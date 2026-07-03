À retenir L' alternance dans la CCN Syntec permet de former aux métiers du numérique , de l' ingénierie et du conseil via deux contrats : apprentissage (diplôme RNCP) ou professionnalisation (qualification opérationnelle).

La rémunération se calcule en appliquant la règle la plus favorable : pourcentage du SMIC ou salaire minimum conventionnel Syntec .

Le temps en formation (CFA/organisme) est du temps de travail effectif rémunéré.

L'employeur désigne un maître d'apprentissage ou tuteur qualifié (2 ans d'expérience minimum).

Qui est concerné par l’alternance dans la CCN Syntec ?

La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (dite « Syntec ») couvre une large part des activités du numérique, de l’ingénierie, des études et du conseil. L’ alternance y occupe une place importante pour préparer l’accès aux métiers techniques et fonctions de support (développement, data, QA, gestion de projet, design, RH, finance, marketing, etc.).

Deux voies coexistent : le contrat d’apprentissage , principalement orienté diplôme ou titre professionnel inscrit au RNCP, et le contrat de professionnalisation , centré sur l’acquisition de compétences certifiantes ou la qualification professionnelle. Le choix dépend du niveau de formation visé, de l’âge de la personne et du besoin opérationnel de l’entreprise.

Quelles sont les différences entre apprentissage et professionnalisation ?

La convention collective Syntec (IDCC 1486) couvre 45 000 entreprises des secteurs bureaux d'études , ingénierie , conseil et numérique . Deux dispositifs d' alternance coexistent :

Critère Apprentissage Professionnalisation Finalité Diplôme/titre RNCP Qualification/certification Durée 6 à 36 mois 6 à 24 mois Formation CFA Organisme habilité Public 16-29 ans (dérogations possible) 16-25 ans ou demandeurs d’emploi 26+ Rémunération % SMIC ou minima Syntec si plus favorable % SMIC ou minima Syntec si plus favorable Tuteur Maître d’apprentissage obligatoire Tuteur obligatoire

💡 Bon à savoir : dans la branche Syntec, appliquez toujours la règle du plus favorable pour la rémunération : comparez pour cela le pourcentage du SMIC avec le salaire minimum conventionnel (positions ETAM/IC) et retenez le montant le plus élevé.

Référence : Accord Syntec du 28 juin 2011 (apprentissage) ; Code du travail.

La rémunération minimale d'un alternant dans la CCN Syntec ne peut être inférieure aux minima légaux ni aux minima conventionnels . Cette règle du plus favorable constitue une spécificité importante de la branche, notamment pour les postes qualifiés.

Les grilles légales fixent des pourcentages du SMIC selon l'âge et l'année de contrat.

En 2026, avec un SMIC brut mensuel à 1 867,02 € (en vigueur depuis le 1er juin 2026) :

un apprenti de moins de 18 ans perçoit 27 % en 1ère année (504,10 €), 39 % en 2ème année (728,14 €) et 55 % en 3ème année (1 026,86 €) ;

un apprenti de 21 à 25 ans démarre à 53 % (989,52 €), passe à 61 % en 2ème année (1 138,88 €) et atteint 78 % en 3ème année (1 456,28 €) ;

les 26 ans et plus perçoivent 100 % du SMIC (1 867,02 €) ou 100 % du minimum conventionnel.

Pour le contrat de professionnalisation :

les moins de 21 ans touchent 55 % du SMIC s'ils ont un niveau inférieur au Bac (1 026,86 €), ou 65 % avec un niveau Bac ou supérieur (1 213,56 €) ;

les 21-25 ans perçoivent 70 % (1 306,91 €) ou 80 % (1 493,62 €) selon leur niveau ;

les 26 ans et plus reçoivent 100 % du SMIC (1 867,02 €) ou 85 % du minimum conventionnel.

Cependant, les salaires minima conventionnels Syntec 2026 s'imposent s'ils sont plus favorables. C'est le cas des positions 1.2 IC coefficient 95 (2 175 €) et 2.1 IC coefficient 115 (2 580 €), toutes deux supérieures au SMIC. En revanche, pour la position 1.1 ETAM coefficient 240 , dont le minimum conventionnel (1 815 €) est désormais inférieur au SMIC (1 867,02 € depuis le 1er juin 2026), c'est le SMIC qui s'applique .

Cas pratique : un apprenti de 23 ans en 2ème année de Master Data Science, recruté sur position 1.2 IC, devrait légalement percevoir 61 % du SMIC, soit 1 138,88 €. Mais le minimum Syntec de la position 1.2 IC étant de 2 175 €, c'est ce montant qui s'applique .

⚠️ Attention : les majorations liées à l'âge s'appliquent le 1er jour du mois suivant l'anniversaire de l'alternant. Pensez à ajuster la rémunération en paie à cette date.

Références : Code du travail ; Grille de salaire Syntec 2026.

Quelles obligations incombent à l’employeur et au tuteur ?

Désignation d'un tuteur qualifié

L'employeur doit désigner un maître d'apprentissage (contrat d'apprentissage) ou tuteur (contrat de professionnalisation) répondant aux conditions :

2 ans d'expérience dans une qualification en rapport avec la formation ;

maximum 2 alternants encadrés simultanément (+ 1 redoublant).

Les missions du tuteur comprennent :

l'accueil et intégration de l'alternant ;

l'accompagnement pédagogique et transmission des compétences ;

la coordination avec l'organisme de formation ;

l'évaluation continue des acquis.

Temps de travail et formation

Le temps en formation externe est du temps de travail effectif rémunéré. Ce sont donc les règles de durée du travail qui s'appliquent :

pour les majeurs : 10h/jour max, 48h/semaine max ;

pour les mineurs : 8h/jour max, 35h/semaine max, travail de nuit interdit.

Démarches administratives obligatoires

Avant l'embauche :

rédaction du contrat avec mentions obligatoires (Cerfa FA13 ou EJ20) ;

DPAE auprès de l'Urssaf avant le 1er jour.

Après signature :

transmission du contrat à l' OPCO (ATLAS pour Syntec) dans les 5 jours ;

affiliation aux organismes sociaux ;

visite d'information et de prévention (médecine du travail).

Documents à conserver (5 ans) :

contrat signé, convention pédagogique ;

relevés d'assiduité, plannings ;

évaluations.

Quelles aides et suites possibles ?

Aides publiques et financement

Concernant les aides à l'embauche , vérifiez sur le Portail de l'Alternance (aide unique apprentissage pour entreprises < 250 salariés, diplôme ≤ Bac+3).

Financement formation : prise en charge par l' OPCO ATLAS selon les niveaux de prise en charge (NPEC) fixés par France Compétences (exemple : 7 000€/an BTS, 10 000€/an Master).

Fin de contrat et embauche

À l'issue du contrat :

poursuite d'études : nouveau contrat d'apprentissage possible

embauche en CDI : aucune période d'essai ne peut être imposée, durée prise en compte pour l'ancienneté

positionnement Syntec : selon diplôme (Bac+2 → position 1.1/1.2 ETAM ; Bac+5 → position 1.2/2.1 IC)

⚠️ Point d'attention : vérifiez régulièrement Légifrance, le Portail de l'Alternance et la Fédération Syntec pour les règles actualisées.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-03-03.