Vous vous demandez quel capital social minimum est requis pour créer une SARL ? Bonne nouvelle : la loi ne fixe aucun seuil ! Cette flexibilité permet de lancer une SARL avec seulement un euro symbolique. Mais attention, un capital social trop faible peut nuire à la crédibilité de votre entreprise et limiter son développement. PayFit vous explique comment choisir un montant adapté à vos besoins et ambitions.

Zoom sur la SARL La SARL (société à responsabilité limitée) est une structure souple qui réunit entre 2 et 100 associés, qu’ils soient des personnes physiques ou morales. Elle offre une grande flexibilité quant aux types d’activités pouvant être exercées, hormis certains secteurs spécifiques comme les professions réglementées. Cette forme de société présente l’avantage de limiter la responsabilité des associés à leurs apports. Toutefois, le gérant peut voir sa responsabilité personnelle engagée en cas de mauvaise gestion. 💡 Bon à savoir : lorsqu’elle ne compte qu’un seul associé, le statut de la SARL prend la forme d’une EURL, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou société à responsabilité limitée à associé unique. Pour aller plus loin : vous vous demandez quel est le coût de création d’une SARL , celui d’une SAS ou encore le coût de création d’une SASU ? Vous pouvez consulter nos articles sans attendre !

Existe-t-il un capital minimum pour la SARL ? Zoom sur le capital social Qu’est-ce que le capital social ? Pour devenir associé d’une SARL, il est nécessaire d’effectuer un apport au capital social en échange de parts sociales .

En devenant associé, une personne acquiert des droits tels que participer aux décisions collectives lors des assemblées générales et percevoir une part des bénéfices générés par la société. Ces bénéfices peuvent être distribués sous forme de dividendes, et il est important de comprendre l'imposition des dividendes en SARL pour optimiser sa rémunération en tant qu'associé. Capital minimum pour SARL : tout comme le capital minimum d’une SAS, aucun minimum légal n’est exigé pour le capital social d’une SARL. Il est donc possible de créer une SARL avec un euro symbolique. Sa composition et sa libération Son capital social peut être constitué d’apports en numéraire (argent) et/ou en nature (biens tels qu’un véhicule ou du matériel).

Les apports en industrie, comme un savoir-faire ou des compétences, sont également possibles, mais ils ne sont pas pris en compte dans le capital social. Pour les apports en numéraire, 20 % doivent être versés au moment de la création, le reste devant être libéré dans un délai de cinq ans.



Les apports en nature nécessitent en principe une évaluation par un commissaire aux apports. Toutefois, les associés peuvent s’en dispenser si : aucun apport ne dépasse 30 000 € ;

si leur valeur cumulée reste inférieure à la moitié du capital social.

Que choisir entre capital fixe et capital variable pour une SARL ? Lors de la création d’une entreprise , les associés peuvent opter pour un capital social fixe ou variable, selon la flexibilité souhaitée dans la gestion des fonds. SARL à capital fixe Dans une SARL à capital fixe, le montant du capital est indiqué dans les statuts et ne peut être modifié qu’en procédant à leur modification. Ce type de capital offre une certaine stabilité, mais toute modification nécessite une démarche souvent plus contraignante. SARL à capital variable Avec une SARL à capital variable, le montant du capital peut fluctuer librement, à la hausse ou à la baisse, sans nécessiter de modification statutaire. Cette flexibilité repose sur l’insertion d’une clause de variabilité dans les statuts. Les associés peuvent ajuster le capital selon les besoins de l’entreprise, sans lourdeur administrative. Le choix entre un capital fixe et variable doit être consigné dans les statuts lors de la création de la SARL. Il est possible de le modifier ultérieurement pour s’adapter aux évolutions de la société.

Le montant du capital social d’une SARL est fixé librement par les associés. Voici les principaux critères à considérer pour choisir un montant adapté. La taille et l’activité de la société Le montant du capital d’une entreprise dépend du type de projet : pour un projet familial, il est important de comparer une SARL de famille ou SCI et leurs besoins en capital respectifs. Une SARL familiale avec peu d'associés n'aura pas les mêmes besoins qu'une SARL regroupant de nombreux associés ou opérant dans un secteur exigeant. Les perspectives de développement Un capital social plus élevé renforce la crédibilité de l’entreprise, attire plus facilement les investisseurs et facilite l’obtention de financements bancaires. C’est un levier stratégique à ne pas négliger si vous visez une croissance rapide. Les moyens financiers des associés Le montant du capital doit être compatible avec les apports que les associés peuvent réaliser. En cas de besoin, vous pouvez toujours envisager d’augmenter le capital social en accueillant de nouveaux associés. 💡 Bon à savoir : il est possible de procéder à une augmentation de capital ou à une réduction de capital social pour ajuster les besoins de votre entreprise.

Quels sont les risques d’un capital social trop faible en SARL ? Bien que la loi permette de fixer un capital social très faible, ce choix peut s’avérer peu judicieux en pratique. Voici trois impacts négatifs à considérer : La perte de crédibilité auprès des partenaires Un faible capital social, comme un euro, peut compromettre la crédibilité de votre SARL. Que ce soit pour négocier des contrats importants ou solliciter des financements externes, un capital trop faible envoie un signal négatif.

Les banques, investisseurs et partenaires peuvent douter de la solidité financière de votre entreprise. Les risques liés à des apports insuffisants Un capital social insuffisant par rapport aux besoins de la société peut entraîner des complications. Les apports doivent être proportionnés aux ressources nécessaires pour réaliser l’objet social. Si ce n'est pas le cas, la responsabilité des associés ou des dirigeants peut être engagée, qu'il s'agisse d'un gérant minoritaire d'une SARL ou d'un gérant majoritaire, même si la responsabilité est normalement limitée au montant des apports. Les difficultés en cas de pertes dès le premier exercice Un capital social très faible peut rendre une société particulièrement vulnérable en cas de pertes. Si le capital social est insuffisant pour absorber les pertes, la société peut rapidement se retrouver en situation de cessation des paiements. En bref, il est important que le dépôt de capital soit adapté aux besoins de l’activité pour garantir une gestion sereine. Un choix réfléchi dès la création de votre société est essentiel pour son avenir.

Est-il possible d’augmenter le capital social d’une SARL ? Même après la création de votre SARL, vous pouvez changer d’avis et ajuster son capital social. L'augmentation du capital social d’une SARL nécessite une modification des statuts et se déroule en plusieurs étapes : vérifier les statuts ;

organiser une assemblée générale pour obtenir l’accord des associés ;

modifier les statuts en conséquence ;

déposer les fonds correspondants sur le compte de la société ;

publier un avis de modification dans un support d’annonces légales ;

enregistrer la modification des statuts auprès de l’INPI.