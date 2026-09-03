Esto puede ocurrir por diversas razones, como las estipuladas en el contrato de manera válida, cambios en las funciones laborales del trabajador, acuerdo mutuo entre ambas partes, el vencimiento del plazo acordado, el fallecimiento del trabajador, su jubilación, incapacidad o la disolución de la empresa.

También puede deberse a la renuncia o abandono del trabajador, su fallecimiento, gran invalidez o incapacidad permanente, total o absoluta, así como su jubilación. Otras causas incluyen circunstancias de fuerza mayor o el despido, en cualquiera de sus variantes.