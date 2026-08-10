Encore ⅓ des entreprises n’a pas amorcé sa transformation digitale

Au niveau national, 63% des entreprises déclarent avoir amorcé leur transformation digitale. Ce chiffre cache en réalité un paradoxe manifeste au sein des TPE-PME françaises : en effet, 1/3 affirme ne pas avoir amorcé sa transformation digitale, 1/3 affirme l’avoir commencé et enfin 1/3 se dit être très avancé dans ce processus. On observe donc une inégalité en matière de digitalisation au sein des entreprises françaises.

Par ailleurs, les disparités sont également présentes au niveau régional. L’Ile-de-France est la 1ère du classement en termes de digitalisation des entreprises, suivie de la Normandie et du Centre, puis du Nord de la France.

En dernière position du classement, on retrouve le Nord-Ouest de la France, composé du Pays de la Loire, de la Bretagne et du Poitou-Charentes.

La digitalisation, par où commencer ?



Pour les dirigeants des entreprises ayant amorcé leur transformation digitale, la comptabilité est perçue comme le domaine le plus important à digitaliser, devant la gestion des stocks et la communication.

Bien que les ressources humaines arrivent en 6ème position avec les processus RH et le recrutement (20% chacun), les entreprises prennent de plus en plus conscience de l’importance de digitaliser cette partie pour assurer le développement et l’accélération de leur activité.

Le gain de temps et la productivité, les avantages principaux de la digitalisation

Le gain de temps est largement perçu comme l’avantage principal de cette transformation pour 43% des dirigeants, suivi de la facilitation des démarches administratives (35%), la réduction des coûts d’exploitation et l’amélioration de la performance commerciale (30%).

Ces mêmes bénéfices sont attendus par les dirigeants dans leur transformation digitale future : les entreprises ont conscience que la transition numérique permettra le développement global de l’entreprise et une réduction des coûts opérationnels dans le futur.

A l’échelle régionale, seules les régions du Grand-Ouest parisien, du Grand-Est parisien et du Sud-Ouest ne perçoivent pas le gain de temps comme l’avantage principal de la digitalisation, mais plutôt un moyen de faciliter les démarches administratives ou d’améliorer la performance commerciale.

Le coût, frein principal pour les dirigeants

Pour les 29% d’entreprises françaises qui n’ont pas encore amorcé leur transformation digitale, de nombreux freins persistent encore. Le budget est considéré comme le frein principal à l’échelle nationale (31%). A l’échelle régionale, cela concerne l’Ile-de-France, l’Est, le bassin Méditerranéen, l’Auvergne Rhône-Alpes et le Grand-Est Parisien.

Au-delà de l’aspect financier, les dirigeants appréhendent la complexité du processus et les problèmes liés à la cybersécurité. Ces deux derniers freins apparaissent surtout pour les entreprises qui n'en sont qu'aux prémices de leur transformation (respectivement 31% et 31%).

Le rôle clé des régions dans l'accompagnement des entreprises

En ce qui concerne l’accompagnement de cette transformation digitale, les entreprises françaises sont plutôt partagées. Un peu plus d’un tiers juge ne pas être suffisamment accompagné et estime avoir besoin d’aide supplémentaire, alors qu’une proportion similaire juge être suffisamment accompagnée.

Les régions qui se démarquent en termes d’accompagnement digital sont l’Est et le Sud-Ouest de la France, puisque respectivement 91% et 88% de leurs entreprises estiment être accompagnées. Malgré tout, l'Ile-de-France reste la première région où les TPE-PME sont les plus avancées dans leur transformation digitale, un paradoxe territorial.

Pour les aider dans cet accompagnement digital, 34% des entrepreneurs jugent nécessaire de bénéficier de formations sur le sujet. Et pour 29% des entreprises, les régions ont un rôle à jouer au travers de subventions. Aussi, 24% plébiscitent un accompagnement de la région, par exemple en matière de choix des outils.

Enfin, 28% des dirigeants d’entreprises réclament des conseillers spécialisés et 27% des partages d’expériences d’entreprises ayant amorcé cette digitalisation.