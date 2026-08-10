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Modelo de carta de despido
Guía creada por nuestros expertos en recursos humanos
Aspectos claves de la retribución flexible
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El modelo de preaviso de fin de contrato es una herramienta esencial tanto para empleados como para empresas, ya que permite comunicar de manera formal y clara la finalización de una relación laboral. Contar con un modelo ayuda a cumplir con la normativa vigente, evita malentendidos y garantiza que ambas partes conozcan los plazos y condiciones establecidos. Es importante distinguir este procedimiento de otras formas de extinción laboral, como los diferentes tipos de despido, ya que cada una tiene implicaciones legales diferentes.
En este artículo, te explicamos todo lo que necesitas saber sobre cómo elaborar una carta de preaviso fin de contrato y ponemos a tu disposición un recurso gratuito que puedes descargar para simplificar este proceso.
¿Qué es un modelo de preaviso de fin de contrato laboral?
Un modelo de preaviso de fin de contrato laboral es un documento formal que comunica la intención de finalizar un contrato de trabajo dentro de los plazos establecidos por la ley o el acuerdo entre las partes. Este modelo sirve como guía para redactar correctamente la notificación, asegurando que se incluyan todos los elementos esenciales, como la fecha de notificación, la fecha de finalización del contrato y la firma de la persona responsable.
Además, este modelo puede aplicarse en distintos escenarios, como cuando el trabajador decide optar por una baja voluntaria o cuando la empresa notifica la no renovación de un contrato temporal.
La ventaja de utilizar un modelo carta de preaviso fin de contrato es que ofrece una estructura clara y profesional que puede adaptarse a distintos tipos de contratos, ya sean temporales, indefinidos o por obra y servicio. Este modelo puede adaptarse a distintos tipos de contratos, como los contratos temporales, contratos indefinidos o por obra y servicio. Además, facilita que la empresa cumpla con sus obligaciones legales y evita posibles conflictos o reclamaciones futuras.
¿Cómo redactar una carta de preaviso de fin de contrato?
Para elaborar una carta de preaviso fin de contrato laboral, es importante seguir ciertos pasos clave:
Encabezado y datos de la empresa y del empleado: Incluye el nombre completo del trabajador, la posición que ocupa, el nombre de la empresa y la fecha de redacción.
Motivo del preaviso: Indica claramente que se trata de un aviso de finalización de contrato y especifica el tipo de contrato afectado.
Plazos y fechas: Señala la fecha en la que se recibe la notificación y la fecha exacta de finalización del contrato, respetando los plazos legales de preaviso.
Cierre formal y firma: Finaliza la carta con un mensaje cordial y la firma del responsable de RRHH o del empleador, asegurando que el documento tenga validez legal. Una vez enviado el preaviso, es importante preparar también el finiquito correspondiente, asegurando que se incluyan todos los conceptos retributivos pendientes.
Preguntas frecuentes
sobre el modelo de preaviso de la extinción del contrato laboral
El preaviso es la notificación oral o escrita (según el caso), que tiene que dar la parte del contrato de trabajo que quiera terminar con la relación laboral.
No siempre procede un preaviso, pues depende del tipo de contrato, su duración y la causa de extinción del mismo. Además, conviene revisar el convenio colectivo de aplicación para saber si modifica lo establecido en las normativas.
A pesar de que por norma general no se exige una forma para comunicar el preaviso, la comunicación tiene que ser clara y concisa en cuanto a la causa de extinción del contrato y la fecha del mismo.
Nuestra plantilla de preaviso de fin del contrato sirve para indicar a uno de tus trabajadores tu deseo de extinguir su contrato de trabajo.
En este descargable encontrarás un modelo de carta concreto para cada tipo de despido o extinción del contrato de trabajo.
Exactamente, encontrarás estos modelos de carta de preaviso:
Modelo de preaviso mediante carta de despido disciplinario
Modelo de preaviso mediante carta de despido por causas objetivas
Modelo de preaviso mediante carta de despido colectivo
Modelo de preaviso mediante carta de despido por fuerza mayor
Modelo de preaviso extinción de contrato temporal
Modelo de preaviso extinción de contrato por no superar el periodo de prueba
Modelo de preaviso extinción de contrato por mutuo acuerdo entre las partes
Puedes adaptar la plantilla a tu caso concreto.