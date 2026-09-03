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Extinción del contrato

Paso a paso de cómo extinguir un contrato de trabajo

  • Checklist creada por nuestros expertos en recursos humanos

  • Consejos prácticos para saber cómo llegar a cabo una extinción

  • Recurso gratuito para que ahorres tiempo

FormatoPDF
Fecha de edición12 de febrero de 2026
AutoraPayFit España

Preguntas frecuentes

sobre la extinción del contrato de trabajo

La extinción del contrato de trabajo implica el fin de la relación laboral entre la empresa y el trabajador

Esto puede ocurrir por diversas razones, como las estipuladas en el contrato de manera válidacambios en las funciones laborales del trabajadoracuerdo mutuo entre ambas partes, el vencimiento del plazo acordado, el fallecimiento del trabajador, su jubilaciónincapacidad o la disolución de la empresa.

 

También puede deberse a la renuncia o abandono del trabajador, su fallecimiento, gran invalidez o incapacidad permanente, total o absoluta, así como su jubilación. Otras causas incluyen circunstancias de fuerza mayor o el despido, en cualquiera de sus variantes.

En nuestro documento de checklist, diseñado por expertos en RRHH de PayFit, para la extinción del contrato de trabajo en formato PDF, encontrarás un paso a paso que te ayudará a conocer el paso a paso de cómo extinguir un contrato de trabajo.

Descargar el paso a paso de la extinción del trabajo te ayudará a garantizar el cumplimiento normativo, asegurándote de que todas las acciones relacionadas con la extinción de contratos se ajusten a los requisitos legales y normativos establecidos.

 