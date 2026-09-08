Notre Top 20 des influenceurs paie et RH

Tous les influenceurs à suivre pour ne rien manquer de l'actualité RH !

L’actualité des ressources humaines évolue à la vitesse de la lumière. Les thématiques, sujets et acteurs sont nombreux, il est donc parfois difficile de s’y retrouver et de faire le tri parmi toutes les informations disponibles. Nous vous proposons donc une liste de 20 comptes à suivre de près afin d’avoir accès à toutes les dernières informations RH. Cette liste regroupe des influenceurs abordant tous les thèmes : management, droit du travail, fiscalité, ressources humaines ou stratégie.

1. Blandine Meignié

Passionnée par le sourcing, Blandine Meignié partage tous ses enseignements via son compte Médium. De piloter une équipe de sourcing, au recrutement zéro carbone en passant par l'éthique dans le recrutement, les problématiques abordées sont très variées. Des articles à lire d'urgence !

2. Pierre-Jean Fabas

Après des années d’expérience dans le privé en tant que gérant d’une société, il s’est dirigé vers le métier de formateur en paie. Conseiller privilégié chez Payfit, il accompagne et conseille nos équipes sur le plan social et fiscal. Il est également rédacteur en chef du portail Légisocial, spécialisé dans la paie et le droit social. Pierre-Jean Fabas communique essentiellement sur la fiscalité, la paie et le droit social via son compte X @pjfpaye.

3. Roseline Laloupe

C'est sur son blog "une RH qui vous veut du bien" que Roseline partage ses réflexions sur diverses politiques RH et managériales, des conseils et astuces sur la recherche d'emploi, la formation, le personal branding, etc.

4. Christel de Foucault

Formatrice et conférencière spécialisée dans les RH, Christel a pour sujets de prédilection la recherche d'emploi, la marque employeur, ou encore le personal branding. Elle a créé Le Grand Jeu de la Recherche d’un Job sur YouTube afin d'aider les chercheurs d’emploi et organise divers ateliers lui permettant de partager ses meilleurs conseils pour bien se positionner sur le marché du travail, accompagner les individus en transition professionnelle.

5. Catherine Testa

Le maître mot de Catherine ? L'Optimisme ! Auteure du livre "Osez l'Optimisme" et co-fondatrice de L'Optimisme, le premier Think Tank français sur un futur du travail visant à s'intéresser au capital humain, Catherine est la spécialiste du futur du travail !

6. Gaël Chatelain-Berry

Écrivain, conférencier, consultant, Gaël écrit régulièrement sur son blog, des articles qui traitent de l'actualité en lien avec les RH. Si vous souhaitez l'avis d'un expert sur des sujets tels que le management, la marque employeur, la QVT, rendez-vous sur le blog de Gaël.

7. Amélie Favre Guittet

Fondatrice de TRYMEUP, une association aidant à l'embauche des +45 ans, de MILKI, une agence de conseil en gestion de carrière pour les particuliers.

Cette spécialiste en développement professionnel traite de toutes les problématiques RH sur lesquelles il faut garder un œil ! À découvrir sur sa page LinkedIn.

8. Stéphane Rodriguez

La formation, le management, la gestion de carrière, la transformation digitale, autant de sujets abordés par Stéphane Rodriguez, directeur du numérique et des données chez Défi Métiers, l’organisme chargé d’accompagner les politiques publiques en matière d’emploi et de formation. Pour ne rien manquer de l’actualité qu’il partage, rendez-vous sur son compte X @StephRodrigo.

9. Jean-Christophe Anna

Directeur général de rmstouch, Jean-Christophe Anna @Jchristopheanna partage des actualités sur l’innovation RH et le recrutement, mais organise et anime également plusieurs conférences inspirantes sur diverses thématiques telles que l’utilisation des réseaux sociaux ou le recrutement de demain.

10. Alexandre Pachulski

C’est sur le ton de l’humour qu’Alexandre Pachulski nous parle sur son blog “Les Talents d’Alex” d’innovation et d'entrepreneuriat.

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11. Christel Lambolez

CEO de JOBSFERIC, site d'information sur l’actualité des métiers et des entreprises, elle partage sur son profil LinkedIn des articles traitant des dernières tendances en matière d’organisation et de gestion des ressources humaines.

12. Judith Tripard

Head of Talent chez Founders Factory et fondatrice de Firstalent, une communauté de gestionnaires des ressources humaines dans les start-ups et les entreprises en expansion, Judith participe activement

Pour découvrir ses derniers articles sur les principes RH de base à avoir en early-stage, l'offboarding ou encore la diversité, retrouvez-la sur LinkedIn.

13. Franck La Pinta

Passionné par l'impact des nouvelles technologies sur l'entreprise, les ressources humaines et le management depuis plus d'une quinzaine d'années, ce responsable formation chargé de définir la stratégie SIRH de son équipe partage des articles sur son profil X @flapinta.

14. Thierry Dutranois

Cet expert SIRH spécialisé dans la paie et la gestion administrative nous livre sur son compte X @thd31520 des actualités centrées sur la paie comme sur le management.

15. Emmanuelle Leneuf

Journaliste et créatrice de Flashtweet, son compte X @EmmanuelleL9 est une véritable mine d’or. La journaliste publie 10 tweets concernant l’actualité tous les jours à 7h30. Ses tweets concernent tout : le Big Data, le marketing, l’intelligence artificielle, bref tout ce qu'il faut savoir pour être à la pointe de l'info business.

16. Hervé Monier

C’est sur son blog Brand News Blog que le directeur de la communication de Sofaxis, nous tient informé depuis une dizaine d’années de tous les sujets liés de près comme de loin aux ressources humaines. Dans son dernier article, il nous parle des enjeux de la communication et du marketing 2.0. On retrouve également sur son compte X @HerveMonier un petit condensé de l’actualité RH.

17. Arnaud Gien-Pawlicki

Global Talent Acquisition Manager chez Itelios, Arnaud Gien-Pawlicki partage toutes les actualités économiques et RH via son compte X @gienpawlicki. Très réactif, il analyse, commente et réagit, permettant ainsi de pousser la réflexion sur certains thèmes : B2B2C, relation client à l’ère digitale, E-réputation, etc.

18. Thomas Chardin

Fondateur de ParlonsRH, agence spécialisée dans le conseil de stratégie marketing et de communication, il s’intéresse à des sujets tels que le marketing RH, la formation professionnelle ou encore la marque employeur. Le compte X @ParlonsRH est aussi une référence en matière d’actualité des ressources humaines. Sur leur page sont disponibles des études, des informations sur les événements RH à venir, des actualités sur l’écosystème startup, etc.

19. Pascal Fine

@EC_lavalette est une source fiable qui s'intéresse aux diverses problématiques ayant un lien avec la paie et le SIRH : l’actualité fiscale, le droit social et la comptabilité.

20. Marie-Pierre Fleury

Très active, la DRH de Geolid Marie-Pierre Fleury commente régulièrement l’actualité sur ces réseaux @MpFLEURY_ et invite à interagir sur les thématiques de la stratégie RH.