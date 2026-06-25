Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Avantages en nature – Convention collective Syntec (IDCC 1486)
Comment fonctionne les avantages en nature dans la CCN Syntec ?
Les avantages en nature complètent la rémunération lorsqu’un bien ou un service est mis à disposition à titre non exclusivement professionnel. Ce guide présente les catégories fréquentes, les méthodes d’évaluation reconnues et l’impact sur le bulletin de paie.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
45 000
Champ d'application
Bureaux d’études, Ingénierie, Conseil, Numérique
À retenir
Un avantage en nature correspond à la mise à disposition d'un bien ou service pour un usage non exclusivement professionnel .
Dans la convention collective Syntec , les règles nationales (BOSS/Urssaf) s'appliquent en l'absence de dispositions conventionnelles dérogatoires.
Les catégories fréquentes : véhicule de fonction , outils numériques (NTIC), repas et logement.
L'avantage est soumis à cotisations sociales et doit apparaître distinctement sur le bulletin de paie .
Qu’est-ce qu’un avantage en nature dans la CCN Syntec ?
Un avantage en nature correspond à la mise à disposition d'un bien ou d'un service au profit d'un salarié pour un usage non exclusivement professionnel . Dans la branche Syntec (45 000 entreprises des secteurs bureaux d'études , ingénierie , conseil et numérique ), l'évaluation et l'intégration en paie relèvent des règles nationales (BOSS/Urssaf) en l'absence de dispositions conventionnelles dérogatoires.
La distinction clé repose sur l'usage : un outil nécessaire à l'activité et utilisé à titre exclusivement professionnel relève des frais professionnels et n'entre pas dans l'assiette des cotisations au titre des avantages en nature. À l'inverse, dès qu'un usage privé est constaté, même accessoire, l'avantage doit être valorisé et soumis à cotisations.
💡 Bon à savoir : distinguez avantage en nature et frais professionnels : un ordinateur fourni pour l'activité et utilisé exclusivement en contexte professionnel (y compris en télétravail ) relève des frais et non des avantages en nature. Conservez les preuves d'usage (charte informatique, carnet de bord pour le véhicule).
Quelles sont les catégories les plus fréquentes ?
Véhicule de fonction
Le véhicule de fonction constitue un avantage en nature dès lors qu'un usage privé est constaté, même accessoire. L'évaluation se fait :
Au forfait : selon le barème Urssaf (pourcentage du coût d'achat ou de location)
Aux frais réels : dépenses réelles justifiées (carburant, entretien, assurance)
Le carburant privé constitue un avantage distinct devant être valorisé séparément. L'employeur doit conserver un carnet d'usage permettant de distinguer kilométrage professionnel et privé.
Outils et connexions numériques (NTIC)
La mise à disposition d' ordinateur portable , téléphone professionnel ou connexion internet devient un avantage en nature si l'usage n'est pas exclusivement professionnel . Dans les ESN et cabinets de conseil Syntec , la mise en place d'une charte d'usage et la traçabilité des connexions sont recommandées pour justifier du caractère professionnel de l'utilisation.
Repas et restauration
Les titres-restaurant relèvent d'un cadre spécifique (participation employeur plafonnée exonérée de cotisations). Pour les repas fournis ou pris en charge par l'employeur, le traitement s'effectue selon le droit commun : valorisation de l'avantage (généralement selon le forfait Urssaf) et soumission à cotisations.
Logement
La mise à disposition d'un
logement de fonction
ou la prise en charge du loyer constitue un avantage en nature évalué selon les
règles générales
: barèmes reconnus par l'Urssaf (forfaits selon avantages fournis) ou valeur réelle justifiée par contrats et factures.
|Catégorie
|Exemples
|Méthode d’évaluation usuelle
|Points de vigilance
|Véhicule
|Usage privé, carburant
|Forfait reconnu ou frais réels
|Carnet d’usage, carburant
|NTIC
|Ordinateur, téléphone, internet
|Avantage limité à l’usage privé
|Charte, justificatifs
|Repas
|Repas fournis/pris en charge
|Traitement selon les cas
|Titres‑restaurant (cadre dédié)
|Logement
|Logement mis à disposition
|Règles générales
|Contrats et preuves
Comment évaluer et documenter les avantages en nature ?
Méthodes d'évaluation
Deux méthodes coexistent selon la doctrine nationale (BOSS/Urssaf) : Évaluation forfaitaire : application de barèmes publiés par l'Urssaf (véhicule, logement, NTIC). Cette méthode simplifie le calcul et sécurise la conformité.
L'évaluation aux frais réels passe par la comptabilisation des dépenses réelles justifiées par factures. Cette méthode nécessite une traçabilité rigoureuse mais peut s'avérer plus favorable selon les situations.
L'employeur doit ainsi choisir une méthode et l' appliquer de façon cohérente pour tous les salariés dans une situation identique. Toute modification doit être documentée et justifiée.
Documents à conserver
Pour chaque catégorie d'avantage :
véhicule : contrat de location ou facture d'achat, carnet d'usage, factures carburant ;
NTIC : charte d'usage, contrats d'abonnement, justificatifs de mise à disposition ;
repas : factures de restauration, notes internes sur modalités de prise en charge ;
logement : contrats de bail, factures d'énergie, justificatifs de paiement.
Ces éléments doivent être conservés 5 ans minimum pour justifier de la conformité en cas de contrôle Urssaf.
Comment intégrer les avantages en paie ?
Traitement sur le bulletin de paie
L'avantage en nature doit être ajouté au salaire brut soumis à cotisations sociales. Sur le bulletin de paie, il apparaît :
en ajout au brut : ligne dédiée "Avantage en nature [type]" avec valorisation ;
en déduction du net : si le salarié participe financièrement.
Exemple : véhicule de fonction valorisé 200€/mois, avec participation salarié de 50€.
Ligne brut : + 200€ (soumis à cotisations)
Ligne net : - 50€ (participation salarié)
Impact net : + 150€
Traitement social et fiscal
L'avantage en nature est soumis aux cotisations sociales (sécurité sociale, retraite, chômage) sur sa valeur totale.
L'avantage est imposable selon les règles du revenu d'activité. Il figure sur le net fiscal déclaré via la déclaration sociale nominative (DSN) .
Quelles bonnes pratiques appliquer ?
Pour sécuriser la gestion des avantages en nature dans la branche Syntec :
formaliser une politique interne : rédiger un document cadre précisant les catégories d'avantages, les méthodes d'évaluation, les règles d'attribution et les modalités de participation salarié.
paramétrer le logiciel de paie : créer les rubriques spécifiques pour chaque type d'avantage (véhicule, NTIC, repas, logement) avec calcul automatique des cotisations.
distinguer clairement frais professionnels et avantages : notamment en contexte de télétravail où les équipements peuvent avoir un usage mixte. Mettre en place des chartes d'usage et des attestations d'utilisation exclusivement professionnelle.
prévoir un audit périodique : vérifier annuellement la conformité des évaluations, la mise à jour des barèmes Urssaf et l'adéquation entre pratiques et documentation.
⚠️ Attention : les barèmes Urssaf évoluent régulièrement (généralement chaque année). Mettez à jour vos valorisations pour rester conforme aux règles en vigueur.
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Information à caractère informatif, sans conseil juridique.
Dernière vérification le 2026-03-03.
FAQ — Avantages en nature Syntec (IDCC 1486)
Non . À la date de vérification (mars 2026), aucun barème Syntec spécifique n'est instauré. Les entreprises appliquent les règles nationales (BOSS/Urssaf), sous réserve d'accords d'entreprise plus favorables pour les salariés.
Les frais professionnels couvrent des dépenses nécessaires à l'activité et justifiées (déplacements, formation). L' avantage en nature rémunère un usage non exclusivement professionnel d'un bien ou service mis à disposition. C'est l'usage constaté qui détermine la qualification.
Non . La nature de l'usage (professionnel vs privé) détermine la qualification, quel que soit le mode d'organisation du travail. Par exemple, un ordinateur utilisé exclusivement pour le télétravail professionnel ne constitue pas un avantage en nature.