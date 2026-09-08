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Flexibilité du travail : quelle évolution pour votre entreprise ?

Caroline Leroy
Mise à jour le 5 mins

Guide intégral sur le travail à distance

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Sommaire

Depuis quelques mois, les yeux de vos salariés sont rivés sur vous.

Ils veulent savoir ce qui va changer.

Davantage de télétravail et possibilité de déménager pour certains, retour au bureau et renforcement des contrôles pour d'autres.

De votre côté, vous êtes débordé depuis mi-mars. Vous vous demandez par quoi commencer. 

Comment réagir ? Comment agir ? Comment satisfaire le plus grand nombre ? 

Aujourd'hui, nous vous donnons accès à la totalité de la réflexion stratégique et opérationnelle menée par les fondateurs et l'équipe RH de Payfit. Une réflexion qui a donné naissance au "Work from anywhere”, qui permet à nos salariés d’être maîtres de leur organisation du travail.

Origine de la méthodologie

Convaincus que ce sujet était déterminant pour de nombreuses sociétés à l’aune de la crise de la Covid-19, et ayant nous-mêmes beaucoup échangé avec d’autres entreprises, il nous tenait à coeur de partager notre process. 

C’est ainsi qu’est née “Travail et flexibilité : la méthodologie Payfit en 5 modules”. Cette méthodologie gratuite, accessible en ligne, vous partage en toute transparence notre réflexion stratégique et opérationnelle, pratique et concrète, applicable à différents besoins et cultures d’entreprises. Elle a pour but de vous aider dans votre flexibilisation du travail. Les modules qui la composent sont les suivants.

Module 1 : Comment comprendre et analyser les besoins de vos salariés ?

Description

L’une des premières étapes est de vous assurer d’engager une démarche de flexibilité du travail en accord avec votre culture et avec les aspirations de vos collaborateurs. La méthodologie débute donc avec un module qui se focalise sur les attentes de vos salariés, et sur la prise en compte des besoins de chacun.

Enseignements

  • Connaître et comprendre les aspirations de vos salariés

  • Vous inspirer d’autres entreprises

  • Dessiner les prémices de votre projet avec l’équipe dirigeante

  • Faire participer vos collaborateurs pour mieux les engager

  • Identifier les différents profils types parmi vos collaborateurs

Ressources accessibles

  • Des vidéos : conseils et formation par notre équipe RH

  • Des modèles prêts à l’emploi : questionnaire salariés, workshops salariés, tableaux de synthèse des résultats, création de persona

  • Des ressources analytiques et stratégiques : SWOT et cartographie des tendances en entreprise

  • Un quiz : apprentissages clés du module 1

Méthodologie : compréhension des besoins de vos salariés

Suivre le module 1
Méthodologie : compréhension des besoins de vos salariés

Module 2 : Comment cadrer la mise en place de votre nouvelle organisation flexible ?

Description

Une fois les besoins de vos salariés pris en compte, et avant de développer votre démarche, il convient de cadrer votre projet. Ce module s'attellera donc à la définition de vos règles d’or et valeurs, l’anticipation des questions de vos salariés, la création de votre Guide salariés, et l’évaluation des dangers potentiels. 

Enseignements

  • Définir les règles d’or sur lesquelles se fondera la démarche 

  • Anticiper les questions de vos collaborateurs 

  • Etablir une première version de votre Guide salariés

  • Evaluer les risques liés à votre démarche

Ressources accessibles

  • Des vidéos : conseils et formation par notre équipe RH

  • Des modèles prêts à l’emploi : Guide salariés, construction de vos valeurs

  • Des ressources analytiques et stratégiques : questions anticipatives, checklist des risques

  • Une synthèse : apprentissages clés du module 2 

Méthodologie : cadrage de votre organisation

Suivre le module 2
Méthodologie : cadrage de votre organisation

Module 3 : Comment structurer et développer votre démarche ? 

Description

L’ultime étape avant le lancement de votre nouvelle démarche vous permettra de structurer votre projet. Quels outils adopter ? Quels rituels mettre en place ? Comment réaménager vos espaces de travail ? Ce module vous fournira les clés pour affiner votre projet de flexibilisation du travail avant son lancement. 

Enseignements

  • Développer de nouveaux rituels

  • Mettre en place de nouveaux outils

  • Réinventer le rôle du manager

  • Réaménager vos bureaux

Ressources accessibles

  • Des vidéos : conseils et formation par notre équipe RH

  • Des ressources analytiques et stratégiques : Benchmark des outils collaboratifs, boîte à idées de rituels & inspirations pour vos politiques budgétaires

  • Un sondage : vos suggestions d'amélioration 

Méthodologie : développement de votre démarche

Suivre le module 3
Méthodologie : développement de votre démarche

Module 4 : Comment procéder au lancement et assurer une bonne adoption par vos équipes ?

Description

Ce module est dédié au lancement de votre démarche. Maintenant que vous avez structuré votre projet de flexibilité du travail et anticipé toutes les questions et risques, cette partie de la méthodologie vous aidera à lui donner vie ! 

Enseignements

  • Échanger avec les managers

  • Communiquer auprès de l’ensemble des collaborateurs 

  • Finaliser et partager votre Guide salariés 

  • Etablir un guide manager 

  • Tenir une session de questions-réponses auprès de vos équipes 

Ressources accessibles

  • Des vidéos : conseils et formation par notre équipe RH

  • Des modèles prêts à l’emploi : Guide manager, présentation du projet  

  • Des ressources analytiques et stratégiques : détails du questions-réponses, Playbook Payfit 

  • Une synthèse : apprentissages clés du module 4

Travail & flexibilité : la méthodologie en 5 modules

Démarrer la méthodologie
Travail & flexibilité : la méthodologie en 5 modules

Module 5 : Comment suivre l’épanouissement de vos salariés et ajuster votre démarche ?

Description

Le suivi du succès de votre projet est primordial : il permet de vous assurer de l’adhésion de vos collaborateurs à votre nouvelle organisation du travail. A ce stade, sondez vos collaborateurs, évaluez leurs nouveaux besoins, adaptez votre démarche pour un succès à long terme.

Enseignements

  • Sonder vos collaborateurs

  • Recueillir les témoignages de vos managers 

  • Fédérer autour de la nouvelle organisation

  • Adapter votre démarche

Ressources accessibles

  • Des vidéos : conseils et formation par notre équipe RH

  • Des modèles prêts à l’emploi : sondages collaborateurs, échanges avec les managers, journal interne des collaborateurs

  • Des ressources analytiques et stratégiques : bonnes pratiques pour l’adaptation de votre démarche

  • Une synthèse : apprentissages clés du module 5

Nous espérons que cette méthodologie pourra vous aider à mettre en place de nouvelles formes d'organisation du travail.

Ce programme a vocation à vous accompagner non seulement au cours des prochaines semaines, mais également à long terme. Une fois les fondements de votre démarche construits, nous vous partagerons de nouveaux modules thématiques pour aller encore plus loin dans votre conduite du changement. Nous sommes convaincus que nous pouvons tous tirer des leçons des apprentissages et expériences d’autres entreprises, et espérons que ces modules pourront vous accompagner dans le déploiement de vos projets. 

A très vite ! 

Caroline Leroy

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