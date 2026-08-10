Les Editions Tissot et PayFit ont réalisé pour la 5ème année consécutive une enquête auprès de 713 professionnels des RH afin de mieux comprendre leur quotidien. A l’heure où la crise sanitaire s’éloigne, cette 5ème édition révèle que les RH ont fait preuve d’une très forte adaptation face aux difficultés et aux sollicitations de toute part. Ils entament désormais une nouvelle phase, avec de nouveaux défis : celui du recrutement de talents et de leur fidélisation.

Des RH résilients après la crise mais toujours plus sollicités

En première ligne face aux salariés, mais aussi face aux managers et à la direction de l’entreprise, les RH ont pris leurs marques depuis le début de la crise sanitaire. Télétravail ou travail hybride, gestion des absences, modification des protocoles… Ils ont intégré dans l’urgence tous les changements organisationnels induits par la situation depuis 2 ans. Ils ne sont plus que 60 % à penser que ces sujets vont encore les mobiliser en 2022 (soit 20 points de moins qu’en 2021). 30 % d’entre eux seulement pensent passer du temps sur la mise en place du télétravail en 2022.

Le digital : la solution pour libérer du temps aux RH

Crise oblige, ils s’appuient désormais massivement sur les outils digitaux, qui sont devenus essentiels à l’exercice de leur fonction. En 2022, 86 % des personnes interrogées déclarent les utiliser, soit 21 points de plus en 5 ans !

Grâce à cette digitalisation des tâches, le temps consacré aux tâches administratives a bien diminué : 63 % des RH y consacrent au moins la moitié de leur temps (soit - 10 points par rapport à 2020). Pour la gestion de la paie et des absences, l’utilisation des logiciels a par exemple bondi de 16 points.

Pourtant, les professionnels des RH déclarent toujours manquer de temps et de ressources : 84% d’entre eux se déclarent sur-sollicités, soit 9 points de plus qu’en 2021. Et ils sont 95 % à penser que le niveau de sollicitations internes sera équivalent et même supérieur en 2022.

Recrutement et fidélisation : les nouveaux défis des RH

Depuis la crise sanitaire, leur rôle est en effet devenu plus central que jamais dans l’entreprise. D’ailleurs, ils estiment que leur côte de popularité n’a jamais été si élevée ! Ils bénéficient selon eux d’une confiance et d’un soutien accrus des salariés comme de la direction. Et ils ne sont plus que 64 % à penser que les médias ont une mauvaise image d’eux, soit un recul de 14 points en 5 ans.

70 % des professionnels des RH placent le recrutement des talents en tête de leurs priorités 2022. Depuis la relance, dans un contexte de bouleversement des modes de travail et de fréquentes reconversions professionnelles, recruter est plus ardu et les RH font face à la pénurie de talents et de compétences.

Ce sujet devrait donc occuper une place prépondérante dans le quotidien des RH en 2022, tout comme la fidélisation des salariés en place, sujet de focalisation pour plus de la moitié des RH (56 %), (+ 19 points par rapport à 2021).

D'ailleurs, 47 % des RH prévoient de se préoccuper de la revalorisation des salaires, signe que la rétention des talents sera une mission clé en 2022.

Un engagement professionnel toujours aussi fort malgré des difficultés grandissantes

Malgré cela, en 2022, le moral des RH continue de fléchir. 82 % des RH se déclarent proches de l’épuisement, et cette lassitude se fait sentir : seulement 66 % d’entre eux déclarent vouloir toujours exercer ce métier dans 10 ans (soit - 6 points en 5 ans)…

La simplification du droit du travail, principale attente pour le prochain quinquennat

Face à ce constat, près de 9 DRH sur 10 anticipent que le prochain quinquennat aura un impact sur le droit du travail. Une des priorités du (de la) prochain(e) Président(e) de la République devrait, selon eux, être la simplification du droit du travail (40 %) suivi par l'allègement des cotisations sociales (26 %).