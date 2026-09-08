Comment gérer les jours fériés en cabinet médical ?
Jours fériés, chômage et maintien de salaire, jour de repos habituel, travail exceptionnel et absence de majoration conventionnelle. Repères pratiques paie/temps de travail et vérifications CCN (IDCC 1147).
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 33 500 entreprises
Champ d'application
Médecins libéraux, SISA, maisons de santé pluridisciplinaires
FAQ - Jours fériés CCN cabinets médicaux
Le lundi de Pentecôte suit-il un régime particulier dans la CCN des cabinets médicaux ?
Le lundi de Pentecôte suit-il un régime particulier dans la CCN des cabinets médicaux ?
Le lundi de Pentecôte figure explicitement dans la liste des jours fériés chômés et payés de l'article 39 de la CCN 1147. S'il est retenu comme journée de solidarité par accord d'entreprise ou décision unilatérale de l'employeur, les règles légales prévues aux articles L3133-7 et suivants du Code du travail s'appliquent. Dans ce cas, le travail de cette journée n'est pas rémunéré dans la limite de 7 heures pour un salarié à temps plein. Le cabinet doit alors informer clairement les équipes du dispositif retenu avant la date concernée.
Une majoration s'applique-t-elle si un salarié travaille un jour férié en cabinet médical ?
Une majoration s'applique-t-elle si un salarié travaille un jour férié en cabinet médical ?
La convention collective des cabinets médicaux ne prévoit aucune majoration conventionnelle pour le travail un jour férié, hors 1er mai. Le régime applicable est celui du droit commun, qui n'impose pas de majoration légale pour les dix autres jours fériés. Une majoration ou un repos compensateur peut toutefois résulter d'un accord d'entreprise ou d'un usage plus favorable au sein du cabinet. Le 1er mai travaillé fait exception, puisqu'il ouvre droit à une indemnité égale au montant du salaire de la journée, qui s'ajoute à la rémunération maintenue.
Un jour férié chômé est-il payé dès l'embauche dans un cabinet médical ?
Un jour férié chômé est-il payé dès l'embauche dans un cabinet médical ?
Oui, le maintien de salaire pour un jour férié chômé s'applique sans condition d'ancienneté pour les salariés mensualisés relevant de la CCN 1147. La convention accorde ces journées à l'ensemble des salariés mensualisés, sans réserve liée à la durée de présence dans le cabinet. Un salarié récemment embauché bénéficie donc du même régime qu'un salarié ancien. Ce point distingue le régime conventionnel de certaines règles antérieures qui conditionnaient le paiement à trois mois d'ancienneté.
Comment articuler le 11 novembre avec les spécificités régionales ?
Comment articuler le 11 novembre avec les spécificités régionales ?
Le 11 novembre est chômé et payé pour tous les salariés mensualisés du cabinet, au titre de la liste de l'article 39. Dans les départements concernés par les traditions régionales, des jours supplémentaires comme le 26 décembre s'ajoutent à cette liste. Les règles applicables au jour férié du 11 novembre restent identiques sur l'ensemble du territoire, seule la liste globale variant selon la localisation du cabinet. Un cabinet implanté en Alsace-Moselle doit donc intégrer ces jours additionnels dans son paramétrage de paie.
Quelles bonnes pratiques de traçabilité appliquer pour les jours fériés ?
Quelles bonnes pratiques de traçabilité appliquer pour les jours fériés ?
La fiabilité du traitement repose sur la conservation des décisions d'ouverture, des plannings, des pointages et des validations managériales. Aligner ces éléments avec le paramétrage de paie garantit la cohérence entre le planning théorique et les bulletins émis. Documenter le choix du salarié entre repos et paiement, lorsqu'un jour férié tombe sur son jour de repos habituel, sécurise l'employeur en cas de contrôle. Une mise à jour régulière des fiches de paramétrage permet enfin de refléter les évolutions des textes en vigueur.