A retenir : La durée maximale de la période d'essai varie selon la catégorie : 1 mois pour les employés, 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise, 3 mois pour les cadres.

Ces durées sont inférieures aux plafonds légaux fixés par le Code du travail.

La période d'essai n'est pas renouvelable , sauf pour les cadres.

Pour les cadres, le renouvellement est possible une seule fois , ce qui porte la durée totale à 6 mois maximum.

La convention collective répartition pharmaceutique s'applique aux grossistes-répartiteurs de produits pharmaceutiques.

Quelles sont les durées de période d'essai selon la catégorie professionnelle ?

La durée de la période d'essai dépend du niveau et du coefficient du salarié. Voici les durées applicables par catégorie professionnelle dans la convention collective répartition pharmaceutique :

Catégorie Niveaux Coefficients Durée CCN Durée légale max Renouvellement Durée totale max Employés 1 à 3 135 à 185 1 mois 2 mois Non renouvelable 1 mois Techniciens 4 190 à 230 2 mois 3 mois Non renouvelable 2 mois Techniciens supérieurs / agents de maîtrise 5 à 6 240 à 290 2 mois 3 mois Non renouvelable 2 mois Cadres 7 à 9 300 à 800 3 mois 4 mois 1 fois (3 mois) 6 mois

La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié, et à ce dernier d'apprécier son poste et son environnement de travail. Dans la convention collective répartition pharmaceutique, l'article F.1, §1.2 encadre cette période et impose des durées inférieures aux plafonds légaux. Cette clause doit obligatoirement figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement pour être opposable au salarié.

Quelles sont les conditions de renouvellement de la période d'essai ?

Le renouvellement de la période d'essai obéit à un cadre strict dans la convention collective répartition pharmaceutique : il est interdit pour les non-cadres et encadré par trois conditions pour les cadres.

Pourquoi la période d'essai n'est-elle pas renouvelable pour les non-cadres ?

La période d'essai n'est pas renouvelable pour les employés, les techniciens et les agents de maîtrise, en application de l'article F.1, §1.2 de la convention collective. Ce principe s'applique de manière absolue et aucun accord individuel, clause contractuelle ou avenant ne peut y déroger. Un employeur qui tenterait de renouveler la période d'essai d'un employé s'exposerait à une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.Concrètement, cela signifie que :

un agent d'exploitation ou un préparateur de commandes dispose d'une période d'essai fixe de 1 mois, sans possibilité de prolongation ;

un technicien logistique ou un responsable de secteur conserve une période d'essai de 2 mois maximum, quelle que soit la complexité du poste ;

même une clause contraire inscrite dans le contrat de travail resterait inopposable au salarié, la convention collective primant sur l'accord individuel.

Cette règle protège le salarié contre un allongement de la période probatoire, tout en laissant à l'employeur le temps prévu par la branche pour évaluer les compétences.

Le renouvellement de la période d'essai des cadres est possible une seule fois, pour une durée identique de 3 mois, ce qui porte la durée totale maximale à 6 mois. Cette possibilité est réservée aux niveaux 7 à 9 et reste soumise à trois conditions cumulatives.Le renouvellement suppose ainsi :

l' accord exprès du salarié , recueilli avant l'expiration de la période initiale ;

un délai de prévenance de 15 jours , notifié au salarié avant la fin de la période en cours ;

une clause de renouvellement prévue dans le contrat de travail initial ou dans la lettre d'engagement.

Par ailleurs, l'article F.1, §1.2 de la convention collective prévoit une règle spécifique : en cas de rupture intervenant durant la période de renouvellement, un préavis de 15 jours est à respecter, par l'une ou l'autre des parties. Cette disposition conventionnelle prime sur le délai légal de droit commun pour les cadres en renouvellement. Un pharmacien responsable ou un directeur d'établissement dont la période d'essai est renouvelée bénéficie donc de ce préavis spécifique de 15 jours, distinct des délais applicables en période initiale.

💡 Bon à savoir : dans la convention collective répartition pharmaceutique, les durées de période d'essai restent inférieures aux plafonds légaux pour toutes les catégories, et seuls les cadres peuvent bénéficier d'un renouvellement.

Quel est le délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai ?

Le délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai varie selon la durée de présence du salarié dans l'entreprise, conformément aux articles L.1221-25 et L.1221-26 du Code du travail. La rupture de la période d'essai peut intervenir à l'initiative de l'employeur ou du salarié, sans nécessiter de motivation.

Quel délai l'employeur doit-il respecter ?

Le délai de prévenance à la charge de l'employeur dépend de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise :

moins de 8 jours de présence : 24 heures ;

entre 8 jours et 1 mois : 48 heures ;

entre 1 mois et 3 mois : 2 semaines ;

au-delà de 3 mois : 1 mois.

Quel délai le salarié doit-il respecter ?

Le délai de prévenance à la charge du salarié reste plus court, quelle que soit son ancienneté :

moins de 8 jours de présence : 24 heures ;

8 jours ou plus de présence : 48 heures.

Ancienneté du salarié Délai employeur Délai salarié Moins de 8 jours 24 heures 24 heures 8 jours à 1 mois 48 heures 48 heures 1 mois à 3 mois 2 semaines 48 heures Plus de 3 mois 1 mois 48 heures

Le non-respect du délai de prévenance par l'employeur n'a pas pour effet de rendre la rupture abusive. Il ouvre en revanche droit au versement d'une indemnité compensatrice, égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé jusqu'à l'expiration du délai.

⚠️ Attention : le délai de prévenance ne peut pas avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà de sa durée maximale, renouvellement inclus. Si l'employeur notifie la rupture trop tardivement, la période d'essai peut être considérée comme terminée et la rupture requalifiée en licenciement.

Quelles sont les règles applicables pendant la période d'essai ?

Plusieurs règles encadrent la période d'essai dans la convention collective répartition pharmaceutique, aussi bien pour l'employeur que pour le salarié :

la convention collective prévoit que la durée et les conditions de renouvellement (pour les cadres) figurent expressément dans le contrat de travail ;

la convention collective prévoit des durées inférieures aux maxima légaux , qui s'imposent à l'employeur pour chaque catégorie professionnelle ;

le délai de prévenance s'applique en cas de rupture, quelle que soit la partie à l'origine de la décision ;

la rupture ne peut jamais être fondée sur un motif discriminatoire , qu'il s'agisse de l'origine, du sexe, de la grossesse ou du handicap ;

la convention collective prévoit que le salarié en période d'essai bénéficie de la même rémunération que celle prévue au contrat, y compris la prime d'ancienneté le cas échéant.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-26.