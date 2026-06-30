Imagina que es fin de mes y, como empresario, te enfrentas al desafío recurrente de calcular y emitir las nóminas de tus empleados. Este proceso no es solo una obligación legal, sino también una pieza clave para mantener la satisfacción y la transparencia con tu equipo. Una nómina no es solo un recibo, es un reflejo del compromiso de un empleado con la empresa, incluyendo bonificaciones y deducciones que afectan el ingreso final.

Una nómina es esencialmente el documento que justifica la entrega del sueldo al trabajador por sus servicios prestados, y cada empresario está obligado a elaborar y entregar este documento, normalmente cada mes. Sin embargo, generar y calcular nóminas es un proceso complejo que requiere un manejo preciso de muchos conceptos.

Afortunadamente, existen plataformas digitales como PayFit que simplifican enormemente esta tarea. PayFit no solo gestiona las nóminas, sino que también automatiza su cálculo y generación de manera online.

¿Cómo es la confección de nóminas? ¿Cómo se hace una confección de nóminas en 2025? ¿Cuál es la estructura de una nómina? En este post, explicamos a los empresarios y departamentos de RRHH todo lo que necesitan saber sobre la nómina, su confección, documentación y tramitación.

¿Cómo es la confección de nóminas?

¿Cómo es la confección de nóminas?

La gestión de nóminas es un asunto que todo empresario debe conocer al detalle para el correcto funcionamiento de su empresa. Veamos algunas cuestiones importantes al respecto.

¿Cómo confeccionar una nómina en 2025?

Para la confección de nóminas hay que tener en cuenta diferentes factores como:

Factores Características Ejemplos Tipo de contrato Jornada completa o parcial, Contrato Indefinido o temporal… El empleado tiene un contrato de 40 horas semanales. Situación personal del empleado Estado civil y si tiene personas a su cargo Casado con dos hijos menores a su cargo. Convenio colectivo de aplicación Que tipo de complementos salariales, horas extras y percepciones salariales tiene el empleado Convenio Colectivo de Ingenierías y Oficinas Técnicas: La jornada laboral será de 1.792 horas anuales. Pagas extras ¿Están prorrateadas cada mes o no? El empleado tiene 14 pagas mensuales. Bajas laborales Médicas, por cuidado y nacimiento del menor y etc. El empleado tiene una baja médica de 16 semanas porque ha sido padre recientemente.

💡 ¿Sabías que…? La categoría profesional y el grupo de cotización tienen roles distintos: el grupo de cotización determina los límites mínimos y máximos de contribución sin influir en otros aspectos. Por otro lado, la categoría profesional es crucial para la elaboración de las nóminas, aunque no incide directamente en el cálculo de la base de cotización.

¿En las nóminas, cuál es la estructura y normas de confección?

Entender la estructura de una nómina y normas de confección, es necesario para poder crear las nóminas de tus trabajadores correctamente. Además, el formato de una nómina es bastante sencillo.

Por ello, hoy en día las nóminas pueden entregarse de manera online o bien en formato papel. No existe ninguna diferencia entre esos documentos, porque todos tienen que incluir los siguientes elementos:

Encabezamiento

Devengos

Deducciones

Bases de cotización a la SS y bases de tributación IRPF

Liquido a percibir

Es decir, la nómina está desglosada o dividida en diferentes secciones. Es imprescindible que en el encabezado aparezca la identificación tanto de la empresa como del empleado.

Los devengos , por su parte, son esas percepciones salariales o no salariales que recibe el empleado. Es decir, los devengos, en materia de gestión de nóminas, son todos aquellos conceptos salariales que un empleado ha generado en un mes por su trabajo o servicio determinado.

Estos devengos son distintos a las deducciones , que también se incluyen en la confección de nóminas. Estas son las aportaciones del trabajador a las cotizaciones de la Seguridad Social así como las retenciones de IRPF. Te explicamos en qué se diferencian los devengos de las deducciones en nuestro post sobre cómo interpretar una nómina .

Por otro lado, hay que distinguir entre la base de cotización a la SS y la base de tributación del IRPF. La primera de ella se distingue según las contingencias comunes o profesionales. El ingreso a cuenta del IRPF es la recaudación que la empresa está obligada a practicar sobre las retribuciones del trabajador a la agencia tributaria.

El último de los conceptos que se incluye en la confección de nóminas es el líquido a percibir, que es la cantidad exacta de dinero que la empresa ingresa en la cuenta bancaria del trabajador a final de mes.

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¿Cómo confeccionar nóminas y seguros sociales?

Existen muchos manuales en los que podemos aprender sobre como confeccionar nominas y seguros sociales pero suelen ser muy densos, debido a ello aquí te explicamos de forma simplificada todo lo que necesitas saber para confeccionar una nómina en 2025.

Ya hemos visto qué es una nómina pero, ¿qué es un seguro social? Los seguros sociales son las aportaciones que realizan los empleados y la propia empresa a la Seguridad Social cada mes y que constan en la nómina. Es decir, son aportaciones al Estado y que se emplean para pagar las bajas por enfermedad común , una baja por accidente laboral o por una baja de maternidad , entre otros.

Para saber cómo confeccionar nóminas y seguros sociales, hay que conocer los distintos métodos o procedimientos para la confección de nóminas, ya que es muy común externalizar la nómina:

Gestoría/Asesoría : Muchas gestorías en España generan nóminas para las empresas. Es decir, los gestores utilizan programas de nóminas para asesorías online , que son plataformas complejas que ayudan a crear las nóminas a profesionales que ya cuentan con conocimientos previos. Sin embargo, PayFit es una gestoría online que te ayuda a hacer tu día a día más fácil.

Profesional laboral: Asimismo, muchas empresas contratan a una persona que se dedica exclusivamente a la consultoría laboral y a generar nóminas, incluso a veces usan un programa de gestión de nóminas que les facilite esta tarea.

Profesionales de RRHH: Estos profesionales optan en su mayoría por la contratación de gestorías tradicionales. Aunque también pueden contratar un software de gestión de nóminas, más simples de usar que los de las gestorías, para automatizar y generar sus propias nóminas sin necesidad de una formación extra, como PayFit.

¿Qué datos tienen que aparecer en el recibo individual justificativo del pago de salarios?

La nómina debe ser un documento claro, completo y contener todos los conceptos de la nómina que procedan. En la confección de nóminas hay que incluir los siguientes datos:

Identificación del empresario y del trabajador

Periodo de liquidación

Devengos

Deducciones

Bases de cotización

IRPF

Anticipos

Líquido total a percibir

Firma y sello de la empresa

Fecha

💡 ¿Sabías que…? La Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de enero de 2019 establece que la nómina debe de cumplir el principio de transparencia, en el sentido de que: “El contenido de la nómina debe ser transparente, esto es, de fácil comprobación de los conceptos pagados y del cálculo e importe de cada uno de ellos realizando el mínimo número de operaciones matemáticas y sin necesidad de acudir al registro de datos que, aunque el trabajador conozca, no le sean comunicados por la empresa”.

¿La confección de nóminas tiene que ser en papel?

La jurisprudencia ha establecido que no es necesario la entrega en papel , pudiéndose enviar por correo electrónico, siempre que el trabajador pueda acceder a la misma por los medios facilitados por la empresa.

Es decir, si el convenio lo permite o si lo pactan con los representantes de los trabajadores, la empresa puede entregar la nómina en un soporte que no sea físico siempre que el trabajador tenga acceso al mismo por un medio facilitado por la empresa que no le suponga carga alguna . En defecto de acuerdo o pacto, aunque la empresa puede entregarlo en otro soporte, el trabajador puede exigir que la nómina sea entregada en papel.

¿Cómo se hace el pago de una nómina?

Aquí entra en juego el fichero SEPA. ¿Qué es esto? SEPA es un acrónimo en inglés para identificar la "zona única de pagos en euros". Es un área en el que ciudadanos, empresas y otros agentes económicos pueden e fectuar y recibir pagos en euros en Europa, con los mismos derechos y obligaciones, independientemente del lugar en el que se encuentren. Así pues, el fichero SEPA es una remesa bancaria , que no es más que un documento de carácter financiero que el emisor (tu empresa, en este caso) entrega al banco para efectuar el pago de las nóminas.

Por lo tanto, y aplicando la idea del fichero SEPA a los recursos humanos de tu empresa, el fichero SEPA es una remesa bancaria por la que tu empresa ordena a tu banco realizar los pagos de las nóminas de tus empleados a cada una de sus cuentas bancarias personales. ¡Olvídate de hacer una transferencia a cada uno de tus empleados!

La confección, documentación y tramitación de la nómina, ¿cómo es?

El artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores , sobre liquidación y pago, establece que:

“La documentación del salario se realizará mediante la entrega al trabajador de un recibo individual y justificativo del pago del mismo. El recibo de salarios se ajustará al modelo que apruebe el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, salvo que por convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se establezca otro modelo que contenga con la debida claridad y separación las diferentes percepciones del trabajador, así como las deducciones que legalmente procedan.”

Es decir, cuando se habla de “documentación del salario” y “recibo individual y justificativo” se refiere a la nómina. La nómina será según el modelo que apruebe el Ministerio de Empleo y Seguridad Social excepto si el convenio colectivo o por acuerdo entre la empresa y los representantes se establezca otro modelo. Asimismo, el modelo oficial de recibo de salarios se establece en la Orden de 27 de diciembre de 1994, por la que se aprueba el modelo de recibo individual de salarios, actualizado el 12 de noviembre de 2014.

En definitiva, la confección de nóminas es una tarea compleja que requiere un mínimo de conocimientos laborales y contables. Gracias a la tecnología y la digitalización, han surgido soluciones y programas para hacer nóminas que automatizan todo el proceso de confección de nóminas.

PayFit es un software para la confección de las nóminas de tus empleados, entre otras funcionalidades, que automatiza todo el proceso ahorrando horas de trabajo. ¿Te has quedado con dudas? Solicita una demostración gratuita con uno de nuestros asesores laborales.

Es decir, cuando se habla de “documentación del salario” y “recibo individual y justificativo” se refiere a la nómina.

La nómina será según el modelo que apruebe el Ministerio de Empleo y Seguridad Social excepto si el convenio colectivo o por acuerdo entre la empresa y los representantes se establezca otro modelo.

El modelo oficial de recibo de salarios se establece en la Orden de 27 de diciembre de 1994, por la que se aprueba el modelo de recibo individual de salarios, actualizado el 12 de noviembre de 2014.

En definitiva, la confección de nóminas es una tarea compleja que requiere un mínimo de conocimientos laborales y contables. Gracias a la tecnología y la digitalización, han surgido soluciones y programas para hacer nóminas que automatizan todo el proceso de confección de nóminas.

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¿Qué puede hacer PayFit por tu empresa con relación a la gestión de nóminas? 1) Genera las nóminas de todos tus empleados Gestiona y automatiza las nóminas y declaraciones sociales

Introduce, modifica y actualiza los datos en cualquier momento antes del cierre de nóminas

Envía las nóminas a cada empleado por email

Genera el fichero SEPA de forma automática 2) Te evita preocupaciones legales La plataforma se configura según el Convenio Colectivo de tu empresa

La plataforma se actualiza con cada modificación y novedad legal

Se te asigna un asesor laboral que te acompaña durante toda tu estancia en PayFit

Incluye gran cantidad de recursos y contenido amplio y actualizado al que puedes recurrir en cualquier momento

Gestiona las necesidades puntuales que surjan en tu PYME 3) Gestiona los trámites administrativos Presenta los Modelos 111 y 190 y declara todas las retenciones de IRPF

Gestiona los trámites con la Seguridad Social

Te proporciona cualquier tipo de documento relacionado con la Seguridad Social

Te proporciona una visión mensual de los gastos que asume tu empresa como impuestos, tasas, recaudaciones, etc.

Te proporciona acceso a todos los documentos relevantes de tu empresa en un único espacio: nóminas, contratos, certificados de baja laboral, etc. 4) Crea gráficos de información Tienes visibilidad completa sobre tu empresa: informes personalizados sobre gastos y empleados, evolución de salarios, etc. 5) Envía, firma y recepciona documentos Firma electrónica de documentos: nóminas, contratos, anexos, etc.

Evita tener que imprimir y escanear documentos

Agilidad en la firma de documentos con valor probatorio

Identifica al firmante de forma única y asegura la integridad del documento firmado

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