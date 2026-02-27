El Estatuto de los Trabajadores (ET) regula un tipo de ausencias que no suponen una disminución del salario y a las que los trabajadores tienen derecho, que son los permisos retribuidos y las vacaciones anuales. A parte de estos, también encontramos los permisos no retribuidos, los cuales tienen que ser solicitados por el empleado y aprobados por su compañía.

Entonces…¿qué son los permisos retribuidos?

La definición de permisos retribuidos son aquellos días en los que un empleado tiene derecho a ausentarse del trabajo por motivos personales o familiares específicos, recibiendo su salario habitual.

Tanto unos permisos como otros se reflejan en el horario laboral de los trabajadores. Saber a qué circunstancia personal corresponde cada permiso es un tema importante y necesario para los empleados. Es decir, estos permisos reflejan un compromiso creciente con la Ley de usos del tiempo , comprometida a su vez conciliación entre la vida personal y laboral , permitiendo a los trabajadores gestionar mejor sus responsabilidades familiares sin sacrificar su estabilidad económica.

¿Hay nuevos permisos retribuidos para 2026? En el artículo de hoy, explicamos a los empresarios y responsables de RRHH los tipos de permisos retribuidos que los empleados pueden solicitar y cómo afecta esto a la empresa.

¿Qué es un permiso retribuido?

Los permisos retribuidos son aquellas ausencias que, con previo aviso y justificación, permiten ausentarse del trabajo con derecho a remuneración. Se pueden dar por alguno de los motivos estipulados en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores (por ejemplo, la retribución por permiso parental). También el Estatuto establece la duración de días, pero pueden ser ampliados por los convenios colectivos.

Las fiestas laborales no deben confundirse con los permisos retribuidos, ya que no requieren solicitud previa ni justificación por parte del trabajador. Estas festividades tienen carácter retribuido y no recuperable, y su número no puede superar las 14 al año, de las cuales dos deben ser de ámbito local. Puedes consultar aquí nuestro calendario laboral 2026 para conocer las fechas exactas.

¿Cuál es la diferencia entre permiso retribuido y permiso no retribuido?

Los permisos no retribuidos son todas las ausencias de los empleados durante las que no perciben compensación económica. A diferencia de los retribuidos, no están regulados en el Estatuto de los Trabajadores, dependen del Convenio Colectivo o de la regulación propia de las empresas. Ambos permisos son justificados, pero los no retribuidos suponen no cobrar salario por el día de ausencia.

Por este motivo, todos aquellos permisos que no estén contemplados en el Estatuto de los Trabajadores se considerarán no retribuidos, a menos que el Convenio Colectivo de cada empresa diga lo contrario o se lleve a cabo un acuerdo entre el empleado y el empleador.

Para solicitar un permiso no retribuido, se deberá hacer por escrito, normalmente rellenando un formulario o carta formal. Cada empresa acostumbra a tener sus propios formularios y se aconseja avisar con antelación.

¿Cuáles son los tipos y duración de permisos retribuidos 2026?

En el artículo 37 de los Estatutos de los Trabajadores se exponen los permisos retribuidos más comunes:

PERMISOS RETRIBUIDOS Por matrimonio Por la hospitalización o intervención quirúrgica de parientes, fallecimiento, accidente o enfermedad grave Por mudanza Para el cumplimiento de un deber inexcusable público y personal y/o sufragio activo Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o convencionalmente Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, y en los casos de adopción o acogimiento

1) Por matrimonio: Aquellas personas que contraigan matrimonio, ya sea civil o religioso, corresponden 15 días naturales de permiso remunerado. Es necesario que el trabajador lo comunique a la empresa con al menos 15 días de anticipación.

Aunque el Estatuto se refiere a 15 días naturales y estos empiezan a contar a partir del día de la boda, cabe destacar que si el matrimonio se lleva a cabo un día festivo trabajado o de descanso para el empleado, entonces empezarán a contar a partir del siguiente día laboral.

Es decir, que si la boda se lleva a cabo en fin de semana y ésta no supone perder días en día de trabajo para los novios, los 15 días empezarán a contar a partir del lunes o el próximo día que les corresponda trabajar.

Por otro lado, ya no es tan habitual que los recién casados se vayan de viaje de novios directamente después de su boda, en el caso de querer retrasar el comienzo del permiso, el trabajador solicitante deberá llegar a un acuerdo con su empresa.

2) Por la hospitalización o intervención quirúrgica de parientes: Los trabajadores podrán disfrutar de 2 días de permiso remunerado en el caso de que alguno de sus familiares directos (según establece el ET, de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad) estén hospitalizados. Sin embargo, en algunos casos, el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos amplían este derecho hasta un permiso retribuido de 5 días, especialmente en situaciones de enfermedad grave o accidente del familiar.

3) Por mudanza: El trabajador puede disfrutar del permiso por traslado del domicilio habitual por un día, independientemente de si este traslado es a larga o corta distancia o temporal o permanente.

4) Para el cumplimiento de un deber inexcusable público y personal y/o sufragio activo: El sufragio activo forma parte de los permisos que deben concederse por el tiempo indispensable para el cumplimiento de deberes inexcusables de carácter público y personal. Dentro de su horario de trabajo puede ausentarse, aunque depende del tipo de jornada laboral del empleado y siempre registrándose como es debido.

Un deber inexcusable de carácter público o personal es aquel cuyo cumplimiento no puede eludirse, o bien aquel cuyo incumplimiento genere a la persona interesada una responsabilidad de orden civil, penal o administrativo, y siempre que el mismo no pueda realizarse fuera del horario lectivo.Es decir, aquellas actividades que no se puedan posponer o cancelar y no puedan realizar otras personas por nosotros.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más del 20% de las horas laborables en un periodo de 3 meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia forzosa regulada en el artículo 46.1 ET.

La duración de este permiso se extenderá lo que dure el deber a llevar a cabo siempre que se justifique y preavise. A estos efectos sirve como justificante la presentación de certificación de voto o, en su caso, la acreditación de la mesa electoral correspondiente.

5) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o convencionalmente: En el caso de que el trabajador deba desempeñar alguna función sindical o de representación del personal, podrá obtener un permiso y ausentarse del trabajo sin perder su remuneración.

6) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, y en los casos de adopción o acogimiento: Este permiso no tiene nada que ver de la baja de maternidad o paternidad, cubre todo lo que es la preparación previa y puntal a la llegada del menor, siempre que sea inaplazable y en horario laboral y tanto si se trata de un parto o una adopción.

¿Qué permisos nuevos hay en 2026?

En 2026, hemos visto que hay algunos permisos retribuidos que se han reforzado y otros que son realmente nuevos. Los más relevantes son los relacionados con la conciliación familiar:

Se amplía el permiso por nacimiento y cuidado del menor: Cada progenitor pasa a tener 19 semanas retribuidas, con mayor flexibilidad para distribuir parte de ese tiempo a lo largo de los primeros años de vida del hijo o hija. En las familias monoparentales, el total puede alcanzar 32 semanas. Se crea un permiso retribuido específico para el cuidado de hijos menores de 8 años: Desde 2026 existe un derecho independiente de dos semanas pagadas para atender necesidades de cuidado de hijos pequeños, distinto al permiso de nacimiento. Se consolida el criterio de que los permisos se disfrutan en días laborables: Esto supone, en la práctica, que los fines de semana no consumen días de permiso cuando se trata de permisos retribuidos.

Por el contrario, otras ampliaciones que se han debatido, como más días por fallecimiento de familiar o permisos largos por cuidados paliativos, aún dependen de aprobación legislativa para 2026.

¿Qué otros tipos de permisos retribuidos existen?

1) Permiso de lactancia : Es uno de los permisos retribuidos orientados a favorecer la conciliación entre la vida profesional y familiar de los progenitores. Se encuentra regulado en el artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores (ET).

💡 ¿Cuánto tiempo dura el permiso de lactancia y hasta cuándo puede disfrutarse? El permiso consiste en 1 hora diaria de ausencia del trabajo hasta que el menor cumpla 9 meses de vida. En caso de parto, adopción o acogimiento múltiples, este permiso se incrementará proporcionalmente al número de menores.

2) Nacimiento prematuro: Cuando se produzca un nacimiento de hijos prematuros (anteriores a la semana 37 de gestación) que deban permanecer hospitalizados tras el parto, los progenitores tendrán derecho a una hora diaria de permiso retribuido para ausentarse del trabajo mientras dure la hospitalización. Este permiso tiene carácter adicional y específico para estas situaciones médicas excepcionales.

3) Cuidado de menores o personas en situación de dependencia: Aunque no es un permiso retribuido, se regula también en el artículo 37.5 ET, por lo que resulta relevante en materia de conciliación.

Está dirigido a trabajadores que tengan a su cuidado directo:

un menor de 12 años, o

una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñe actividad retribuida, o

un familiar hasta segundo grado de consanguinidad que, por razones de edad, accidente o enfermedad, sea dependiente y no trabaje.

4) Víctimas de violencia de género y víctimas de terrorismo: Las personas que acrediten la condición de víctimas de violencia de género o terrorismo pueden acogerse al artículo 37.7 ET, que les permite:

solicitar una reducción de jornada con disminución proporcional del salario, o

pedir una reordenación del tiempo de trabajo (cambio de turno, horario flexible u otras medidas de adaptación).

5) Exámenes y formación profesional: Conforme al artículo 23 ET, el trabajador tiene derecho a los permisos necesarios para asistir a exámenes oficiales, aunque la norma no concreta expresamente su carácter retribuido o no, quedando esto en muchos casos sujeto a convenio colectivo o acuerdo interno.

