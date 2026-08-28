A retenir : La grille fixe un salaire brut mensuel minimum allant de 1 871,34 € (coefficient 135) à 7 090,27 € (coefficient 800) depuis le 1er juillet 2025 ;

Deux revalorisations de 1 % ont été appliquées en 2025, au 1er janvier puis au 1er juillet, soit une hausse cumulée de 2,01 % ;

La classification distingue quatre catégories professionnelles (employés, techniciens, techniciens supérieurs et agents de maîtrise, cadres) réparties en neuf niveaux ;

Le coefficient hiérarchique du salarié doit obligatoirement figurer sur son bulletin de paie ;

Le SMIC reste le plancher de rémunération lorsque le minimum conventionnel d'un coefficient lui est inférieur.

Quelle est la grille de salaire de la convention collective répartition pharmaceutique en 2025 ?

La grille de salaire de la répartition pharmaceutique fixe un salaire brut mensuel minimum pour chacun des 38 coefficients de la classification, pour un temps plein de 151,67 heures. Les montants ci-dessous s'appliquent depuis le 1er janvier 2025, puis depuis le 1er juillet 2025 après une seconde revalorisation.

Coefficient Salaire brut au 1er janvier 2025 Salaire brut au 1er juillet 2025 135 1 852,81 € 1 871,34 € 140 1 880,37 € 1 899,17 € 145 1 902,45 € 1 921,47 € 150 1 918,97 € 1 938,16 € 155 1 941,04 € 1 960,45 € 160 1 974,12 € 1 993,86 € 165 1 996,18 € 2 016,14 € 170 2 012,72 € 2 032,85 € 175 2 034,79 € 2 055,14 € 180 2 056,83 € 2 077,40 € 185 2 084,40 € 2 105,24 € 190 2 100,94 € 2 121,95 € 195 2 128,52 € 2 149,81 € 200 2 156,09 € 2 177,65 € 205 2 189,19 € 2 211,08 € 210 2 222,26 € 2 244,48 € 215 2 255,35 € 2 277,90 € 220 2 288,44 € 2 311,32 € 225 2 321,53 € 2 344,75 € 230 2 354,61 € 2 378,16 € 235 2 387,69 € 2 411,57 € 240 2 426,29 € 2 450,55 € 250 2 509,01 € 2 534,10 € 260 2 553,12 € 2 578,65 € 270 2 635,83 € 2 662,19 € 280 2 718,55 € 2 745,74 € 290 2 801,26 € 2 829,27 € 300 2 844,38 € 2 872,82 € 330 3 083,69 € 3 114,53 € 360 3 251,30 € 3 283,81 € 400 3 612,52 € 3 648,65 € 450 4 022,18 € 4 062,40 € 500 4 450,42 € 4 494,92 € 550 4 878,71 € 4 927,50 € 600 5 306,98 € 5 360,05 € 700 6 191,48 € 6 253,39 € 800 7 020,07 € 7 090,27 €

Environ 160 entreprises, soit plus de 200 établissements employeurs, relèvent de cette convention. L'accord du 22 avril 2025 a revalorisé la grille salariale en deux temps, avec une hausse de 1 % au 1er janvier puis une seconde hausse de 1 % au 1er juillet.

💡 Bon à savoir : l'accord du 22 avril 2025 a été étendu par arrêté du 1er juillet 2025, publié au Journal officiel le 5 juillet 2025. Il s'applique donc à l'ensemble des entreprises de la branche, y compris celles non adhérentes aux organisations signataires.

La classification distingue quatre catégories professionnelles, réparties en neuf niveaux, chacun rattaché à un ou plusieurs coefficients hiérarchiques :

employés (niveaux 1 à 3), coefficients 135 à 185 : postes d'exécution comme préparateur de commandes, agent de réception ou employé administratif ;

techniciens (niveau 4), coefficients 190 à 230 : postes qualifiés comme technicien logistique ou gestionnaire de stock ;

techniciens supérieurs et agents de maîtrise (niveaux 5 et 6), coefficients 240 à 290 : postes d'encadrement intermédiaire ou d'expertise technique avancée ;

cadres (niveaux 7 à 9), coefficients 300 à 800 : fonctions de direction, d'encadrement supérieur et d'expertise stratégique.

Le coefficient hiérarchique figure sur le bulletin de paie et dans le contrat de travail. Le service des ressources humaines de l'entreprise peut le confirmer en cas de doute.

La grille de salaire s'organise autour de trois éléments : le coefficient hiérarchique, la catégorie professionnelle et le montant brut mensuel minimum.

Qu'est-ce que le coefficient hiérarchique ?

Le coefficient hiérarchique est un nombre attribué à chaque poste selon les critères de l'accord de classifications du 22 septembre 2008. Il reflète le niveau de compétences, de responsabilités et d'autonomie requis par l'emploi. Dans la branche, les coefficients s'échelonnent de 135 (employé niveau 1) à 800 (cadre dirigeant niveau 9).

Le montant brut mensuel minimum correspond à un temps plein de 151,67 heures par mois. L'employeur doit verser au minimum le montant correspondant au coefficient du salarié. Un salaire réel supérieur au minimum conventionnel reste possible et relève de la politique salariale de l'entreprise.

Quelle est la base horaire de référence de la grille ?

La grille repose sur la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois. Pour un salarié à temps partiel, le minimum conventionnel se calcule au prorata de la durée contractuelle de travail.

👉 À noter : le salaire minimum conventionnel ne peut jamais être inférieur au SMIC en vigueur. Si un coefficient de la grille prévoit un montant inférieur au SMIC, c'est le SMIC qui s'applique comme plancher de rémunération.

Quelles revalorisations salariales ont été décidées pour 2025 ?

L'accord professionnel du 22 avril 2025 a prévu deux augmentations successives de la grille salariale, au 1er janvier et au 1er juillet 2025. Il a été signé par la Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique (CSRP) et quatre organisations syndicales : la Fédération Chimie Énergie CFDT, la CFE-CGC chimie, la Fédération nationale des industries chimiques CGT et la Fédération nationale des métiers de la pharmacie LABM FO.

au 1er janvier 2025 : une revalorisation de 1 % de l'ensemble des coefficients ;

au 1er juillet 2025 : une seconde revalorisation de 1 % de l'ensemble des coefficients.

Cet accord remplace celui du 25 avril 2024 et a été conclu pour une durée indéterminée. L'arrêté d'extension du 1er juillet 2025, publié au Journal officiel le 5 juillet 2025, rend ses dispositions applicables à l'ensemble des entreprises de la branche.

En cumulé, ces deux augmentations représentent une progression de l'ordre de 2,01 % sur l'année 2025 pour chaque coefficient. Le coefficient 135 passe ainsi de 1 852,81 € en janvier à 1 871,34 € en juillet, soit un gain de 18,53 € bruts mensuels entre les deux dates.

Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de salaire minimum conventionnel ?

L'employeur relevant de la CCN Répartition pharmaceutique doit respecter trois obligations liées à la grille salariale.

Le salaire versé ne peut être inférieur au montant prévu par la grille pour le coefficient du salarié. Cette vérification doit être effectuée à chaque mise à jour de la grille, soit au minimum deux fois en 2025. En cas de non-respect, le salarié peut réclamer un rappel de salaire correspondant à la différence entre le montant perçu et le minimum conventionnel.

Le coefficient doit-il figurer sur le bulletin de paie ?

Oui, le coefficient hiérarchique du salarié doit obligatoirement figurer sur le bulletin de paie. Cette mention permet au salarié de vérifier que sa rémunération respecte le minimum conventionnel applicable à son niveau et fait partie des mentions obligatoires du bulletin de paie.

Le coefficient attribué doit correspondre aux fonctions réellement exercées par le salarié. Une sous-classification peut être contestée devant le conseil de prud'hommes, avec une demande de reclassification et de rappel de salaire rétroactif.

💡 Bon à savoir : les principaux grossistes-répartiteurs en France sont OCP Répartition, Alliance Healthcare, le CERP (issu de la fusion CERP Rouen et CERP Rhin Rhône Méditerranée), CERP Bretagne Nord et Phoenix Pharma. Tous sont soumis à cette grille conventionnelle.

Quatre étapes permettent de vérifier la conformité de sa rémunération au minimum garanti par la convention collective :

identifier son coefficient : cette information figure sur le bulletin de paie ou dans le contrat de travail ;

consulter la grille en vigueur : les montants applicables varient selon la date, avec les montants les plus récents depuis le 1er juillet 2025 ;

comparer le salaire brut de base : le montant à vérifier est le salaire brut mensuel de base, hors primes, heures supplémentaires et avantages en nature ;

vérifier la cohérence avec le SMIC : pour les coefficients les plus bas (135, 140), le minimum conventionnel peut être inférieur au SMIC, qui constitue alors le plancher effectif de rémunération.

Quelles sont les entreprises concernées par cette grille de salaire ?

La CCN Répartition pharmaceutique s'applique aux entreprises dont l'activité principale est celle de grossiste-répartiteur pharmaceutique (code NAF 46.46Z). La branche regroupe environ 160 entreprises, soit plus de 200 établissements employeurs, répartis sur l'ensemble du territoire national, DOM compris.

L'identification de la convention applicable dépend notamment de l'activité principale de l'entreprise et de son code NAF. Ces éléments permettent de trouver la convention collective applicable à l'entreprise.

Ces entreprises jouent un rôle logistique essentiel dans la chaîne de distribution du médicament. Elles distribuent chaque jour environ 6 millions de boîtes de médicaments auprès des 21 000 officines françaises, garantissant l'accès aux traitements dans des délais courts.

La grille salariale fixée par la convention constitue un socle minimal. Les entreprises restent libres de proposer des rémunérations supérieures, selon leur politique salariale ou la tension du marché de l'emploi dans leur bassin géographique.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-26.