modèle de rémunération clair et transparent.