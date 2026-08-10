El modelo de preaviso de fin de contrato es una herramienta esencial tanto para empleados como para empresas, ya que permite comunicar de manera formal y clara la finalización de una relación laboral. Contar con un modelo ayuda a cumplir con la normativa vigente, evita malentendidos y garantiza que ambas partes conozcan los plazos y condiciones establecidos. Es importante distinguir este procedimiento de otras formas de extinción laboral, como los diferentes tipos de despido, ya que cada una tiene implicaciones legales diferentes.

En este artículo, te explicamos todo lo que necesitas saber sobre cómo elaborar una carta de preaviso fin de contrato y ponemos a tu disposición un recurso gratuito que puedes descargar para simplificar este proceso.

¿Qué es un modelo de preaviso de fin de contrato laboral?

Un modelo de preaviso de fin de contrato laboral es un documento formal que comunica la intención de finalizar un contrato de trabajo dentro de los plazos establecidos por la ley o el acuerdo entre las partes. Este modelo sirve como guía para redactar correctamente la notificación, asegurando que se incluyan todos los elementos esenciales, como la fecha de notificación, la fecha de finalización del contrato y la firma de la persona responsable.

Además, este modelo puede aplicarse en distintos escenarios, como cuando el trabajador decide optar por una baja voluntaria o cuando la empresa notifica la no renovación de un contrato temporal.

La ventaja de utilizar un modelo carta de preaviso fin de contrato es que ofrece una estructura clara y profesional que puede adaptarse a distintos tipos de contratos, ya sean temporales, indefinidos o por obra y servicio. Este modelo puede adaptarse a distintos tipos de contratos, como los contratos temporales, contratos indefinidos o por obra y servicio. Además, facilita que la empresa cumpla con sus obligaciones legales y evita posibles conflictos o reclamaciones futuras.

¿Cómo redactar una carta de preaviso de fin de contrato?

Para elaborar una carta de preaviso fin de contrato laboral, es importante seguir ciertos pasos clave: