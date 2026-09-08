La mission principale des 30 000 experts-comptables exerçant en France demeure le conseil et l’accompagnement de leurs clients dans leur prise de décisions.

Chez Payfit, nous sommes heureux de faire bénéficier notre offre aux experts et cabinets comptables. Grâce à cette collaboration, nous souhaitons simplifier encore un peu plus la vie des experts-comptables en charge de toute la partie fiscale, administrative et paie des entreprises françaises qu'ils accompagnent au quotidien.

Benjamin Larrere, expert-comptable, commissaire aux comptes et partner chez ACL audit nous partage son retour d'expérience Payfit.

Les bénéfices de la digitalisation RH dans un cabinet selon Benjamin

Pour Benjamin, les bénéfices de la digitalisation des process RH ont de nombreux avantages. Ils peuvent être synthétisé en 3 axes majeurs :

la centralisation des données : souvent, les cabinets se retrouvent confrontés au problème de la collecte des données. La digitalisation nous a permis de rassembler les données d'une manière fluide et sécurisé ; la transmission de l'information : pour les clients comme pour les cabinets, c'est appréciable que l'intégralité des informations soit accessible de façon permanente par tous. Cela permet une bonne transparence de l'information ; l'autonomie : les experts-comptables disposent ainsi de données analytiques via les différents exports disponibles sur Payfit, ce qui leur permet de produire des reportings financiers qui permettront aux dirigeants qu’ils accompagnent de prendre les meilleurs choix pour leur entreprise.

L'impact de la digitalisation sur la satisfaction de vos clients

Aujourd'hui, les clients des cabinets d'expertise-comptable souhaitent gagner en fluidité dans leur échange avec les cabinets mais aussi en autonomie. Le fait de disposer d'une solution digitale pour gérer leurs ressources humaines leur permet, selon Benjamin, d'anticiper leurs besoins mais aussi d'augmenter la satisfaction de leurs collaborateurs.

Tirer profit de l’utilisation d’un outil de gestion de la paie et de l’expertise de votre cabinet

Ici, il s'agit de miser sur la complémentarité de chaque acteur dans le but de tirer parti d’une expertise complète.

L’anticipation des besoins et des attentes des gérants, la réalisation de projections financières, l’accompagnement ou encore l’aide à la création font désormais partie des demandes des entreprises.

Bien loin de dénaturer la profession, les solutions de gestion RH permettent aux experts-comptable de se recentrer sur leur coeur de métier : le conseil comptable, fiscal, ou financier.

"Comme toutes les autres, cette profession utilise des outils digitaux, pour gagner du temps et de l'efficacité sans perdre son expertise. Nous espérons devenir l'allié indispensable des experts-comptables pour la gestion de la paie".

Mathieu Bernard - DG France chez Payfit

Les bénéfices de la digitalisation RH: les bonnes pratiques Replay webinar avec Benjamin Larrere

Le pôle social du cabinet d'expertise-comptable de demain selon Benjamin

Le pôle social a un rôle capital dans la bonne organisation et le développement de votre entreprise, notamment dans les tâches liées à la gestion administrative du personnel. La mission principale du cabinet d'expertise comptable de demain est de mener chaque client vers une gestion plus sereine et entièrement sécurisée de l’aspect social. Le pôle social doit se baser sur un principe crucial : la simplification des échanges.

En anticipant toujours plus les besoins et en s'assurant de suivre l'évolution continue de la législation sociale et ses nombreuses réglementations, le pôle social se porte garant de la parfaite conformité de la gestion administrative des entreprises qu'il accompagne.

Le principal avantage de Payfit par rapport à d’autres solutions selon Benjamin

Pour Benjamin, Payfit est à la fois un outil SIRH et paie qui permet une centralisation parfaite de tous les éléments RH : congés, notes de frais, reporting, etc.

Ce qui fait sa force, c'est véritablement l'interface ultra-intuitive qui permet de gérer tous les aspects complexes liés à la paie, aux déclarations sociales et à la gestion des employés, chaque utilisateur gagne un temps considérable grâce à l’automatisation de l’édition des bulletins de paie et à la gestion des déclarations sociales.

Enfin, Benjamin estime que la réactivité du support est telle que chaque échange lui permet de monter en compétences sur l'utilisation de l'outil.

La nouvelle offre Payfit permettant aux experts-comptables d’avoir un outil RH performant, tout en gardant leur autonomie dans la gestion de leurs dossiers ainsi que leur expertise est enfin disponible !