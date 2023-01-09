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Next40 et CAC 40 : les DRH prônent plus de flexibilité

Marine Thivend
Mise à jour le 1 min

Enquête Next 40 & CAC 40

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Sommaire

10 propositions pour rendre votre organisation plus flexible

En juin dernier, suite au premier confinement, 90% des DRH du Next 40 déclaraient vouloir faire évoluer leur politique de travail vers plus de flexibilité. Les DRH du CAC 40 étaient du même avis.

Cependant, mettre en place davantage de flexibilité soulève de nombreuses contraintes. Elle implique de repenser toute l’organisation de l’entreprise, ses processus, ses habitudes de travail, etc. C’est pourquoi nous avons organisé un atelier de réflexion sur le sujet avec d’autres DRH, de grandes entreprises du CAC 40 comme de moyennes entreprises du Next 40. 

Il en ressort 10 propositions pour que chaque entreprise, petite ou grande, puisse rendre son organisation plus flexible, tout en conservant la performance et le bien-être de ses employés. Nous les avons aussi réunies pour vous dans un livre blanc !

Enquête Next 40 & CAC 40

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Ce livre blanc va vous apporter :

  • De l'inspiration grâce à des exemples concrets de politiques RH

  • Des conseils pour adapter votre organisation à une nouvelle réalité

  • Des interviews d'experts et de leaders RH

  • Les stratégies RH d'entreprises du CAC 40 et du Next 40

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