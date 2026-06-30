Des récits, sans zombie ni dystopie, sur le travail en 2051 S’inscrire à la newsletter

Les lettres de motivation, c'est si has been que ça ?

Comment on charme vraiment un recruteur ?

Faut-il mentir sur son salaire ?

Dans notre nouvelle série vidéo, 2 profils que tout semble opposer échangent en face à face sur le monde du travail... et casseront vos clichés !

Dans ce premier épisode, Talal, recruteur chez Welcome to the Jungle et Chloé, une commerciale qu'il a lui-même recrutée, échangent sur leur vision du management, de l'entreprise et du recrutement pour dévoiler les coulisses du monde du travail.