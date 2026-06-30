À retenir : L' IDCC 1979 correspond à la convention collective HCR , applicable aux hôtels, cafés et restaurants, dont les établissements étoilés.

Cette convention adapte le Code du travail au secteur de l'hôtellerie-restauration , dans le respect des droits des salariés.

Elle encadre la rémunération, le repos, la durée du travail, les primes, les jours fériés, l'ancienneté, la formation et les contrats saisonniers ou en extra.

Elle s'applique dès qu'elle offre un niveau de garantie plus favorable au salarié que celui prévu par la loi .

L'IDCC (Identifiant Des Conventions Collectives) est un code composé de 1 à 4 chiffres, attribué automatiquement par le Ministère du travail à chaque Convention Collective Nationale (CCN) lors de sa création. Il existe donc autant d'IDCC que de conventions collectives.

Nous nous intéressons ici à l' IDCC 1979 , qui identifie la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants (HCR) signée le 30 avril 1997 , toujours en vigueur aujourd'hui. Le secteur figure parmi les premiers pourvoyeurs d'emplois en France, avec plus d'un million de salariés, dont 300 000 saisonniers en 2024.Vous êtes employeur dans l'hôtellerie-restauration ?

Nous vous expliquons l'essentiel à savoir sur l' IDCC HCR pour rester en conformité avec les règles légales et conventionnelles .

Quelles activités relèvent de l'IDCC 1979 ?

La convention HCR, identifiée par l'IDCC 1979, s'applique à toutes les entreprises dont l'activité principale relève de l' hôtellerie ou de la restauration , à savoir :

les hôtels avec ou sans restaurant ;

les établissements étoilés ;

les restaurants traditionnels ;

les cafés, bars et débits de boissons ;

les cafés-tabacs ;

les structures proposant repas, boissons ou hébergement.

Ce rattachement dépend de l' activité principale réellement exercée , du registre du commerce, du produit principal vendu et du code NAF/APE , identifiant attribué par l'INSEE pour classer l'activité d'une entreprise à des fins statistiques et administratives.

Plusieurs secteurs proches relèvent toutefois d'autres conventions, qu'il faut distinguer.

Activité Convention collective IDCC Hôtels, cafés, restaurants HCR 1979 Restauration de collectivité Restauration collective 1266 Restauration rapide (fast-food) Restauration rapide 1501

⚠️ Attention : employer la mauvaise convention collective expose l'entreprise et l'employeur à des sanctions financières (rappels de rémunération, dommages et intérêts...) en cas de contentieux prud'homal.

À quoi sert l'IDCC 1979 pour le personnel et les établissements HCR ?

L'IDCC 1979 sert à retrouver rapidement la convention collective applicable , ici la convention HCR. Il garantit que l'établissement applique les bons niveaux de salaire, les bons échelons, les bons droits au repos et les bonnes règles pour chaque jour férié.

Ce code ne se confond pas avec le code APE/NAF , qui identifie l'activité principale de l'entreprise. Le code APE n'impose pas la convention collective applicable, mais il constitue un indice important lors du rattachement de l'entreprise à un accord de branche .

Quand l'application de la convention collective IDCC 1979 est-elle obligatoire ?

La convention collective IDCC 1979 s'applique dès qu'elle apporte un niveau de protection supérieur à celui prévu par le Code du travail, en faveur du salarié.

Lorsqu'une règle conventionnelle se révèle plus avantageuse pour le personnel (repos, période d'essai, indemnité, rémunération, ancienneté), l'établissement applique la garantie la plus favorable . Exemples :

des salaires minima supérieurs au SMIC selon l'échelon ;

un repos compensateur plus protecteur ;

des majorations d'heures supplémentaires spécifiques au HCR ;

des primes propres aux métiers de la restauration ou de l'hôtellerie.

À l'inverse, lorsque les dispositions de la convention se révèlent moins favorables que la loi , l'employeur applique les règles légales.

Que prévoit la convention collective IDCC 1979 ?

La convention collective IDCC 1979 reprend les aspects principaux de la relation de travail entre employeur et salarié, puis les adapte aux spécificités du secteur.

Contrat de travail et période d'essai en HCR

La convention fixe une période d'essai et des modalités de contrat propres au secteur. Elle module ces règles selon le poste occupé et la nature de l'emploi, ce qui répond aux contraintes d'organisation des établissements.

Elle prévoit ainsi :

une période d'essai variant selon le niveau et l'échelon ;

des dispositions particulières pour les extras et les contrats saisonniers ;

des règles adaptées aux métiers de l'hôtellerie et de la restauration (horaires décalés, coupures, etc.).

Par exemple, un commis embauché en extra pour un service de banquet ne suit pas les mêmes règles qu'un réceptionniste recruté en CDI à temps plein.

👉 À noter : le contrat saisonnier peut intégrer une clause de reconduction , encouragée depuis 2024 pour renforcer la fidélisation des équipes.

Durée du travail, horaires et repos

Dans la branche HCR, la durée légale reste fixée à 35 heures par semaine. La convention prévoit toutefois une organisation spécifique du temps de travail , souvent structurée autour d'une durée de référence de 39 heures, incluant 4 heures supplémentaires régulières majorées ou compensées selon les règles de l'établissement.

La convention HCR fixe aussi des dispositions particulières :

une amplitude de journée liée aux services coupés ;

des règles de repos (quotidien, hebdomadaire, compensateur) renforcées ;

une gestion des jours fériés propre au secteur ;

un aménagement du temps de travail sur une période définie ;

des règles différentes selon les métiers (cuisine, service) ou la taille de l'établissement.

Exemple : un service du midi suivi d'un service du soir crée une amplitude de journée qui doit rester compatible avec le repos minimal obligatoire.

Les congés payés en HCR suivent le droit commun : chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables par mois travaillé.

Rémunération, salaires minimaux et primes

La convention fixe les salaires minima par niveau , échelon et métier (cuisine, salle, hôtellerie). Les grilles sont réévaluées chaque année par la branche, ce qui impose à l'employeur de vérifier régulièrement les minima en vigueur.

Cet accord encadre notamment les éléments de paie suivants :

la prime d'ancienneté ;

l'indemnité repas ou la prime de nourriture ;

la prise en charge des frais liés à la tenue de travail.

Un salarié de salle rémunéré au minimum conventionnel de son échelon voit ainsi sa rémunération évoluer dès qu'il franchit un palier d'ancienneté ou change d'échelon.

Maladie et indemnisation

La convention améliore les règles légales en matière d'arrêt de travail. Elle prévoit une indemnisation complémentaire et un maintien partiel de la rémunération, sous conditions d'ancienneté.Elle intègre :

une indemnisation complémentaire sous conditions d'ancienneté ;

un maintien partiel de la rémunération pendant l'arrêt maladie en HCR ;

des règles spécifiques pour les métiers en horaires continus ou coupés.

Concrètement, un cuisinier justifiant de l'ancienneté requise perçoit un complément de salaire en plus des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale.

Les heures supplémentaires en HCR sont majorées selon un barème propre à la branche, lorsque le décompte se fait à la semaine.

Formation, CQP et évolution professionnelle

La branche HCR propose plusieurs CQP (Certificats de Qualification Professionnelle) reconnus (serveur, commis de cuisine, réceptionniste…) qui assurent :

la reconnaissance des compétences ;

la revalorisation salariale ;

le changement d’échelon ;

la montée en compétences dans les métiers de l’hôtellerie et de la restauration.

Tranche d’heures Majoration De la 36ᵉ à la 39ᵉ heure 10 % De la 40ᵉ à la 43ᵉ heure 20 % À partir de la 44ᵉ heure 50 %

⚠️ Attention : ce barème vaut pour un décompte hebdomadaire. En cas d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (annualisation, mensualisation), d'autres taux s'appliquent.

💡 Bon à savoir : en haute saison, les heures supplémentaires sont fréquentes. Les saisonniers bénéficient des mêmes majorations et du même repos compensateur que les salariés permanents.

Formation, CQP et évolution professionnelle

La branche HCR propose plusieurs CQP (Certificats de Qualification Professionnelle) reconnus, comme serveur, commis de cuisine ou réceptionniste. Ces certifications valident des compétences acquises sur le terrain et ouvrent des perspectives d'évolution.

Ils permettent :

la reconnaissance des compétences ;

une revalorisation salariale ;

un changement d'échelon ;

une montée en compétences dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration.

Un commis qui obtient un CQP cuisine peut ainsi accéder à un poste et à un échelon supérieurs, avec la rémunération correspondante.

Nicolas Alary, co-fondateur de Holybelly (restaurant parisien, 24 salariés), partage son expérience avec nous :

"L'outil est construit autour de la convention collective, c'est 100% intégré. Dès qu'on fait une action, elle est en ping-pong avec cette convention. On a repris le contrôle de notre timeline."

Holybelly est ainsi passé d'une semaine à 2 heures de paie par mois , en totale autonomie, tout en appliquant parfaitement l'IDCC 1979.

Rejoignez les 300+ restaurants qui ont simplifié leur paie HCR Comme Holybelly, des centaines de restaurants et hôtels appliquent désormais la convention IDCC 1979 en totale autonomie, sans erreur, et en seulement 2h par mois. 👉 Demander une démo

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-06-04.