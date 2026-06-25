À retenir Un avantage en nature correspond à la mise à disposition d'un bien ou service pour un usage non exclusivement professionnel .

Dans la convention collective Syntec , les règles nationales (BOSS/Urssaf) s'appliquent en l'absence de dispositions conventionnelles dérogatoires.

Les catégories fréquentes : véhicule de fonction , outils numériques (NTIC), repas et logement.

L'avantage est soumis à cotisations sociales et doit apparaître distinctement sur le bulletin de paie .

Qu’est-ce qu’un avantage en nature dans la CCN Syntec ?

Un avantage en nature correspond à la mise à disposition d'un bien ou d'un service au profit d'un salarié pour un usage non exclusivement professionnel . Dans la branche Syntec (45 000 entreprises des secteurs bureaux d'études , ingénierie , conseil et numérique ), l'évaluation et l'intégration en paie relèvent des règles nationales (BOSS/Urssaf) en l'absence de dispositions conventionnelles dérogatoires.

La distinction clé repose sur l'usage : un outil nécessaire à l'activité et utilisé à titre exclusivement professionnel relève des frais professionnels et n'entre pas dans l'assiette des cotisations au titre des avantages en nature. À l'inverse, dès qu'un usage privé est constaté, même accessoire, l'avantage doit être valorisé et soumis à cotisations.

💡 Bon à savoir : distinguez avantage en nature et frais professionnels : un ordinateur fourni pour l'activité et utilisé exclusivement en contexte professionnel (y compris en télétravail ) relève des frais et non des avantages en nature. Conservez les preuves d'usage (charte informatique, carnet de bord pour le véhicule).

Quelles sont les catégories les plus fréquentes ?

Véhicule de fonction

Le véhicule de fonction constitue un avantage en nature dès lors qu'un usage privé est constaté, même accessoire. L'évaluation se fait :

Au forfait : selon le barème Urssaf (pourcentage du coût d'achat ou de location)

Aux frais réels : dépenses réelles justifiées (carburant, entretien, assurance)

Le carburant privé constitue un avantage distinct devant être valorisé séparément. L'employeur doit conserver un carnet d'usage permettant de distinguer kilométrage professionnel et privé.

Outils et connexions numériques (NTIC)

La mise à disposition d' ordinateur portable , téléphone professionnel ou connexion internet devient un avantage en nature si l'usage n'est pas exclusivement professionnel . Dans les ESN et cabinets de conseil Syntec , la mise en place d'une charte d'usage et la traçabilité des connexions sont recommandées pour justifier du caractère professionnel de l'utilisation.

Repas et restauration

Les titres-restaurant relèvent d'un cadre spécifique (participation employeur plafonnée exonérée de cotisations). Pour les repas fournis ou pris en charge par l'employeur, le traitement s'effectue selon le droit commun : valorisation de l'avantage (généralement selon le forfait Urssaf) et soumission à cotisations.

Logement

La mise à disposition d'un logement de fonction ou la prise en charge du loyer constitue un avantage en nature évalué selon les règles générales : barèmes reconnus par l'Urssaf (forfaits selon avantages fournis) ou valeur réelle justifiée par contrats et factures.



Catégorie Exemples Méthode d’évaluation usuelle Points de vigilance Véhicule Usage privé, carburant Forfait reconnu ou frais réels Carnet d’usage, carburant NTIC Ordinateur, téléphone, internet Avantage limité à l’usage privé Charte, justificatifs Repas Repas fournis/pris en charge Traitement selon les cas Titres‑restaurant (cadre dédié) Logement Logement mis à disposition Règles générales Contrats et preuves

Méthodes d'évaluation

Deux méthodes coexistent selon la doctrine nationale (BOSS/Urssaf) : Évaluation forfaitaire : application de barèmes publiés par l'Urssaf (véhicule, logement, NTIC). Cette méthode simplifie le calcul et sécurise la conformité.

L'évaluation aux frais réels passe par la comptabilisation des dépenses réelles justifiées par factures. Cette méthode nécessite une traçabilité rigoureuse mais peut s'avérer plus favorable selon les situations.

L'employeur doit ainsi choisir une méthode et l' appliquer de façon cohérente pour tous les salariés dans une situation identique. Toute modification doit être documentée et justifiée.

Documents à conserver

Pour chaque catégorie d'avantage :

véhicule : contrat de location ou facture d'achat, carnet d'usage, factures carburant ;

NTIC : charte d'usage, contrats d'abonnement, justificatifs de mise à disposition ;

repas : factures de restauration, notes internes sur modalités de prise en charge ;

logement : contrats de bail, factures d'énergie, justificatifs de paiement.

Ces éléments doivent être conservés 5 ans minimum pour justifier de la conformité en cas de contrôle Urssaf.

Traitement sur le bulletin de paie

L'avantage en nature doit être ajouté au salaire brut soumis à cotisations sociales. Sur le bulletin de paie, il apparaît :

en ajout au brut : ligne dédiée "Avantage en nature [type]" avec valorisation ;

en déduction du net : si le salarié participe financièrement.

Exemple : véhicule de fonction valorisé 200€/mois, avec participation salarié de 50€.

Ligne brut : + 200€ (soumis à cotisations)

Ligne net : - 50€ (participation salarié)

Impact net : + 150€

Traitement social et fiscal

L'avantage en nature est soumis aux cotisations sociales (sécurité sociale, retraite, chômage) sur sa valeur totale.

L'avantage est imposable selon les règles du revenu d'activité. Il figure sur le net fiscal déclaré via la déclaration sociale nominative (DSN) .

Quelles bonnes pratiques appliquer ?

Pour sécuriser la gestion des avantages en nature dans la branche Syntec :

formaliser une politique interne : rédiger un document cadre précisant les catégories d'avantages, les méthodes d'évaluation, les règles d'attribution et les modalités de participation salarié.

paramétrer le logiciel de paie : créer les rubriques spécifiques pour chaque type d'avantage (véhicule, NTIC, repas, logement) avec calcul automatique des cotisations.

distinguer clairement frais professionnels et avantages : notamment en contexte de télétravail où les équipements peuvent avoir un usage mixte. Mettre en place des chartes d'usage et des attestations d'utilisation exclusivement professionnelle.

prévoir un audit périodique : vérifier annuellement la conformité des évaluations, la mise à jour des barèmes Urssaf et l'adéquation entre pratiques et documentation.

⚠️ Attention : les barèmes Urssaf évoluent régulièrement (généralement chaque année). Mettez à jour vos valorisations pour rester conforme aux règles en vigueur.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-03-03.