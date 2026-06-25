À retenir Le stress financier touche toutes les générations et niveaux de salaire, indépendamment du revenu.

Ce stress a une incidence directe sur la productivité, la santé mentale et l’engagement des collaborateurs.

Les entreprises peuvent agir via des solutions concrètes comme les plans d’épargne, les acomptes sur salaire ou le coaching budgétaire.

La digitalisation des outils financiers , comme la gestion des notes de frais, réduit les sources de tension et améliore l’efficacité.

Investir dans le bien-être financier des salariés renforce la marque employeur, la fidélisation des talents et la compétitivité.

La Qualité de Vie au Travail (QVT) est un sujet phare pour les entreprises depuis quelques années. Un salarié ne rejoint plus uniquement une organisation pour le poste qui lui est proposé, mais également pour l’atmosphère, la vision et les valeurs qui l’y attendent.

D’après le rapport People at Work 2024 , 61 % des salariés français ressentent du stress au travail au moins une fois par semaine . Les causes sont multiples, et le collaborateur attend de plus en plus que son entreprise l’accompagne dans la gestion de ses problématiques personnelles et intervienne dans son épanouissement. Cela peut passer par une mutuelle, une offre de sport, un coaching, ou encore des partenariats.

Depuis quelque temps, les entreprises observent également une demande croissante dans le domaine des finances . Si le sujet est encore relativement tabou en France, de nombreux programmes de “ financial wellness ” (bien-être financier) existent dans les pays anglo-saxons.



Engagement du collaborateur et performance de l’entreprise : quelles sont les conséquences du bien-être financier et comment le développer ? PayFit vous explique.

Quel est l'état des lieux du stress financier des salariés en France ?

Quel est l'état des lieux du stress financier des salariés en France ?

Des préoccupations financières à chaque génération

Si les jeunes et les femmes sont les populations les plus touchées, cette problématique touche toutes les générations : la génération Z cherche le prêt étudiant le plus avantageux et les Millennials souhaitent investir dans l’immobilier. Pendant ce temps, la génération X gère son endettement et ses crédits et que les baby boomers préparent leur retraite.

Des préoccupations financières à chaque niveau de salaire

Cette anxiété touche également tous les niveaux de rémunération : une entreprise qui rémunère particulièrement bien ses équipes ne sera pas pour autant épargnée par cette problématique. Effectivement, le stress financier n’est pas lié à la rémunération d’un salarié, mais à son rapport à l’argent et à son type de dépenses . À chaque niveau de salaire son rythme de vie associé : ainsi, le “financial well-being” fait référence à un sentiment de sérénité et de contrôle dans le choix de ses frais.

D’après l’étude Mercer Inside Employees’ Minds de 2023, la couverture des dépenses mensuelles reste la principale préoccupation financière des employés , tous niveaux de rémunération confondus, y compris parmi ceux dont le revenu annuel du ménage est élevé. Malgré des investissements importants des employeurs dans les salaires, les avantages sociaux et la flexibilité, plus de la moitié des salariés déclarent devoir réduire leurs dépenses discrétionnaires et 37 % ont réduit ou utilisé leurs économies en raison de l’inflation persistante.

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Quelles sont les conséquences du stress financier sur les employeurs ?

Si le stress financier a une incidence sur les équipes, les employeurs ne sont pas épargnés :

56 % des salariés sujets au stress financier passent 3 heures ou plus au travail chaque semaine pour gérer des problèmes financiers, selon une étude PwC de 2023 ;

Un tiers (36 %) des employés en difficulté financière ont déclaré avoir perdu le sommeil au cours du dernier mois, contre 13 % de ceux qui sont à l’aise financièrement, selon une étude de l'institut anglais Money and Mental Health Policy ;

Le rapport PwC Financial well-being estime que l’impact de ces distractions sur la productivité s’élève à 2,2 millions de livres sterling par an pour un employeur comptant 10 000 salariés. Les employeurs peuvent subir des pertes de productivité liées à l’absentéisme, 12 % des employés américains reconnaissant s’être déjà absentés du travail en raison de préoccupations financières.

Les nombreux écueils que rencontrent les salariés, tant en termes de santé que de perte d’engagement et de productivité , ont une incidence dans un second temps l’entreprise et sa performance.

Il existe cependant de nombreux leviers auxquels elle peut recourir pour développer le bien-être financier de ses équipes, et par extension pérenniser son activité.

Quelles solutions et leviers mettre en place pour le bien-être financer des salariés ?

D'après Rosaly , 76 % des employés en stress financier seraient attirés par une entreprise soucieuse de leur bien-être financier, ce qui pourrait influencer le turnover. Celle-ci a l’embarras du choix pour permettre l’épanouissement de ses équipes.

La formation des collaborateurs

Parmi les leviers à la portée des sociétés se trouvent les solutions de formation financière ou de coaching budgétaire . Les collaborateurs apprennent à se fixer des objectifs et un planning, à comprendre les fondamentaux financiers, budgétiser, gérer leurs emprunts pour traverser chaque étape de leur vie financière sans stress.

En cas de décision difficile à prendre sur leurs finances, 51 % des Français aimeraient en effet qu’un expert leur décrive toutes les options qui s’offrent à eux ou les conseille pour mieux gérer leurs revenus.

"J’ai rapidement eu confiance dans le coach. Il était là pour m’aider, j’étais là pour me faire aider : il n’y avait donc aucune gêne, aucune appréhension", témoigne Stéphane, accompagné par Plénit’Finances, qui propose des coachs budgétaires pour particuliers.

Les outils de gestion de finance

➡️ Dématérialiser les notes de frais

Selon une étude menée par Expensya en 2023 , les Français ont dépensé en moyenne 2 525 € via les notes de frais , avec une nette augmentation du volume et du montant des frais par rapport à l’année précédente. Malgré cela, une majorité de sociétés continue de gérer ces frais de manière manuelle, alors que la digitalisation offre de nombreux avantages.

Les bénéfices de la dématérialisation des notes de frais sont nombreux :

c’est un gain de temps pour les équipes qui passent moins de temps à la gestion des notes de frais (près de 20 minutes économisées par note) et peuvent se consacrer à des missions à plus forte valeur ajoutée ;

c’est un levier de croissance pour les entreprises , qui bénéficient d’une meilleure visibilité sur leurs frais, peuvent piloter leur trésorerie en temps réel, et établir des tableaux de bord précis ;

c’est l’assurance d’une conformité renforcée en cas de contrôle URSSAF ou fiscal : la conservation des justificatifs est facilitée, les règles internes sont automatiquement appliquées, les processus de validation sont tracés, et les risques de fraude sont fortement réduits ;

c’est un gain financier mesurable , grâce à la baisse du coût de traitement administratif (en moyenne 50 € par note en version papier), à la réduction des erreurs humaines, et à l’automatisation des processus comptables.

En permettant à ses équipes de ne pas avoir à avancer trop de frais, l’entreprise les délivre du stress de ne pas être remboursé en cas de perte du reçu papier ou de se trouver en découvert . Elle leur permet de plus d’obtenir des remboursements plus rapidement.

Des plateformes comme Spendesk et Okarito permettent également de ne pas faire d’avance de frais. L’entreprise fournit à ses collaborateurs des cartes bancaires avec des plafonds adaptés, pour leur éviter des frais sur leur compte personnel.

➡️ Mettre en avant les plans d’épargne

Le stress financier est souvent induit par une capacité réduite à épargner. Il peut donc être important pour l’entreprise de proposer des plans d’épargne , tels qu’un Plan d’Epargne Entreprise (PEE), un PER (Plan d’Epargne Retraite), un PEI (Plan d’Epargne Interentreprise).

➡️ Proposer un acompte sur salaire

La “ salary request ” est un dispositif de plus en plus en vogue dans les sociétés : il permet de demander un acompte pour les jours de travail déjà effectués.

Certaines startups proposent même de choisir la date ou les échéances du versement de leur salaire : tous les 15, 10, ou même 2 jours. Cette méthode a déjà conquis 85 % des utilisateurs. Il est également possible de systématiser ce dispositif à l’approche des temps forts comme les vacances d’été ou de Noël. Cela permettra aux collaborateurs de faire face à des dépenses exceptionnelles avec plus de flexibilité.

Le principe n’est donc pas de demander une avance sur salaire : les salariés sont simplement rémunérés progressivement au cours du mois, ce qui peut leur permettre de mieux gérer leurs finances.

Et sur PayFit ? Sur PayFit, vos équipes peuvent directement demander de recevoir une partie de leur paie avant d’être payés à la fin du mois. La demande se fait auprès de l’administrateur directement, pas besoin de passer par le manager. Vos équipes peuvent ainsi faire une demande d'acompte sereinement et en toute discrétion. Vous pouvez activer cette fonctionnalité directement via votre espace administrateur.

La contribution aux dépenses quotidiennes

L’entreprise peut également soutenir ses équipes en contribuant à leurs frais quotidiens , tels que la nourriture et le transport. En identifiant les domaines principaux de dépenses, elle peut mettre en place des aides pour les soulager.

Cyclescheme a développé au Royaume-Uni un système qui permet aux collaborateurs d’acheter un vélo à prix réduit et en paiements mensuels échelonnés pour se rendre au travail. Il n’y a aucune avance de frais à effectuer, et les paiements sont simplement déduits de la paie a posteriori avec une prise en charge partielle de l’employeur.

➡️ L'essentiel à retenir

L’ensemble des décisions contribuant au bien-être financier (dématérialisation des notes de frais, flexibilité dans les paiements, contribution aux frais quotidiens, mise en place de plans d’épargne, formation financière…) permet d’initier un cercle vertueux , bénéfique tant pour les salariés que pour l’entreprise.

D’une part, pour les salariés :

meilleur pilotage de leur épargne ;

baisse des distractions et augmentation de la productivité ;

renforcement de la confiance dans l'entreprise ;

déclin des problèmes de santé.

D’autre part, pour les entreprises :

amélioration de la marque employeur et de l’ambiance globale ;

rétention de leurs salariés ;

accroissement de la compétitivité ;

hausse des résultats.