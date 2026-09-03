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Paso a paso de cómo extinguir un contrato de trabajo
Checklist creada por nuestros expertos en recursos humanos
Consejos prácticos para saber cómo llegar a cabo una extinción
Recurso gratuito para que ahorres tiempo
Preguntas frecuentes
sobre la extinción del contrato de trabajo
La extinción del contrato de trabajo implica el fin de la relación laboral entre la empresa y el trabajador.
Esto puede ocurrir por diversas razones, como las estipuladas en el contrato de manera válida, cambios en las funciones laborales del trabajador, acuerdo mutuo entre ambas partes, el vencimiento del plazo acordado, el fallecimiento del trabajador, su jubilación, incapacidad o la disolución de la empresa.
También puede deberse a la renuncia o abandono del trabajador, su fallecimiento, gran invalidez o incapacidad permanente, total o absoluta, así como su jubilación. Otras causas incluyen circunstancias de fuerza mayor o el despido, en cualquiera de sus variantes.
En nuestro documento de checklist, diseñado por expertos en RRHH de PayFit, para la extinción del contrato de trabajo en formato PDF, encontrarás un paso a paso que te ayudará a conocer el paso a paso de cómo extinguir un contrato de trabajo.
Descargar el paso a paso de la extinción del trabajo te ayudará a garantizar el cumplimiento normativo, asegurándote de que todas las acciones relacionadas con la extinción de contratos se ajusten a los requisitos legales y normativos establecidos.