Comprendre les charges sociales d’une SAS est essentiel pour piloter efficacement son entreprise. Qu’il s’agisse de la rémunération du président de SAS , des salaires versés aux collaborateurs ou de la distribution de dividendes, chaque choix a un impact sur le niveau de cotisations sociales à prévoir. Dans cet article, PayFit vous présente les règles applicables et les leviers d’optimisation à connaître.

À quoi correspondent les charges sociales d’une SAS ? Quelles sont les charges sociales des dirigeants d’une SAS ? Quelles sont les charges sociales des salariés d’une SAS ? Quelles sont les charges sociales liées aux dividendes versés en SAS ? Comment optimiser les charges sociales en SAS ?

Elles permettent de financer la protection sociale dans des domaines clés tels que la santé, la retraite, le chômage, la maternité ou encore les accidents du travail. Ces prélèvements garantissent aux bénéficiaires une couverture en cas d’aléas de la vie professionnelle ou personnelle.

De manière générale, les charges sociales correspondent aux cotisations et taxes versées aux organismes sociaux sur la base des rémunérations brutes versées aux travailleurs.

Quelles sont les charges sociales des dirigeants d’une SAS ?

Le statut des dirigeants d’une SAS

Pour rappel, la direction d’ une société par actions simplifiée (SAS) repose sur la désignation d’un président.

Pour renforcer la gouvernance, les associés peuvent nommer un directeur général. Si nécessaire, d’autres postes de direction peuvent être créés, comme celui de directeur général délégué, afin d’adapter l’organisation aux besoins de l’entreprise.

Les dirigeants d’une SAS bénéficient d’un statut particulier : celui d’ assimilé salarié . À ce titre, ils sont rattachés au régime général de la Sécurité sociale, au même titre qu’un salarié.

Ce statut leur permet d’accéder à une protection sociale complète : assurance maladie-maternité, prestations familiales, couverture en cas d’accident du travail, retraite de base et complémentaire, ainsi qu’un régime de prévoyance.

Toutefois, les dirigeants de SAS ne cotisent pas à l’assurance chômage et ne perçoivent donc aucune indemnité en cas de cessation d’activité, sauf s’ils choisissent de souscrire une assurance privée.

Ce statut offre aux dirigeants de SAS une solide protection sociale, tout en leur laissant une marge de manœuvre dans le choix et l'organisation de sa couverture complémentaire.

Contrairement aux gérants de SARL, les dirigeants de SAS n'ont pas de cotisations minimales obligatoires en l'absence de rémunération.

La situation du dirigeant rémunéré

Dès lors qu’un dirigeant de SAS est rémunéré, sa rémunération est soumise aux cotisations sociales. Ce régime protecteur a un coût : les charges sociales en SAS sont parmi les plus élevées.

En pratique, ces charges se décomposent en deux parties :

la part salariale, prélevée directement sur le salaire brut du dirigeant, représente environ 22 % (incluant la CSG-CRDS) ;

la part patronale, payée en plus par l'entreprise, représente environ 35-38 % du salaire brut.

À titre d’exemple, pour verser une rémunération nette de 3 000€ à son dirigeant, une SAS doit prévoir :

un salaire brut d'environ 3 850 € ;

un coût total employeur d'environ 5 200 €.

Ces charges sociales apparaissent sur le bulletin de salaire du président de SAS , document obligatoire dès lors qu'une rémunération est versée. Le montant des charges varie en fonction du salaire, avec des seuils déclenchant l'application de taux spécifiques. En pratique, les charges sociales représentent entre 75 % et 80 % du salaire net perçu.

Pour faciliter ces calculs, l'URSSAF met à disposition un simulateur de revenus pour dirigeant de SAS en ligne , permettant d’estimer les revenus et les charges sociales du dirigeant.

La situation du dirigeant non rémunéré

En l'absence de rémunération, les dirigeants de SAS ne sont pas affiliés au régime général de la Sécurité sociale. Aucune déclaration n’est à effectuer, et la société n’a pas à verser de cotisations minimales, contrairement à d’autres statuts, comme celui de gérant majoritaire de SARL . Cette différence s'explique par leur statut d'assimilé salarié.

Mais cette souplesse présente un inconvénient : sans rémunération soumise à charges sociales, le dirigeant ne bénéficie d’aucune protection sociale au titre de son mandat. S’il perçoit uniquement des dividendes, il reste en dehors du système de Sécurité sociale, sans droit à l’assurance maladie, à la retraite ni à la prévoyance.

Cette absence de couverture peut poser des difficultés majeures en cas de problème de santé du dirigeant, pouvant dans les cas extrêmes contraindre à fermer la SAS faute de pouvoir assurer la continuité de direction.