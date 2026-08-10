Si comprendre votre fiche d’imposition vous parait aussi complexe que de résoudre l'énigme de l'Île de Pâques, en 2026, déclarer vos impôts pourrait devenir beaucoup plus simple !



En fin d'article, on vous partage le top des perles fiscales. Comptables canins, foyers hantés, attention tout est vrai !

Rien de nouveau à déclarer en 2026 ?

Rien de nouveau à déclarer en 2026 ?

Dites adieu aux casse-têtes fiscaux : ne retenez que les points essentiels.

Nouveau seuil d'imposition : pour vos revenus 2025, le seuil d'imposition est revalorisé à 11 600 €. En dessous de ce montant par part, vous ne payez pas d'impôt sur le revenu.

Déclaration possible sur smartphone : en quelques clics, votre déclaration est prête.

Mise à jour de vos infos : changement d'adresse ou de situation pour vos enfants étudiants ? N'attendez pas pour mettre à jour ces infos obligatoires.

Locations meublées de courte durée : pour vos revenus 2025, le seuil du régime micro pour les meublés de tourisme non classés (Airbnb, Booking...) passe de 77 700 € à 15 000 € par an. Pour les meublés classés (chambres d'hôtes par exemple), le seuil reste à 77 700 €.

Donner fait encore plus de bien : les dons aux associations d'aide aux personnes en difficulté ou aux victimes de violence ouvrent droit à une réduction d'impôt de 75 %, dans la limite de 2 000 € par an depuis le 14 octobre 2025. Au-delà de ce plafond, comme pour tous les autres dons à un organisme d'intérêt général (y compris ceux qui œuvrent pour l'égalité femmes-hommes), la réduction est de 66 %, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Avant de plonger la tête la première dans votre déclaration, prenez un moment pour rassembler les infos clés : revenus, dépenses éligibles à des déductions, et bien sûr, tous les justificatifs nécessaires.

Dans votre bulletin de salaire PayFit de décembre 2025, le montant à déclarer sera clairement indiqué à cet endroit :

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Les 5 erreurs que je ne ferai plus

Alerte aux faux pas : pour éviter les scénarios catastrophe dignes d'un film de série B, une vérification rapide peut souvent vous épargner des erreurs administratives. Voici le top des erreurs à ne plus commettre.

Erreur #1 : ne pas corriger les erreurs dans sa déclaration de revenus pré-remplie

Vérifiez chaque ligne, chaque virgule. Les données pré-remplies sont pratiques, mais elles ne sont pas à l'abri d'une coquille ou deux.

Erreur #2 : ne pas actualiser régulièrement son taux de prélèvement à la source

Gardez votre taux de prélèvement à la page, comme votre photo LinkedIn (ou Tinder !). Ne pas le mettre à jour après un grand événement (mariage, pacs, naissance...) c'est risquer une surprise fiscale peu plaisante.

Erreur #3 : faire sa déclaration à la dernière minute

La précipitation mène à l'erreur, et la procrastination n'a jamais été un bon conseiller fiscal. Commencez tôt et avancez pas à pas.

Erreur #4 : ignorer les déductions et crédits d'impôt disponibles

C'est comme passer à côté d'une invitation de Willy Wonka. Que ce soit pour des travaux d'économie d'énergie, la garde d'enfants ou les dons aux associations, chaque crédit d'impôt non réclamé est un ticket doré gaspillé.

Erreur #5 : ne pas conserver les justificatifs nécessaires

Sans vos justificatifs, comment prouver votre bonne foi en cas de contrôle ? Gardez-les précieusement, au moins pendant les trois ans requis.

Et pour les parents ?

Quand vous jonglez entre vie de famille et déclaration d'impôts, certains pièges sont à éviter.

Les petits boulots de vos enfants ne sont pas à négliger, leurs revenus doivent être déclarés, mais ils bénéficient souvent d'exonérations.

Les frais liés à la scolarité, aux activités périscolaires et à la garde d’enfants peuvent parfois être déductibles.

En cas de divorce , assurez-vous que la répartition fiscale des enfants est bien définie avec votre ex-conjoint, par exemple, la pension alimentaire est considérée comme une ressource et doit être déclarée.

Si vous élevez seul(e) vos enfants, ne passez pas à côté de la case T de votre déclaration, elle ouvre droit à une demi-part fiscale supplémentaire, allégeant ainsi votre imposition.

En 2026, être à jour avec ses impôts pourrait bien devenir (presque) aussi agréable que de suivre votre série préférée. Bon, on a dit "presque"…

Le dico des impôts

TMI, CSG, CRDS, IR, ces acronymes, qui semblent sortir tout droit d'une série d'espionnage, sont en réalité facile à comprendre.

TMI (Tranche Marginale d'Imposition) : le taux le plus élevé appliqué à votre dernière tranche de revenu. Il détermine combien vous payez sur le dernier euro gagné.

CSG (Contribution Sociale Généralisée) : un prélèvement sur vos revenus pour financer la protection sociale. Tout le monde y contribue.

CRDS (Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale) : c'est un prélèvement destiné à aider à réduire la dette des systèmes de protection sociale.

IR (Impôt sur le Revenu) : ce que vous payez sur vos revenus. Il varie selon votre situation et vos revenus.

9 avril 2026 : lancement de la déclaration en ligne

19 mai 2026 : clôture de la déclaration papier (non-résidents y compris)

21 mai, 28 mai ou 4 juin 2026 : clôture de la déclaration en ligne, selon votre département (voir le tableau ci-dessous)

Votre département Date limite en ligne N°01 à 19 et non-résidents (zone 1) 21 mai 2026 N°20 à 54 (zone 2) 28 mai 2026 N°55 à 974 et 976 (zone 3) 4 juin 2026

Entre le 24 et le 31 juillet 2026 : mise à disposition de votre avis d'impôt sur les revenus 2025, avec, le cas échéant, votre remboursement

29 juillet 2026 : ouverture du service de correction en ligne

1er septembre 2026 : mise à jour de votre taux de prélèvement à la source

25 septembre 2026 : paiement du solde de l'impôt (en une seule fois si le montant est inférieur ou égal à 300 €, ou en 4 prélèvements jusqu'au 28 décembre 2026 au-delà)

20 octobre 2026 : date limite de paiement en ligne de la taxe foncière pour les propriétaires (15 octobre pour un paiement par chèque ou virement)

15 décembre 2026 : échéance de la taxe d'habitation, qui ne concerne désormais que les résidences secondaires et les logements vacants (la taxe d'habitation sur la résidence principale a été supprimée depuis le 1er janvier 2023)

Comptables canins et foyers hantés : les perles fiscales

Parce que rire de ses erreurs (et de celles des autres) est le premier pas vers le pardon fiscal. Voici quelques gaffes les plus incroyables qui ont fait sourire (jaune) l'administration fiscale.

🐾 Assistants comptables à quatre pattes : un contribuable a tenté de déclarer son chien comme assistant comptable. Une initiative "woufement" audacieuse !

🦸‍♂️ Super-héros des temps modernes : un cadre en gestion des risques a tenté de déclarer sa "cape de super-héros" comme équipement professionnel essentiel.

👻 Foyer hanté, charges augmentées : un fantôme comme personne à charge ? C'est ce qu'a déclaré un foyer, invoquant une consommation électrique nocturne étrangement élevée.

⏳ Voyageur temporel en herbe : et si on pouvait déduire les coûts d'une machine à remonter le temps ? Une idée qui aurait sa place dans un roman de science-fiction, mais pas dans nos formulaires fiscaux.

Bien que l'audace de certains puisse prêter à sourire, elle souligne l'importance de garder les pieds sur terre quand il s'agit de nos obligations fiscales. À vous le verdict : quel coup de génie fiscal mérite le trophée de l'originalité ?