La retribución en especie es uno de los tipos de salario que existe. Se trata de una compensación no monetaria que se ofrece siempre que lo permite la ley o el convenio colectivo. Al utilizarlo, ganas en flexibilidad a la hora de pagar a los trabajadores y hay que incluirlo en la base de cotización..

En este post , explicamos a los empresarios y departamentos de RRHH todos los detalles sobre la retribución en especie. Además, podrás descargar gratis nuestro modelo de nómina con salario en especie.

¿Qué es la retribución en especie?

¿Qué es la retribución en especie?

La retribución en especie también se conoce como salario en especie y presenta unas características específicas. Es una parte de la retribución del trabajador que consiste en bienes o servicios. Además, el Estatuto de los Trabajadores indica que no puede superar el 30 % de las percepciones salariales . Estas últimas no podrán ser inferiores al salario mínimo interprofesional.

Otro aspecto importante de la retribución en especie reside en que tiene que estar recogida en una norma. También se acepta que aparezca en el convenio colectivo o en el contrato de trabajo . De este modo, el trabajador podrá verificar su situación en todo momento . Así podrá comprobar si se produce alguna ilegalidad, como que el salario en especie esté por encima del límite.

¿Cuáles son los bienes que se ofrecen en la retribución en especie?

Puedes ofrecer la retribución en especie de varias maneras. Existe una gran flexibilidad, lo que permite a las empresas actuar según sus posibilidades, siempre dentro de la legalidad. Estos ejemplos te servirán de orientación:

Plan de pensiones . Es una póliza de seguro a nombre del trabajador y que la empresa se encarga de pagar.

Teléfono de empresa . Facilita el trabajo y las comunicaciones, aunque también se puede usar en la vida privada. Solo es salario en especie el uso privativo, no el uso profesional.

Transporte . Adopta varias formas. Cabe la posibilidad de pagar el autobús o tren en el que se desplaza el trabajador, pero también ofrecerle como retribución en especie un vehículo . Lo mismo sucede aquí, será retribución en especie siempre que el uso sea privativo ya que si se ofrece un vehículo durante la jornada laboral para trabajar, se considera como una herramienta de trabajo y no como retribución en especie.

Formación . Son cursos no obligatorios y que tienen que estar relacionados con el puesto del empleado para las exenciones tributarias.

Equipo o material . Solo se considera retribución en especie el material para uso privativo. La empresa compra el equipamiento que el trabajador necesita, como ocurre con un ordenador. De este modo, se facilita su teletrabajo , por ejemplo.

Guardería . Es una retribución en especie que ha ganado importancia en los últimos años. La empresa contrata los servicios de una guardería o facilita cheques a sus empleados para cubrir este gasto. También es factible ofrecer el servicio en las propias instalaciones de la compañía.

Modelo de nómina con salario en especie Descárgate la plantilla

La retribución en especie e IRPF: ¿cotiza y tributa?

¿Cómo se contabiliza la retribución en especie? La retribución en especie genera todos los efectos aplicados al salario . Es por esto por lo que hay que aplicarle la cotización de la Seguridad Social o las retenciones del IRPF. Asimismo, se incluye desde el año 2014 en los cálculos de la prestación por desempleo y tiene que usarse para determinar la base de cotización de una nómina .

A la hora de calcular la retribución en especie se aplicará la retención correspondiente. El reglamento del impuesto mencionado especifica cómo tributa la retribución en especie. También indica las posibles exenciones que se le puedan aplicar. Otro aspecto importante es que se tiene en cuenta para calcular despidos, como la indemnización por despido objetivo .

¿Cómo aparece la retribución en especie en la nómina?

El valor de la retribución en especie en nómina se refleja de la manera adecuada. Aparece en el apartado de devengos y ocupa el asiento 6401 en términos contables. Sin importar la forma que adquiera, al lado de cada concepto se indicará su coste, cuya valoración puede complicarse. En caso de duda, los criterios fiscales te resultarán de gran utilidad.

Ejemplos de retribución en especie

Para que veas cómo tiene que aparecer la retribución en especie basta con analizar un sencillo ejemplo:

Salario base: 1300 euros.

Cheque guardería: 300 euros.

Formación: 150 euros.

El trabajador que recibe esta nómina cobra un total de 1750 euros. De ellos, 450 son en especie (el 25 %) y 1300 son en dinero. Así, se estaría cumpliendo con el Estatuto de los Trabajadores y el empleado puede comprobar cómo se articula su salario.

Por lo tanto, no se realiza en ningún momento un ingreso a cuenta de retribución en especie, sino que se refleja el coste en el bruto, pero se resta después porque no se suma remuneración, sino que se retribuye con bienes o servicios.

No existen ejemplos de nóminas con retribución en especie como tal ya que la nómina refleja en los devengos el importe en positivo y, posteriormente ese importe se resta porque no se recibe en el neto(ya que no se paga en dinero sino en bienes). Solo se suma al devengo para tributar y cotizar (aquello que no esté exento).

Como has podido ver, la retribución en especie permite a las empresas otorgar ciertos beneficios a sus empleados. Ellos reciben parte de su salario en forma de productos o servicios, siempre respetando los límites legales.

Para ponértelo más fácil, en PayFit te ofrecemos una plantilla descargable muy completa con la que podrás mejorar la gestión de nóminas . También puedes solicitar una demostración gratuita de nuestras funcionalidades.

¿Qué puede hacer PayFit por tu empresa con relación al salario de tus empleados? 1) Genera las nóminas y gestiona los trámites administrativos Gestiona y automatiza las nóminas, el recibo SEPA, los trámites con la Seguridad Social y el registro de salarios.

Introduce y modifica los datos en función del tipo de salario de tu empresa: salario en especie, retribución flexible, etc.

Envío de recibo de salarios automático y firma electrónica de documentos. 2) Informes y gráficos de la evolución salarial Obtén visibilidad con informes personalizados sobre los gastos empresariales y la evolución de salarios.

Abono de complementos salariales y anticipos de salario.

Certificado de retenciones de IRPF. 3) Reflejo automático en la nómina del salario en especie y los gastos de empresa Añade los tickets restaurante, gastos profesionales, facturas, bonus y pluses. Se incorporarán automáticamente en el recibo de salarios.

Importa las variables a las nóminas de tus empleados masivamente desde el módulo específico para ello.

Paga los salarios de cada mes desde PayFit a través de un servicio de banca en línea.

¿Quieres información más detallada? Consulta nuestras funcionalidades o solicita una demostración gratuita para conocer en profundidad los servicios de PayFit para tu empresa.