Fonctions RH : comment prouver à votre entreprise que vous êtes au cœur de la reprise post-Covid ?

Durant la crise sanitaire, vous avez été sur-sollicité. Vous avez dû gérer, en plus de votre charge de travail habituelle, un travail considérable pour répondre à des besoins nouveaux et multiples.

Cependant, les directions des entreprises ne sont pas toujours conscientes de l’ampleur de votre impact. Comment changer leur vision pour pouvoir occuper, demain et durablement, une position de business partner ?

Christopher Robert, coach et médiateur au sein des entreprises, a pris le parti de lister pour vous les 5 piliers qui vous permettront d’atteindre cette position. Nous vous proposons de regarder en replay la séance de coaching qu’il a préparée pour des professionnels des RH comme vous. Il y évoque notamment les bonnes pratiques pour changer votre posture, adapter votre discours et vous allier avec les bons départements et personnes.

Le processus salarié dans la session de coaching

Le processus salarié dans la session de coaching

Modélisation d’expertise et questions réflexes

Lors du coaching :

Christopher part de l’exemple de certains DRH au cœur de la performance de leur entreprise, en listant les 5 piliers fondamentaux qui leur permettent d’atteindre cette position de business partner. Ces éléments sont les pratiques essentielles qui vous permettront à votre tour de prouver votre impact à votre DG ;

il vous interroge à l’aide de “questions-réponses réflexes" de coaching pour que vous fassiez un état des lieux de votre position actuelle, de vos besoins et défis principaux.

Vos besoins

Plusieurs éléments ressortent des réponses des participants. Pour faire bouger les lignes et atteindre les résultats escomptés, les DRH semblent avoir besoin de :

plus de relationnel et de disponibilité de la part de leur management ;

une écoute bienveillante et des équipes soudées ;

un top management exemplaire et une équité dans les rapports.

La masse salariale, le coût du désengagement, des arrêts maladie et des absences font partie des données dont vos différents interlocuteurs (finance, DG, etc.) n'ont pas encore conscience. Cela empêche de prioriser correctement vos projets et valoriser l'impact de vos actions.

Aperçu de la séance Pour répondre à votre tour aux “questions réflexes” du coach, n’hésitez pas à suivre dès maintenant l’atelier. En voici un petit aperçu : Comment vous sentez-vous actuellement dans votre poste sur une échelle de 1 à 10 ? Comment faire croître le score de 2 points ?

De quelles données RH n’ont pas conscience vos collègues ?

Qui inviter dans vos réunions internes pour qu’ils se rendent compte de votre quotidien ?

Les 5 bonnes pratiques pour devenir un vrai business partner

1 - Vous acculturer

Cette étape consiste en la sensibilisation de vos collègues aux projets RH, pour décoller les étiquettes de “gestionnaires de personnel” qui vous ont été attribuées. Vous pouvez aller transcrire vos contraintes légales RH dans le langage des activités spécifiques de vos collègues. Évangélisez la “cause RH” : invitez-les à vos réunions, et mettez en avant les coûts réels d’aspects humains négligés (absentéisme, turnover, mauvaise expérience collaborateurs, etc.).

2 - Faire du lobbying

De bureau en bureau, de service en service… En vous connectant au terrain, en allant déjeuner chaque jour avec une personne différente, en utilisant la technique des “bureaux volants”, en vous faisant inviter dans les réunions terrain également : vous ferez évoluer la vision qu’ont les différents départements de votre impact.

3 - Devenir polyglotte

Devenir polyglotte, c’est apprendre à parler le même langage que les départements que vous souhaitez impacter. Parlez finance, marketing, business et ROI. Combien X coûte ? Combien Y rapporte ? Quelle marge espérer en mettant en place tel projet ?

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4 - Vous former continuellement

Le fait de constamment vous former et vous renseigner permettra de valoriser votre expertise et votre impact. Pensez notamment à :

aller rencontrer d’autres RH pour connaître leur réalité et partager vos bonnes pratiques ;

participer à des think tanks et autres associations RH ;

organiser des petits-déjeuners à thème.

5 - Faire du coaching tout terrain

Faire du coaching tout terrain, c’est ne plus attendre de répondre aux questions d’autrui, mais oser poser les questions dérangeantes qui font avancer et bouleversent les certitudes, les croyances devenues limitantes, les représentations obsolètes, etc. pour faire émerger des réponses, et permettre aux dirigeants de devenir acteurs de leurs solutions, se sensibiliser et se mobiliser.

Pour en savoir plus sur la mise en place de ces cinq points, et pour devenir, vous aussi, un acteur incontournable de la reprise, suivez dès maintenant ces 30 minutes de coaching.