Los negocios están obligados a garantizar la protección laboral a sus trabajadores. Por ello, Seguridad Social y empresa son dos conceptos que siempre van de la mano.

En este post explicamos a los empresarios y departamentos de RR. HH. todos los detalles sobre la cotización de la empresa a la Seguridad Social. Además, podrás descargarte gratis nuestra guía de alternativas a la gestoría tradicional.

¿Cómo funciona la cotización a la Seguridad Social de la empresa?

¿Cómo funciona la cotización a la Seguridad Social de la empresa?

Según la propia Seguridad Social, la cotización de la empresa a la Seguridad Social se define como la acción mediante la cual los sujetos obligados (en este caso la empresa) aporta los recursos económicos al sistema de SS en virtud de su inclusión a dicho Sistema, por la realización de una actividad laboral.

Entre los elementos básicos de la cotización destacan: la base, el tipo (%) y la cuota resultante.

Generalmente, el sistema de cotización de la empresa a la Seguridad Social se distribuye en distintos tipos:

1) CONTINENCIAS

Contingencias comunes

Horas extraordinarias fuerza mayor

Horas extraordinarias comunes

2) DESEMPLEO

General

Contrato de trabajo temporal a tiempo completo

Contrato temporal a tiempo parcial

3) FOGASA

4) FORMACIÓN PROFESIONAL

El que tiene un tipo más alto (porcentaje más elevado) es el de contingencias.

El segundo aspecto importante en la cotización de una empresa a la Seguridad Social es el desempleo. Esta prestación se calcula según los tipos de contrato :

Contrato de trabajo indefinido

Contrato en prácticas

Contratos de duración determinada a tiempo parcial .

Contratos de duración determinada a tiempo completo.

Por último, hay dos fondos que conforman la cotización de la empresa a la Seguridad Social. El de formación profesional es el primero, y tiene como propósito impulsar el conocimiento de los trabajadores.

El otro es el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). Sirve para cubrir los salarios que, por causa de insolvencia del negocio, el empleado ya no pudiera recibir.

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¿Cuál es el número de cuenta de cotización a la Seguridad Social de una empresa?

Si quieres conocer el número de cuenta de cotización a la Seguridad Social de tu empresa, puedes consultarlo de forma telemática en la Sede electrónica de la Seguridad Social.

Se debe acceder al apartado "duplicado de asignación de código de cuenta de cotización" para descargar una copia del justificante que se expide cuando la empresa solicita su CCC.

El CCC está compuesto por 11 números (2 correspondientes a la provincia, 7 que identifican al negocio y 2 dígitos de control).

¿Estás creando todavía tu negocio? En ese caso, te explicamos cómo puedes solicitarlo para iniciar la actividad laboral con empleados contratados, ya que el CCC es necesario antes de darlos de alta.

De forma presencial en la Tesorería General de la Seguridad Social. Hay que presentar el modelo TA.6 en la delegación territorial que corresponda.

De forma telemática en la página web de la Seguridad Social. Te pedirán que utilices el certificado digital que hayas solicitado previamente para tu negocio.

Cuando hayas terminado los trámites, recibirás un Código Cuenta de Cotización a la Seguridad Social de la empresa (CCC). Este es el número del que hablábamos antes, y cumple dos funciones principales:

Facilitar e identificar los pagos a la Seguridad Social.

Gestionar y comprobar las obligaciones con la TGSS.

Para comprobar que la empresa ha efectuado los pagos correspondientes se puede solicitar un certificado de situación de cotización a la Seguridad Social para empresas, para saber si se está al corriente de pago de las obligaciones en materia de SS, donde aparecerán las deudas (si las hay) y las liquidaciones a las que hacen referencia.

Está disponible en la página web de la TGSS, pero también puedes pedir un certificado de deudas a la Seguridad Social. En ciertos casos, te servirá para acceder a las bonificaciones de la Seguridad Social.

¿Qué deberes tiene el empresario para facilitar la cotización a la Seguridad Social?

Hay ocasiones en las que la cotización de la empresa a la Seguridad Social se ve obstaculizada. En este sentido, es obligatorio que conozcas siempre cómo actuar en caso de modificación de datos. Las siguientes circunstancias, más allá de dar de alta en la Seguridad Social , hay que notificarlas:

Cambios de denominación social.

Cambios en la mutua.

Cambios de domicilio social.

Cambios en el sector o actividad económica.

¿Cuáles son las bases de cotización para 2025?

Es importante establecer que la base de cotización para 2025 son: la base de cotización mínima se estableció en 1.381,20 euros mensuales y la base de cotización máxima se estableció en 4.909,50 euros mensuales.

A continuación, te dejamos con las bases de cotización para 2025:

Como has podido comprobar, la cotización a la empresa de la Seguridad Social es obligatoria en todo caso. Hay un porcentaje que lo sufraga la empresa y otro el empleado (por eso del bruto restamos una parte de cotización, que ingresa la empresa en nombre del trabajador). La obligación de cotizar no es única de la empresa, pero ésta es la responsable del abono a la SS.

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