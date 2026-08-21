A retenir : La grille de salaire fixe des minima de 1 801,80 € à 5 103,16 € brut par mois , répartis sur 7 niveaux et 18 échelons/coefficients.

L' avenant du 16 avril 2025 s'applique depuis le 1er avril 2025 pour les entreprises adhérentes à la FIN.

Pour les entreprises non adhérentes, les nouveaux minima s'appliquent depuis le 2 juillet 2025 , date de publication de l'arrêté d'extension.

La prime d'ancienneté progresse de 3 % à 15 % du salaire minimum selon l'ancienneté du salarié.

Le travail du dimanche ou d'un jour férié est majoré de 100 %, le travail de nuit de 15 %.

Quels sont les salaires minima de la convention collective des industries et services nautiques en 2025 ?

Les salaires minima de la convention collective des industries et services nautiques (IDCC 3236) vont de 1 801,80 € à 5 103,16 € brut par mois selon le niveau et l'échelon du salarié. L'avenant du 16 avril 2025 fixe ces montants pour l'ensemble des catégories professionnelles de la branche.

Ces rémunérations sont calculées sur une base mensuelle de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine.

Niveau Échelon Coefficient Salaire mensuel brut I 1 35 1 801,80 € I 2 38 1 842,24 € II 1 42 1 852,62 € II 2 47 1 863,96 € II 3 53 1 888,21 € III 1 59 1 912,44 € III 2 66 1 940,71 € III 3 75 1 955,52 € IV 1 66 1 955,52 € IV 2 75 1 972,75 € V 1 89 1 993,31 € V 2 115 2 090,19 € VI 1 164 2 279,21 € VI 2 220 2 477,87 € VII 1 — 2 291,16 € VII 2 — 2 500,60 € VII 3 — 3 667,22 € VII 4 — 5 103,16 €

Ces minima s'appliquent depuis le 1er avril 2025 pour les entreprises adhérentes à la Fédération des industries nautiques (FIN). Pour les entreprises non adhérentes, ils sont obligatoires depuis le 2 juillet 2025, date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du 19 juin 2025.

💡 Bon à savoir : l'arrêté d'extension du 19 juin 2025 rend ces minima obligatoires pour toutes les entreprises de la branche, qu'elles soient adhérentes ou non à la FIN.La convention collective des industries et services nautiques encadre la rémunération de plusieurs métiers liés à la plaisance, à la maintenance navale et au commerce nautique. Sa grille de salaire évolue chaque année via des avenants négociés par les partenaires sociaux de la branche. Le calcul de salaire permet notamment de prendre en compte le niveau de classification, les primes et les éventuelles majorations.

Quelles entreprises sont concernées par la convention collective des industries et services nautiques ?

La convention collective des industries et services nautiques (IDCC 3236) couvre les entreprises de la voilerie, de la construction de bateaux de plaisance, de la maintenance navale et du commerce d'articles nautiques. Elle s'étend aussi au transport maritime et côtier de passagers, à la location de matériel nautique et à l'enseignement de la conduite nautique.Les secteurs concernés sont :

voilerie et fabrication d'articles textiles nautiques ;

construction de bateaux de plaisance ;

fabrication d'articles de sport nautiques ;

maintenance et réparation navale ;

commerce de gros de biens domestiques liés au nautisme ;

commerce de gros de produits chimiques liés au nautisme ;

commerce de détail d'articles de sport nautiques ;

transport maritime et côtier de passagers ;

location d'articles de loisirs et de matériel nautique ;

enseignement de la conduite nautique.

La grille salariale repose sur sept niveaux, de I à VII, chacun décliné en échelons associés à un coefficient. Elle distingue quatre catégories de salariés.Les catégories sont :

ouvriers et employés : niveaux I à III, coefficients 35 à 75 ;

techniciens : niveau IV, coefficients 66 et 75 ;

agents de maîtrise (TAM) : niveaux V et VI, coefficients 89 à 220 ;

ingénieurs et cadres : niveau VII, 4 échelons sans coefficient.

Le niveau correspond au degré de qualification requis pour le poste. L'échelon précise la progression du salarié au sein de ce niveau, et le coefficient reflète la complexité des tâches confiées. Pour le niveau VII, réservé aux cadres, la rémunération minimale est fixée directement par échelon, sans coefficient.

💡 Bon à savoir : le salaire minimum conventionnel ne remplace pas le SMIC. L'employeur doit toujours verser le montant le plus favorable au salarié. Le salaire minimum conventionnel s'applique lorsqu'il est supérieur au SMIC.

La prime d'ancienneté s'applique aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise dès 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Elle progresse par paliers de 3 points tous les 3 ans, jusqu'à un maximum de 15 %, conformément à l'article 32 de la convention.

Le calcul de la prime d'ancienneté dépend de la base de rémunération prévue par le texte conventionnel et de l'ancienneté acquise par le salarié.

Ancienneté Taux de majoration 3 ans 3 % 6 ans 6 % 9 ans 9 % 12 ans 12 % 15 ans et plus 15 %

Quelles majorations salariales s'appliquent dans la convention collective des industries et services nautiques ?

Le travail de nuit ouvre droit à une majoration de 15 % du salaire effectif, selon l'accord du 9 mars 2021. Le travail de nuit est soumis à des règles spécifiques concernant les contreparties, les horaires et le suivi du temps de travail.

Le travail exceptionnel du dimanche ou d'un jour férié est majoré de 100 %, conformément à l'article 41. L'accord relatif aux jours fériés précise les règles conventionnelles applicables dans la branche.

L'équipe de suppléance bénéficie d'une majoration d'au moins 50 %.Le détail des majorations :

travail de nuit : majoration de 15 % (accord du 9 mars 2021) ;

travail exceptionnel du dimanche ou d'un jour férié : majoration de 100 % (article 41) ;

équipe de suppléance : majoration d'au moins 50 % (accord du 9 mars 2021).

Le travail un jour férié peut également obéir à des règles légales spécifiques, notamment lorsque le jour travaillé est le 1er mai.

Quels ont été les derniers avenants salariaux de la convention collective des industries et services nautiques ?

Les salaires minima de la convention collective des industries et services nautiques sont révisés chaque année par avenant. Les principaux avenants récents ont été signés le 6 mai 2021, le 2 mars 2022, le 19 septembre 2022, le 9 mars 2023, le 1er mars 2024, le 9 décembre 2024 et le 16 avril 2025.

En pratique, l'employeur doit vérifier la date d'entrée en vigueur de chaque avenant ainsi que son éventuelle extension avant de l'appliquer à la paie.

Les cotisations sociales sont ensuite calculées sur la rémunération brute comprenant le salaire de base et les éléments soumis à cotisations.



Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-18.