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Quelles sont les ressources confinement et télétravail indispensables pour optimiser son organisation ?

Amandine
Mise à jour le 3 mins

Guide intégral sur le travail à distance

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Sommaire

Découvrez toutes les ressources recommandées par Amandine Braillard, Responsable RH France chez Payfit, pour encadrer au mieux le travail à distance.

Depuis quelques semaines, les salariés français goûtent à l’expérience du travail en distanciel. Inédite ou habituelle, agréable ou problématique, efficace ou contre-productive : les avis divergent. Mais une chose est certaine, les RH doivent être encore plus présents que d’habitude pour faciliter le travail à distance et s’assurer de l’épanouissement de leurs salariés. Ce contexte inédit est une opportunité pour les ressources humaines de se recentrer sur l’humain.

Article, podcast, ebook : Amandine Braillard a recensé pour vous les meilleures ressources.

1. Comment bien travailler à distance ?

De très nombreux articles vous donneront les clés pour mieux appréhender le travail en distanciel avec vos salariés. Outils, rituels, écueils à éviter : assurez-vous de ne rien avoir oublié !

2. Comment garder le lien malgré le travail en distanciel ?

Maintenir un esprit de groupe lorsque chacun est confiné chez soi est loin d’être évident, mais sûrement pas impossible ! La clé : se concentrer sur l’humain dès les premiers jours.

3. Comment concilier enfant & télétravail ?

Nombreux sont les parents à devoir garder leurs enfants, parfois en très bas âge, pendant cette période de confinement. Un quotidien qui prend des allures de casse-tête, mais pour lequel il existe des solutions ! Tour d’horizon des articles qui devraient vous inspirer (et vous faire un peu respirer).

4. Quelles clés pour concilier vie pro - vie perso ?

Séparer les sphères professionnelles et personnelles lorsqu’on travaille à distance pendant une longue durée peut vite devenir un épineux sujet. Créer un cadre de travail adapté, s’octroyer des pauses, s’imposer des horaires : autant d’habitudes à mettre en place dès le premier jour.

Ces différents contenus vous donneront la clé pour appréhender au mieux le travail et le management à distance. C’est en adoptant certains réflexes et en instaurant de nouveaux rituels que vous pourrez transformer cette période en opportunité RH. Tout au long de cette période de confinement, nous ne manquerons pas d’enrichir cet article de nouvelles ressources.

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