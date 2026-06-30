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FAQ juridique : 4 vidéos pour comprendre l'actualité

Leslie Delzescaux
, Juriste en Droit du travail
Mise à jour le
2 mins
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De la réforme du congé paternité à celle de la prime PEPA, ces dernières années sont marquées par la richesse de l' actualité juridique . Face à toutes ces nouveautés, il est parfois difficile d'y voir clair.

Leslie Delzescaux, juriste en droit social chez PayFit, répond en vidéo à vos questions les plus fréquentes.

La réforme de l'assurance chômage

Attendue depuis 2018, la réforme de l'assurance chômage entre en vigueur cette année.

Mais de quoi s'agit-il concrètement ? Qu'est-ce que le taux de séparation ? Comment se calcule le bonus malus ?

Nous répondons à toutes vos questions.

La prime PPV (anciennement PEPA)

La Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat , dite aussi Prime Macron, était une prime exonérée de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu.

Elle a été remplacée, depuis le 1er juillet 2022, par la prime de partage de la valeur (PPV) avec des conditions d'attribution élargies.

Qui peut en bénéficier ? Devez-vous la verser à tous vos salariés ? Il y a-t-il une date limite pour en bénéficier ?

Découvrez notre décryptage de la prime PPV.

La prime de vacances

Alors que l'été vient d'arriver, il est temps de s'interroger sur la prime de vacances .

Devez-vous verser une prime à tous vos salariés ? Êtes-vous concerné par la prime de vacances ? Quel est le montant de cette prime et sa date de versement ?

Voici les réponses à vos questions.

⚖️

Les informations de ce document sont purement informatives. Elles ne peuvent pas se substituer à une consultation juridique auprès d’un professionnel du droit.

PayFit n’en garantit ni l’exactitude, ni l’exhaustivité, et ne peut donc être tenue pour responsable d’un dommage lié à votre lecture ou votre utilisation de ces informations. N’oubliez pas de vérifier la date de la dernière mise à jour.

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