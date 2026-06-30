Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
FAQ juridique : 4 vidéos pour comprendre l'actualité
De la réforme du congé paternité à celle de la prime PEPA, ces dernières années sont marquées par la richesse de l' actualité juridique . Face à toutes ces nouveautés, il est parfois difficile d'y voir clair.
Leslie Delzescaux, juriste en droit social chez PayFit, répond en vidéo à vos questions les plus fréquentes.
La réforme de l'assurance chômage
Attendue depuis 2018, la réforme de l'assurance chômage entre en vigueur cette année.
Mais de quoi s'agit-il concrètement ? Qu'est-ce que le taux de séparation ? Comment se calcule le bonus malus ?
Nous répondons à toutes vos questions.
La prime PPV (anciennement PEPA)
La Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat , dite aussi Prime Macron, était une prime exonérée de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu.
Elle a été remplacée, depuis le 1er juillet 2022, par la prime de partage de la valeur (PPV) avec des conditions d'attribution élargies.
Qui peut en bénéficier ? Devez-vous la verser à tous vos salariés ? Il y a-t-il une date limite pour en bénéficier ?
Découvrez notre décryptage de la prime PPV.
La prime de vacances
Alors que l'été vient d'arriver, il est temps de s'interroger sur la prime de vacances .
Devez-vous verser une prime à tous vos salariés ? Êtes-vous concerné par la prime de vacances ? Quel est le montant de cette prime et sa date de versement ?
Voici les réponses à vos questions.
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Benjamin Larrere, expert-comptable, commissaire aux comptes et partner chez ACL audit nous partage son retour d'expérience PayFit.
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