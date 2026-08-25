Saber cómo calcular un finiquito es primordial para realizar una correcta extinción del contrato de trabajo. Para esta tarea hay que tener claros algunos conceptos laborales que, a veces, pueden ser complicados de manejar.



En este post explicamos a los empresarios y departamentos de RRHH todos los detalles sobre cómo calcular un finiquito. Además, podrás descargarte gratis nuestro modelo de preaviso de fin de contrato.

¿Qué incluye el finiquito?

¿Qué incluye el finiquito?

Como hemos visto en nuestros posts anteriores, el finiquito es uno de los papeles de fin del contrato , los cuales son:

La carta de despido

El certificado de empresa

El finiquito

Concretamente, el finiquito es el documento de liquidación que recibe el trabajador junto a otros cuando finaliza su relación laboral y causa baja en la Seguridad Social.

El finiquito consiste en una serie de importes que el trabajador ha adeudado y no han sido abonados en el momento de la extinción del contrato de trabajo . Estos importes se generan por el simple hecho de haber prestado servicios durante un determinado tiempo en la empresa.

Cuando finaliza la relación laboral con la empresa, el trabajador siempre tiene derecho al finiquito, independientemente de si procede o no derecho a indemnización.

¿Cuánto es el finiquito?

Cómo calcular un finiquito de cada trabajador dependerá de muchos factores, por lo que no hay una cantidad fija determinada. Esta cantidad variará según la estructura salarial y el convenio colectivo, además de los conceptos que veremos a continuación.

Para el cálculo del finiquito por despido habrá que tener en cuenta, además, el tipo de despido del que se trate ( despido colectivo, despido por causas objetivas o despido disciplinario ).

Casi todos los conceptos que vamos a analizar cotizan en la Seguridad Social.

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¿Cómo calcular un finiquito?

Cómo calcular un finiquito dependerá del tipo de contrato de trabajo y del trabajador en cada caso. Los conceptos pueden variar en función de estos factores como, por ejemplo, los devengos pendientes de pago y el salario de cada trabajador.

Para saber cómo se calcula el finiquito de un trabajador, hay que tener en cuenta los elementos por los que está formado:

El salario de los días trabajados que todavía no se han cobrado en el momento del fin de la relación laboral.

Pagas extra y horas extraordinarias (no prorrateadas) que están pendientes de pago.

Vacaciones laborales no disfrutadas, que se calculan hasta el momento del fin del contrato.

Otros conceptos generados y no pagados.

En caso de indemnización por despido, el importe que corresponda.

A la suma de estas cantidades generadas habrá que restarle lo que el trabajador adeuda a la empresa, si procediera. Por ejemplo, algún adelanto del sueldo.

Finiquito: calcular sus conceptos

Para el cálculo de un finiquito hay que tener en cuenta que puede darse la situación de no adeudarse nada por el simple hecho de que todos los conceptos estén pagados o disfrutados. En este caso, habría finiquito a 0 euros y se daría la hoja sin importes brutos y netos a abonar, aunque no suele ser lo común.

En cuanto al salario, hay que calcular los días trabajados que todavía no se han cobrado en el momento del fin de la relación laboral. La fórmula es:

Salario diario x nº de días trabajados

El salario no hace referencia únicamente al salario base sino a la retribución total diaria (que suma tanto el salario base, como los complementos y pluses que retribuyen el trabajo).

Las horas extraordinarias y las pagas extra, estas últimas tienen que ser las no prorrateadas, de lo contrario, no se incluirían en el finiquito. Este concepto no cotiza a la Seguridad Social pero tributa al IRPF.

Las horas extra cotizan el mes que se pagan y las pagas extra no prorrateadas cotizan cada mes, de forma prorrateada. Cuando se liquidan no cotizan, pero han cotizado previamente de forma prorrateada.

Cuando hablamos de “no prorrateadas” nos referimos a que no se paguen poco a poco y proporcionalmente en 12 mensualidades al año.

Las pagas extra suelen ser un total de 2 y cada 6 meses, una en navidad y otra en verano. Para calcularlas en el finiquito se toma de referencia el tiempo transcurrido desde que se cobró la última paga extraordinaria.

Sobre las vacaciones generadas y no disfrutadas hay que saber que, normalmente, se tiene derecho a 30 días naturales de vacaciones anuales (que son 2,5 días por mes trabajado, aunque el convenio colectivo puede mejorar esta cifra).

Si existiesen anticipos (de salario, por ejemplo) por parte de la empresa al trabajador, hay que descontarlos del finiquito. Se descuentan del importe neto total del finiquito.

En algunas ocasiones existe la obligación de preaviso de fin del contrato, tanto para la empresa como para el trabajador. Si se hubiera incumplido esta obligación:

Si el empresario incumple con el plazo de preaviso, deberá abonar en el finiquito al trabajador tantos días de salario como días de preaviso haya dejado de ofrecer.

En el caso de que sea el trabajador el que incumpla con el preaviso, se descontará de su finiquito tantos días de salario como días de preaviso haya incumplido.

En caso de que exista indemnización por despido, se incluirá en el finiquito el importe que corresponda.

Si existieran otros conceptos como bonus o gratificaciones extraordinarias pendientes de pago, también habría que incluirlos.

No siempre hay derecho a indemnización, dependerá de las causas de extinción del contrato de trabajo y del caso concreto.

Resultado final de cómo calcular un finiquito

De todos estos cálculos nos sale una cuantía en bruto. A esta cuantía hay que restarle las cotizaciones del trabajador a la Seguridad Social y las retenciones de IRPF.

Te explicamos estos detalles en nuestros posts de nóminas , cómo hacer una nómina y calcular IRPF nómina .

Calcular finiquito online

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