Quelles différences entre une SAS et une SARL ? Quelles sont les étapes nécessaires à la création d'une SAS ou d'une SARL ? Que choisir entre SAS ou SARL ? PayFit vous éclaire.

Le choix du statut juridique de l'entreprise est une étape fondamentale dans la concrétisation de tout projet entrepreneurial. Les futurs dirigeants peuvent parfois hésiter entre la Société par Actions Simplifiée (SAS) et la Société à Responsabilité Limitée (SARL), deux options populaires, mais dotées de spécificités propres.

Quelles différences entre une SAS et une SARL ? SAS vs SARL : comment prendre la bonne décision pour son entreprise ? Comparatif SARL et SAS Quelles sont les étapes nécessaires à la création d'une SARL VS SAS ?

Quelles différences entre une SAS et une SARL ?

Quelles différences entre une SAS et une SARL ?

Pourquoi choisir une SAS plutôt qu’une SARL (ou inversement) ? Cette question représente un choix stratégique majeur en amont de toute création d'entreprise.

Régime social des dirigeants : quelles différences entre SAS et SARL ?

La principale distinction concerne le statut social des dirigeants.

Dans une SAS, le président et les directeurs généraux, le cas échéant, sont affiliés au régime général de Sécurité sociale, bénéficiant d'une protection sociale complète malgré des charges plus élevées.

En SARL, le régime social du gérant dépend de sa participation au capital : un gérant majoritaire est soumis au régime des travailleurs non salariés, avec des cotisations allégées, mais une protection moindre.

💡Bon à savoir : la rémunération d'un président de SAS s'organise autour de salaires, soumis à des conditions fiscales spécifiques, tandis que la rémunération du gérant de SARL varie selon sa part dans l'entreprise.

Constitution du capital

Pour constituer le capital d'une SAS, les associés doivent verser des apports pour acquérir des actions, avec la possibilité de démarrer avec 1 € symbolique. Ces apports peuvent être en numéraire ou en nature, mais les apports en industrie ne comptent pas dans le capital social de l'entreprise. Au moins 50 % des apports doivent être libérés à la création, le reste sous cinq ans.

La SARL fonctionne de manière similaire, mais le capital est réparti en parts sociales. Là encore, 1 € suffit pour commencer, et les mêmes types d'apports sont possibles. Toutefois, 20 % du capital doit être libéré dès la création, avec le reste à verser sous cinq ans.

⚠️Attention : dans les deux cas, que ce soit une SAS ou une SARL, la responsabilité des associés est limitée.

Gestion et organisation

La gestion d'une SAS offre une grande flexibilité, permettant d'adapter les statuts aux besoins spécifiques des actionnaires et de la stratégie d'entreprise. Cette flexibilité facilite aussi les procédures en cas de difficultés majeures, notamment pour fermer la SAS si nécessaire. À l'inverse, la SARL est encadrée par des règles plus strictes, ce qui peut sécuriser, mais également limiter l'adaptabilité et l'innovation.

Fiscalité

SAS et SARL sont soumises à l'impôt sur les sociétés, mais peuvent opter pour l'impôt sur le revenu sous conditions. Cette option peut être intéressante pour les petites entreprises avec peu de bénéfices. En ce qui concerne l'imposition des dividendes en SARL, des règles spécifiques s'appliquent, notamment pour les gérants majoritaires, ce qui peut influencer significativement la stratégie de rémunération par rapport à une SAS.

👉 Pour aller plus loin : Impôt et SAS, les spécificités à connaître

La cession de titres

La cession de parts sociales en SARL est un processus rigoureusement encadré, visant à préserver l'équilibre et la cohésion entre les associés.

Pour effectuer une cession, plusieurs étapes sont nécessaires :

obtenir l'agrément des autres associés de la SARL, indispensable pour maintenir une harmonie au sein de la société ;

rédiger un acte de cession, qui doit être enregistré auprès des services fiscaux ;

et s'acquitter d'un droit d'enregistrement de 3 % sur le prix de vente, après déduction d'un abattement de 23 000 euros.

À l'inverse, la cession d'actions en SAS se caractérise par sa flexibilité. Elle peut se faire simplement par virement de compte à compte, avec un droit d'enregistrement de seulement 0,1 % du prix, bien que les statuts de la SAS puissent imposer des conditions supplémentaires telles qu'une clause d'agrément ou de préemption.