Comme beaucoup d'entrepreneurs, la crise du Covid-19 nous a poussé dans nos retranchements. De multiples risques ont été pris, la confiance en nos équipes a été testée, notre capacité d'adaptation a été mise à l’épreuve et surtout de nombreuses réflexions ont été accélérées.

Ces derniers mois, au sein de Payfit, nous avons réfléchi à la manière d’intégrer les enseignements tirés du confinement dans un quotidien changé. C’est très naturellement qu’a émergé le souhait de dessiner une toute nouvelle organisation du travail : “Work from anywhere”.

“Les bureaux, un élément incontournable de notre culture d’entreprise”

Quand nous avons lancé Payfit en 2015, les bureaux étaient un élément incontournable de notre culture d’entreprise. La flexibilité du lieu et du temps de travail représentait à nos yeux un concept abstrait, éloigné de nos préoccupations et de nos envies. Lorsque Payfit a commencé à grandir, nous voulions conserver cet état d’esprit.

Si notre vision de la flexibilité a ensuite évolué, notre attachement au bureau, lui, demeurait intact. L’été dernier, lorsque nos locaux sont devenus trop petits, notre premier réflexe a été de chercher un espace capable d’accueillir tous les salariés. Les bureaux devaient rester à nos yeux le poumon de Payfit.

La crise sanitaire a remis en question cette vision, et avant même l’annonce officielle du confinement, nous avons décidé de fermer nos 4 bureaux en Europe. La santé de nos collaborateurs était notre priorité, nous étions convaincus que chacun conserverait le même niveau d’excellence à distance. C’est ce qu’il s’est passé.

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“Aller plus loin en permettant aux salariés de choisir leur propre organisation”

L’entreprise est aussi performante, que nos équipes soient en télétravail ou réunies dans les locaux : c’est le premier constat que nous avons dressé pendant la crise. A distance, les projets avancent plus rapidement car l’espace temps est plus malléable et permet d’agir vite. Nous avons beaucoup innové pendant cette période, en mettant à jour notre solution avec plus d’une centaine de textes juridiques et en adaptant notre organisation.

Le second constat décisif est celui d'un meilleur épanouissement de nos salariés. Avoir plus de flexibilité, c’est d’abord choisir son lieu de travail. C’est aussi travailler quand on le veut : nous sommes convaincus que nos collaborateurs seront plus épanouis si nous les laissons travailler aux moments où ils se sentent le plus productif.

Faisons confiance à nos équipes et misons sur leur autodétermination. Avec la mise en place du “Work from anywhere”, nos salariés sont désormais libres de venir au bureau autant de jours par semaine qu'ils le souhaitent, mais aussi d’aller vivre en province ou de partir plusieurs mois à l’étranger. Ils peuvent aussi choisir leurs horaires de travail. Nos collaborateurs sont responsables et savent parfaitement organiser leurs journées de travail, pour allier flexibilité et satisfaction client. Nous les avons toujours laissés exprimer leur créativité et participer à la réussite de l'entreprise. Cette fois, nous allons plus loin en leur permettant de choisir leurs lieux et horaires de travail.

“Assumer les risques pour mieux les maîtriser”

Lorsque nous avons commencé à réfléchir au sujet du futur du travail avec Florian et Ghislain (mes co-fondateurs), nous avons impliqué toute l’entreprise, l’équipe dirigeante, les ressources humaines ainsi que tous les salariés, pour être sûrs de faire un choix en accord avec nos valeurs et notre vision.

Nous voulions également évaluer tous les points de vigilance qu’un mode de travail flexible pouvait engendrer. Nous avons d’abord identifié des risques individuels, que nous sommes prêts à accepter : nous sommes conscients que Payfit n’a pas été construit sur ce modèle-là. Nous savons que nous pouvons perdre des salariés, managers ou non. Nous ne voulons pas imposer notre culture à des personnes qui ne parviendraient pas à s'épanouir à travers elle. Notre choix n'est pas meilleur qu'un autre, c’est celui qui nous ressemble le plus.

Nous avons ensuite considéré des risques plus « collectifs ». Chez Payfit, nous avons toujours été convaincus que les managers sont un pilier de l’entreprise. Leur capacité à s’adapter et à adapter leur management à cette nouvelle organisation sera déterminante. Notre devoir est donc de les responsabiliser davantage et de les accompagner dans le management à distance.

L’autre risque que nous avons envisagé est celui du délitement de la culture d’entreprise. Pour le contrer, nous voulons être excellents sur la communication interne et organiser davantage d’événements entre nos équipes pour pallier la diminution des rencontres physiques. Dans ce cadre, garder des bureaux nous semble essentiel. Ils restent un lieu d’accueil privilégié pour nos collaborateurs, où ils pourront choisir de travailler, où ils créeront du lien social et se retrouveront.

En tant qu’entrepreneurs, notre rôle est de créer de nouveaux modèles, notamment durant les crises, que nous devons envisager comme des opportunités d’accélération et d’innovation. En tant que dirigeants, nous devons prendre des décisions sans avoir l’ensemble des réponses. Nous ferons sûrement des erreurs, mais nous les corrigerons. C’est ainsi que nous avons toujours procédé.

Payfit s’engage dans une organisation “Work from anywhere”. Nous souhaitons ainsi participer à la construction d'un monde du travail plus flexible, où chaque individu sera plus épanoui et contribuera encore davantage à la croissance de l'entreprise.