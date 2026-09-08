Depuis quelques mois, les yeux de vos salariés sont rivés sur vous.

Ils veulent savoir ce qui va changer.

Davantage de télétravail et possibilité de déménager pour certains, retour au bureau et renforcement des contrôles pour d'autres.

De votre côté, vous êtes débordé depuis mi-mars. Vous vous demandez par quoi commencer.

Comment réagir ? Comment agir ? Comment satisfaire le plus grand nombre ?

Aujourd'hui, nous vous donnons accès à la totalité de la réflexion stratégique et opérationnelle menée par les fondateurs et l'équipe RH de Payfit. Une réflexion qui a donné naissance au "Work from anywhere”, qui permet à nos salariés d’être maîtres de leur organisation du travail.

Origine de la méthodologie

Convaincus que ce sujet était déterminant pour de nombreuses sociétés à l’aune de la crise de la Covid-19, et ayant nous-mêmes beaucoup échangé avec d’autres entreprises, il nous tenait à coeur de partager notre process.

C’est ainsi qu’est née “Travail et flexibilité : la méthodologie Payfit en 5 modules”. Cette méthodologie gratuite, accessible en ligne, vous partage en toute transparence notre réflexion stratégique et opérationnelle, pratique et concrète, applicable à différents besoins et cultures d’entreprises. Elle a pour but de vous aider dans votre flexibilisation du travail. Les modules qui la composent sont les suivants.

Description

L’une des premières étapes est de vous assurer d’engager une démarche de flexibilité du travail en accord avec votre culture et avec les aspirations de vos collaborateurs. La méthodologie débute donc avec un module qui se focalise sur les attentes de vos salariés, et sur la prise en compte des besoins de chacun.

Enseignements

Connaître et comprendre les aspirations de vos salariés

Vous inspirer d’autres entreprises

Dessiner les prémices de votre projet avec l’équipe dirigeante

Faire participer vos collaborateurs pour mieux les engager

Identifier les différents profils types parmi vos collaborateurs

Ressources accessibles

Des vidéos : conseils et formation par notre équipe RH

Des modèles prêts à l’emploi : questionnaire salariés, workshops salariés, tableaux de synthèse des résultats, création de persona

Des ressources analytiques et stratégiques : SWOT et cartographie des tendances en entreprise

Un quiz : apprentissages clés du module 1

Méthodologie : compréhension des besoins de vos salariés Suivre le module 1

Description

Une fois les besoins de vos salariés pris en compte, et avant de développer votre démarche, il convient de cadrer votre projet. Ce module s'attellera donc à la définition de vos règles d’or et valeurs, l’anticipation des questions de vos salariés, la création de votre Guide salariés, et l’évaluation des dangers potentiels.

Enseignements

Définir les règles d’or sur lesquelles se fondera la démarche

Anticiper les questions de vos collaborateurs

Etablir une première version de votre Guide salariés

Evaluer les risques liés à votre démarche

Ressources accessibles

Des vidéos : conseils et formation par notre équipe RH

Des modèles prêts à l’emploi : Guide salariés, construction de vos valeurs

Des ressources analytiques et stratégiques : questions anticipatives, checklist des risques

Une synthèse : apprentissages clés du module 2

Méthodologie : cadrage de votre organisation Suivre le module 2

Description

L’ultime étape avant le lancement de votre nouvelle démarche vous permettra de structurer votre projet. Quels outils adopter ? Quels rituels mettre en place ? Comment réaménager vos espaces de travail ? Ce module vous fournira les clés pour affiner votre projet de flexibilisation du travail avant son lancement.

Enseignements

Développer de nouveaux rituels

Mettre en place de nouveaux outils

Réinventer le rôle du manager

Réaménager vos bureaux

Ressources accessibles

Des vidéos : conseils et formation par notre équipe RH

Des ressources analytiques et stratégiques : Benchmark des outils collaboratifs, boîte à idées de rituels & inspirations pour vos politiques budgétaires

Un sondage : vos suggestions d'amélioration

Méthodologie : développement de votre démarche Suivre le module 3

Description

Ce module est dédié au lancement de votre démarche. Maintenant que vous avez structuré votre projet de flexibilité du travail et anticipé toutes les questions et risques, cette partie de la méthodologie vous aidera à lui donner vie !

Enseignements

Échanger avec les managers

Communiquer auprès de l’ensemble des collaborateurs

Finaliser et partager votre Guide salariés

Etablir un guide manager

Tenir une session de questions-réponses auprès de vos équipes

Ressources accessibles

Des vidéos : conseils et formation par notre équipe RH

Des modèles prêts à l’emploi : Guide manager, présentation du projet

Des ressources analytiques et stratégiques : détails du questions-réponses, Playbook Payfit

Une synthèse : apprentissages clés du module 4

Travail & flexibilité : la méthodologie en 5 modules Démarrer la méthodologie

Description

Le suivi du succès de votre projet est primordial : il permet de vous assurer de l’adhésion de vos collaborateurs à votre nouvelle organisation du travail. A ce stade, sondez vos collaborateurs, évaluez leurs nouveaux besoins, adaptez votre démarche pour un succès à long terme.

Enseignements

Sonder vos collaborateurs

Recueillir les témoignages de vos managers

Fédérer autour de la nouvelle organisation

Adapter votre démarche

Ressources accessibles

Des vidéos : conseils et formation par notre équipe RH

Des modèles prêts à l’emploi : sondages collaborateurs, échanges avec les managers, journal interne des collaborateurs

Des ressources analytiques et stratégiques : bonnes pratiques pour l’adaptation de votre démarche

Une synthèse : apprentissages clés du module 5

Nous espérons que cette méthodologie pourra vous aider à mettre en place de nouvelles formes d'organisation du travail.

Ce programme a vocation à vous accompagner non seulement au cours des prochaines semaines, mais également à long terme. Une fois les fondements de votre démarche construits, nous vous partagerons de nouveaux modules thématiques pour aller encore plus loin dans votre conduite du changement. Nous sommes convaincus que nous pouvons tous tirer des leçons des apprentissages et expériences d’autres entreprises, et espérons que ces modules pourront vous accompagner dans le déploiement de vos projets.

A très vite !

Caroline Leroy